Cinci orase superbe din Europa pe care merita sa le vizitezi vara aceasta. Ponturi pentru o vacanta de neuitat

Dincolo de clasicele destinatii turistice precum Venetia, Paris, Praga sau Roma, merita sa adaugi pe lista ta cu locuri pe care sa le vizitezi si alte zone pitoresti, incarcate de istorie si cu peisaje numai bune de fotografiat.Iata un top al oraselor de neratat:Cu strazile sale pietruite, cu arhitectura medievala, renascentista si baroca, Dubrovnik este unul dintre cele mai bine conservate orase-cetate din Europa. Frumusetea sa este desprinsa parca din filme. De la meterezele orasului vechi protejat de UNESCO, privelistile se intind pana la marea cu plaje strajuite de pini si barci care se leagana incet in port, astfel ca orasul reprezinta destinatia perfecta atunci cand iti doresti intalnirea cu marea.Principalele obiective pot fi vizitate foarte usor intr-un weekend: Catedrala Dubrovnik, un edificiu de secol XVIII in stil baroc, o plimbare pe zidurile orasului, o vizita pana la insula Lokum, aflata la 600 de metri distanta de oras trebuie neaparat trecute pe lista de calatorie Norvegia nu este lipsita de peisaje frumoase, dar Bergen, inconjurat de varfuri muntoase inzapezite, fiorduri sticloase si insulite salbatice, aduna laolalta putin din tot ceea ce face ca tara aceasta nordica sa fie atat de incantatoare. In ciuda faptului ca este al doilea oras ca marime al Norvegiei, are un farmec de oras-jucarie, cu case colorate, cu acoperisuri in doua ape, inghesuite una intr-alta, cu strazi abrupte si inguste.Daca vrei sa ai o vedere de ansamblu asupra orasului si, evident, sa obtii cele mai bune fotografii pentru albumul de vacanta, trebuie sa mergi cu funicularul pana in varful Floyen, la o altitudine de 320 de metri. Nu trebuie ratate Piata de Peste, Cetatea Bergenhus, catedrala sau Muzeul in aer liber din Old Bergen.Lisabona este un alt oras plin de farmec, cu cladiri frumoase, colorate in nuante calde de ocru, roz si rosu, imbracate in perdele de bougainvillae. Este a doua cea mai veche capitala a Europei, dupa Atena, iar istoria rezoneaza din toate partile - de la strazile pietruite pana la meterezele Castelului Sao Jorge, cea mai distincta caracteristica a orizontului orasului.Turnul Belem este unul dintre edificiile simbol ale orasului. Are 35 de metri si este construit in stil gotic tarziu, specific Portugaliei. "Oceanario" - Acvariul este al doilea ca marime din lume si este cunoscut drept cel mai frumos din lume. Podul Vasco da Gama, cartierul Alfama, sau o calatorie cu celebrul tramvai galben, in fapt un funicular care aminteste de transportul local de la inceputul secolului trecut.Tallinn este perla Estoniei. Este un oras modern, cu o infrastructura buna si cladiri noi, totodata pastrand multa istorie. Centrul vechi al orasului este o adevarata bijuterie, cu casele roz pastelat care inconjoara piata centrala, din spatele carora rasar turnuri de biserici si creneluri de cetate. Istoria orasului este strans legata de ordinul cavalerilor Teutoni care au construit un castel in zona la inceputul secolului al 13-lea.De neratat este Palatul Kadriorg, construit in urma cu 300 de ani, in centrul celui mai mare parc al orasului. Turnul Hermann si zidurile cetatii merita vizitate.Bruges, capitala provinciei Flandra de Vest, adaposteste numeroase bijuterii arhitecturale strecurate printre stradutele pitoresti, piete locale pline cu produse traditionale, biserici vechi si canale pe care te poti plimba cu barca. Fatadele medievale ale cladirilor, podurile romantice din piatra, dar si casele ce par din turta dulce sunt ideal de fotografiat. Bruges este un loc incantator de explorat pe jos, cu plimbari pe strazile pietruite care seamana cu un labirint.N-ar trebui sa ratezi o vizita la Catedrala Notre Dame, cea mai mare structura gotica din oras, cu turnurile sale care ating inaltimea de 115 m. De asemenea, trebuie sa ajungi si la Turnul Belfry, care gazduieste 47 de clopote melodioase, fiecare cu cate un sunet diferit. Evident, daca ai ajuns in Bruges va trebui sa vizitezi Muzeul Ciocolatei si pe cel al Diamanetelor, doua dintre mandriile localnicilor.