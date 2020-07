REPORTAJ Reteaua fictiva privind testele Covid-19 pentru vacanta in Grecia. Detaliul pe care l-au "uitat" autoritatile din Romania

Testul se poate face, dar....

Supriza neplacuta de la spitalele de stat

Poate vom fi mai norocosi daca incercam in tara

- Ati incercat la DSP?

- Au telefonul scos din furca...

- Ati incercat la spitalul de boli infectioase?

- Nu raspunde nimeni. O sa incercam la clinicile private.

- Nu stiu ce sa spun. Sa nu aveti probleme in Grecia. Sa stiti ca nu sunteti primul care a sunat astazi. De azi de dimineata suna telefonul intr-una.

Ministerul Sanatatii a afisat o lista cu 113 centre de testare, dar din acestea doar cele private pot face recoltari pentru ca restul de aproape 100, care sunt de la stat, nu fac teste deloc.Jurnalistii Ziare.com au sunat la mai bine de 20 de spitale de stat, directii de sanatate publica, clinici medicale private si laboratoare, iar raspunsurile nu sunt din cele care sa va ofere vreun pic de bucurie.Astfel ca, de la spitalele de stat fie ele universitare, judetele sau de boli infectioase mesajul a fost acelasi peste tot: "Noi nu facem teste decat pentru cei internati". Asa ca acestea le puteti taia linistiti de pe lista.Epopeea dezamagirii turistului roman care vrea sa plece in Grecia a inceput cu cateva clinici private. Am incercat la Lotus Med din Bucuresti. Din telefon, o voce blanda ne-a anuntat ca "momentan clientul apelat nu poate fi contactat".Am luat urmatorul numar. La Sanador, nu ne puteau programa mai devreme de 23-24 iulie, desi le-am spus ca vacanta noastra incepe pe 20 iulie. Testul aici costa 350 de lei.Pentru ca nu putem sa plecam in vacanta in Grecia fara testul COVID-19 facut, am sunat mai departe. La AMS Laborator Genetic numerele de pe site-ul ministeruluui Sanatatii sunt de la centrala. Sunati si vi se va da un numar privat unde o doamna care face recoltarile este cat se poate de sincera."Va pot face programarea vineri, dar luni s-ar putea sa nu mai fie valabila. Noi inca nu avem toate aprobarile de la DSP, asa ca trimitem testele in Germania, de asta dureaza 72 de ore. Daca ne optinem toate documentele vom lucra si sambata si duminica pentru a ajuta turistii. Testul la noi costa 300 de lei", ne-a spus reprezentanta laboratorului. Avantajul aici era ca testul venea deja in engleza si nu trebuia sa mai alergam si dupa traducere.La Synevo, programarea se face online. Daca vreti sa faceti testul in Bucuresti si trebuie sa plecati zilele acestea, trebuie sa stiti ca doar maine, marti, mai pot face programari. In rest, mai au de abia dupa 23-24 zile libere. In schimb, daca sunteti contratimp, faceti programare la laboratoarele lor de recoltare din tara apropiate de voi si aveti mai multe zile libere."Costul unui test Real Time PCR este de 285 de lei si poate fi efectuat in 50 de centre Synevo din 36 de orase din tara. Timpul de eliberare al rezultatelor este de maximum 72 de ore de la momentul recoltarii", scrie pe site-ul Synevo Romania.Dupa atatea clinici private, am zis sa vedem cum ne putem face testul la spitalele de stat si institutiile din lista.La Spitalul Universitar Bucuresti, cu putin noroc, poate vi se va raspunde. Noi nu am fost atat de norocosi. De aceeasi "reactie" am avut parte si din partea INSP Bucuresti. La Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" ni s-a spus din start sa nu ne facem sperante ca nimeni de la stat nu face astfel de teste si ar trebui sa ne intreptam spre clinicile medicale private.Cum turistii din Grecia nu provin doar din Bucuresti, am incercat sa contactam si mi multe spitale din tara. La Spitalul Judetean din Sibiu nu ne-a raspuns nimeni. La spitalul Clinic Municipal de Urgenta din Timisoara, o doamna usor amuzata ca trebuie sa dezminta informatiile de pe site-ul ministerului Sanatatii ne spune ca acolo nu se fac teste decat pentru pacientii internati.Cum suntem destul de incapatanati, am zis sa incercam si la un spital privat din Timisoara, dar la Bioclinica Timisoara ne-au respins apelul.Tragem aer in piept si "luam din nou harta la alergat" pana la Constanta. Primul numar al DSP Constanta care este afisat pe site-ul MS pare scos din furca pentru ca suntele scoase par din epoca dial-up-ului, si nu ne referim la acel sunet "mieros" care te anunta ca poti trimite fax, ci acela care iti dadea semnal ca telefonul este scos din furca.La Spitalul de Boli Infectioase din Constanta nu ne raspunde nimeni si ne indeptam spre Spitalul Clinic Judetean. Aici, o doamna binevoitoare ne spune ca ei nu fac decat pentru pacienti, isi cere scuze ca nu ne poate ajuta si urmeaza un dialog scurt:Inchidem si mai facem o ultima tentativa. La DSP Teleorman. O doamna ne anunta ca ei nu fac teste pentru ca nu au reglementare de la minister si asteapta o decizie de la centru. Ne spune ca au aparat dar nu-l folosesc. Ne roaga sa mai revenim si zilele viitoare ca ea nu este deranjata daca mai insistam si poate data viitoare va avea vesti bune pentru noi.De la reprezentantii spitalelor de stat am aflat ca lista de pe site-ul ministerului Sanatatii nu are nici o legatura cu testarea romanilor care vor sa plece in straanatate, ci este o lista a centrelor avizate de minister sa lucreze cu pacienti bolnavi de COVID-19, si cam atat.