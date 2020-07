Tavalugul falimentelor in turism: Cate 5.200 de lei au pierdut, in medie, turistii Agetur, agentie intrata in insolventa. Clientii vor recupera doar o mica parte din paguba

Turistii tot raman cu ceva paguba

Incasari de la turisti de 2,7 milioane de lei

Agentiile de turism sunt optimiste

Anton Tiganus, expertul judiciar care se ocupa de dosar, spune ca exista o lista cu 520 de turisti care au platit in avans excursii. La un simplu calcul reiese ca fiecare client al agentiei a platit, in medie, 5.200 de lei per pachet. In cazul in care polita de asigurare acopera cel mult 60% din valoarea avansurilor pe care clientii le-au achitat. Asta inseamna ca tot va ramane o diferenta de aproximativ 2.000 lei pentru fiecare pachet turistic achizitionat care va trebui recuperata din averea proprietarului firmei."Astazi am primit sentinta de la instanta si s-a decis deschiderea procedurii de insolventa in forma generala, cu intentia de reorganizare judiciara pe baza de plan. Deci debitorul isi continua activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si a judecatorului sindic, se intocmesc toate documentele premergatoare analizei economico-financiare si a stabilirii diagnisticului, adica daca se permite o reorganizare judiciara sau se trece pe faliment", a declarat pentru Ziare.com , expertul judiciar Anton Tiganus.Creditorii se vor inscrie la masa credala. La fel si clientii care au contractat servicii turistice. In cazul turistilor, acestia vor fi platiti din polita de asigurare de risc de insolventa a debitorului."Situatia clientilor inca nu este definitivata, mie mi-a fost prezentat un draft, o lista cu vreo 520 de turisti care au contractat servicii turistice. Potrivit balantei la luna a cincea, catre furnizori, Agetur avea datorii de 1,66 milioane de lei. De la clienti a incasat avansuri de vreo 2,7 milioane de lei, iar pe acestia trebuie sa-i despagubim prin polita de asigurare. Avem si creante fiscale de vreo 90.000 de lei, salarii catre angajati de inca 13.000 de lei. Si mai are o linie de credit pe termen lung de vreo 800.000 de lei", a mai declarat Anton Tiganus.Potrivit acestuia, turistii care nu isi vor recupera integral banii dati pentru excursii, se vor inscrie la masa credala, urmand sa primeasca diferenta din valorificarea averii proprietarului Agetur."In cazul in care proprietarul nu are atata avere cat sa despagubeasca turistii, acestia vor ramane cu paguba. Nu este deloc o veste buna pentru turisti pentru ca nu se despagubesc 100%. El probabil si-a previzionat un cuantum al incasarilor si si-a majorat polita de asigurare in decembrie de la 200.000 la 380.000 de euro, avand in vedere oferta facuta clientilor. Dar totusi este neacoperitoare", a mai spus expertul judiciar.Motivul pentru acare s-a ajuns in aceasta situatie este strict legat de pandemie, de starile de urgenta si de alerta in care nu s-au putut face nici o excursie, sustine Tiganus, dorind sa alunge orice suspiciune legata de vreo rea intentie a acestei masuri de insolventa."Acesta este doar inceputul. Eu ma astept ca si alte agentii sa intre in faliment. In cazul Agetur, daca facem un calcul, paguba medie este de 5.000 de lei. Dar mai apare un cont pe care eu nu-l pot clarifica la aceasta data pe "debitori diversi" si decontari de operatiuni in curs de clarificare de 217.000 de lei. Deci trebuie sa stau de vorba si cu contabila ca sa-mi explice de ce apar aceste diferente", a mai spus Tiganus.Pe de alta parte, Dana Rentea, presedintele Asociatiei Lucratorilor in Turism - Infotripisti, este optimista cu privire la acoperirea politei."Data de 27 iulie a adus primul faliment din acest an al unei agentii de turism organizatoare. Este chiar primul faliment al unei agentii de turism care face touroperare, de la intrarea in vigoare a celebrei OG 2. Va fi un moment al adevarului atat pentru verificarea eficientei cu care Romania a implementat Directiva Europeana 2302 din 2015, cat si pentru acuratetea si corectitudinea raportarii lunare pe care agentiile o fac catre minister. Agentia Agetur are o polita cu valoare asigurata de 380.000 euro, care speram sa fie acoperitoare pentru toate avansurile incasate de la turisti pentru pachete turistice neefectuate. Din aceasta suma vor fi despagubiti atat turistii care au rezervat direct la Agetur, cat si cei care au rezervat prin agentii revanzatoare. Sunt optimista, cred ca lucrurile vor functiona mai bine decat inainte de OG 2", a declarat Dana Rentea.In plus, nimic nu dadea de suspectat ca aceasta firma a va intra in insolventa in conditiile in care in ultima luna, Agetur a achizitionat pachete turistice pe care le-a si achitat la timp."In ultima luna, de la noi a achizitionat pachete de cateva mii de euro pentru Bulgaria si le-a platit la timp, fara nici o problema. Ultimul pachet a fost achizitionat chiar pe 23 iulie", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel.