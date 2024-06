Porneste intr-o vacanta gourmet in jurul lumii

Vacanta gourmet este cea mai noua tendinta in materie de turism de lux, iar in acest weekend iti propunem un pachet de sase luni, ce cuprinde cate o masa in fiecare restaurant cotat cu trei stele Michelin din intreaga lume.

Printre cele mai faimoase specialitati pe care le vei savura se numara "Salmon Poached in a Liquorice Gel" (somonul fiert in gel din lemn dulce - n.red.) la restaurantul The Fat Duck, din Anglia, delicatesele preparate de chef Alain Ducasse din Monaco sau "Pineapple Bubbles" din Tara Bascilor.

Michelin ofera note pentru excelenta anual pentru doar cateva locatii din intreaga lume. Restaurantele care primesc trei stele sunt recunoscute, astfel, ca avand o cea mai inalta calitate in materie de preparate fine si ambianta.

Vizitand aproximativ un restaurant pe zi, vei avea timp sa savurezi experiente culinare spectaculoase, bucurandu-te, in acelasi timp de locuri exotice din intreaga lume. Printre restaurante se mai numara si King Heen (Hong Kong); Sushi Yoshitake (Tokyo); Per Se (New York) sau Meurice (Paris).

Foto: thatfoodcray.com

