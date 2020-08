"Turismul de razbunare" - trendul mondial pe care romanii l-au inteles gresit

Rezervari in locatii cu putine camere

Turismul din razbunare, la romani, vine din infantilitate

Specialistii chestionati de Ziare.com spun ca acest trend a fost inteles gresit la noi, desi el se refera la cu totul altceva."Turismul de razbunare este modul prin care multi calatori la nivel mondial vor sa compenseze faptul ca au stat inchisi in casa pentru o perioada lunga de timp. Astfel ca, dupa pandemie, cand poate cu putin noroc vietile noastre vor reveni la normal, cei care calatoresc frecvent vor pleca si mai des in excursii tocmai pentru a compensa. Astfel ca, si in Romania ar trebui sa ne asteptam la un val de vacante in 2021 sau cu varf 2022, dar pana atunci structurile de cazare, turoperatorii, companiile aeriene trebuie sa arate ca s-au pregatit cu adevarat pentru turisti si le pot oferi siguranta sanitara de care au nevoie", a declarat pentru Ziare.com , consultantul in turism Traian Badulescu.Acesta afirma ca, la noi, turismul de razbunare se face acum "mai pe langa casa"."In momentul de fata, din cauza restrictiilor, romanii aleg sa calatoreasca mai mult langa casa, adica pe distante pe care le pot parcurge cu masina. De aceea, vedem ca turismul local a cunoscut un reviriment major in perioada de vara . Pe langa destinatiile interne, dar si Bulgaria si Grecia, s-ar putea sa vedem un trend accentuat si pe Turcia. Cu toate acestea, revin si spun ca noi am luat-o inaintea trendului mondial. Revenge travel este si despre siguranta, iar ceea ce face o parte din romani, in momentul de fata, nu are nici o legatura cu siguranta sanitara", a mai spus Badulescu."In Romania, ca trend observ ca se inchiriaza foarte mult vilele si pensiunile. Acestea sunt primele optiuni alese de pe platformele de rezervare. La noi s-a produs o dezmortire pe sectorul de turism, mai ales pe intern unde au fost foarte multe rezervari . Apoi piata a cazut din nou, undeva pe 17-18 cand a izbucnit numarul de cazuri", a declarat Mircea Draghici , managing director la EST Hospital+ity Consulting.De asemenea, si psihologul Mihaela Argesanu este de parere ca romanii au luat-o inaintea trendului mondial, iar ceea ce vedem zilele acestea pe litoralul romanesc se poate traduce prin turism de razbunare."Ca orice in cazul oricarei restrictii/ reguli, psihicul uman neevoluat, neconstient, imatur sau infantil, precum cel al copiilor, tinde sa o incalce sau sa faca fix pe dos. Tocmai prin prisma neintelegerii constiente a diferentei dintre bine si rau. Tot ceea ce devine interzis devine atractie", ne-a declarat Argesanu.Potrivit acesteia, nu conteaza motivatia de suprafata."In inconstient tot asta este, neconstientizarea ca este spre binele lor. Chiar si << ce au pierdut >> poate fi acceptat, adica pot accepta pierderea acei oameni constienti sau maturi, ce pot sa isi amane sau intarzie placerea pentru urmatorul an/perioada. Copiii vor acum, pe loc, imediat obiectul aducator de placere (jucarie, etc). Ei nu pot accepta amanarea si nu pot intelege regula pentru ca nu li s-a dezvoltat partea cognitiva. Intre 14-21 de ani se dezvolta corpul cognitiv, aici incepem sa intelegem cu adevarat cat de cat realitatea", a mai spus psihologul Mihaela Argesanu.