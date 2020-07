O agentie de turism din Romania plateste testul COVID pentru clientii care pleaca in Grecia. Ce alte oferte au mai fost lansate pe piata peste noapte

Alte agentii, aceleasi probleme

Se negociaza cu clinici pentru testarea turistilor

Turoperatorul IRI Travel, de exemplu, a luat decizia de a oferi un voucher de reducere in valoare de 75 de euro de adult la achizitionarea unui sejur de minim 5 nopti in insula Thassos din Grecia incepand cu data 15.07.2020.Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanta viitoare in orice destinatie operata de IRI Travel si va compensa costul platit de turisti pentru testul COVID-19 necesar la trecerea frontierei dintre Bulgaria si Grecia.Toti turistii care au achizitionat deja o vacanta in insula Thassos si intra la cazare incepand cu 15.07.2020 sau cei care urmeaza sa achizitioneze un sejur in aceasta insula din Grecia, prin IRI Travel sau prin agentiile sale partenere din toata tara, vor beneficia de aceasta oferta."Pretul testului porneste de la 280 de lei si poate ajunge pana la 350 de lei. Noi ne-am gandit sa oferim acest voucher de 75 de euro pentru a include si pretul traducerii actului medical, astfel incat turistii sa suporte mai usor acest cost si grijile care vin cu el", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.Voucherul se elibereaza pentru rezervari efectuate pentru insula Thassos incepand cu 1 iunie 2020 pentru turistii care isi vor petrece vacanta incepand cu 15.07.2020 si poate fi folosit pentru achizitionarea unei viitoare vacante in acest sezon estival sau anul viitor."Voucherul se elibereaza numai daca testul este facut intr-un dintre laboratoarele acreditate de Ministerul Sanatatii. In felul acesta, dorim sa ne asiguram ca turistii nostri nu vor avea o surpriza neplacuta cand ajung la punctul de frontiera Kulata-Promachonas", a mai spus Lucian Badircea.In cazul celor de la Travel Planner, acestia au au pregatit o lista cu centrele unde pot face testul."Masurile pe care le-am luat noi ca agentie a fost sa informam turistii. Inca lucram la aspectul acesta deoarece unele informatii au fost date chiar peste weekend. Este o perioada in care turistii vor trebui sa se miste destul de repede, asadar am pregatit o lista cu puncte unde ar fi posibila testarea PCR. Am luat legatura cu partenerii pentru a reprograma situatiile urgente/ imposibile si lucram la un protocol de actiune pentru cazurile in care vacantele nu mai sunt posibile in cazul celor testati pozitiv", a declarat Sebastian Constantinescu, directorul general al Travel Planner.Potrivit lui, in general, lumea isi doreste sa mearga in vacanta si nu este speriata de aceste masuri, ci mai mult nemultumita."Noi am verificat si cu partenerii si nu exista inca informatii sau masuri oficiale, insa in cazul neplacut, dar putin probabil in care turistii vor vi testati pozitiv, vacantele vor fi reprogramate de comun acord cu hotelierii si turistii", a mai spus Constantinescu.Reprezentantii Christian Tour, unul dintre cei mai mari jucatori din piata de turism a Romaniei, ne-au spus ca sunt in negocieri cu o clinica privata care are acoperire nationala."Negociem niste tarife foarte bune si prioritate pentru turistii nostri pentru a merge sa faca testul si venirea rezultatului in timp util pentru a putea pleca in vacanta. Legat de pret, noi speram sa obtinem un discount considerabil pentru ca va fi la volum", a declarat Marius Berca, director operational Christian Tour.Acesta a precizat ca turistii programati sa plece in Grecia in datele de 14, 15 si 16 iulie au fost anuntati ca, daca nu pot face testul anti-COVID-19 in timp util, isi pot reprograma vacanta pana la sfarsitul aceleiasi luni, in aceleasi conditii si la acelasi pret."Oamenii si-au achitat vacanta integral si nu din vina lor nu pot pleca in acest moment. Reprogramarea se va face de comun acord cu ei", a mai spus Berca.In momentul de fata, nici una dintre agentiile chestionate de Ziare.com nu a avut clienti care sa renunte la vacanta din cauza conditiilor de calatorie impuse de Grecia.Ofertele prezentate mai sus au fost lansate in contextul in care autoritatile elene au anuntat vineri, 10 iulie, ca, incepand de miercuri, 15 iulie, turistii care intra in Grecia fara urgente deosebite trebuie sa prezinte la granite rezultatele unui test negativ de COVID-18 efectuat cu maxim 72 de ore inainte.