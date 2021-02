Scandaloasa "circulara pentru romani" din punctele vamale ale Mexicului. "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste"

Nu mai vor sa vanda Mexic

Cazuri de grupuri infractionale ale romanilor

Ziare.com a solicitat un punct de vedere Ambasadei Mexicului la Bucuresti si, dupa doua convorbiri telefonice scurte, am fost indrumati sa trimitem intrebarile pe mail, cu mentiunea ca, daca diplomatii mexicani vor avea timp sau vor dori sa raspunda, o vor face.Autoritatile romane par si ele in ceata, pentru ca pana la ora editarii acestui material nu au fost capabile sa dea un raspuns concret si coerent legat de situatia romanilor aflati peste hotare. Reprezentantii din turism sunt de parere ca totul ni se trage de la recentele si tot mai desele incidente si infractiuni in care retelele de romani sunt implicate in Mexic si SUA.Autoritatile mexicane reactioneaza violent si "la gramada", fara sa tina cont ca majoritatea romanilor aterizati pe teritoriul lor chiar sunt cetateni de buna credinta care vor sa-si petreaca acolo un concediu "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste. Nimeni nu stie nimic. Nimeni nu spune nimic. Cu toate acestea, exista banuiala ca exista o interdictie pentru romani si totul ni se trage de la grupurile infractionale cu componenta romaneasca de pe teritoriul Mexicului si din SUA", este de parere consultantul in turism Traian Badulescu.Agentiile iau in calcul si anularea oricaror pachete spre Mexic pentru ca nu ar face decat sa complice situatia turistilor. Pe grupurile destinate agentiilor de turism se discuta intens gasirea unei solutii pentru zecile de turisti care se afla acolo si alte zeci de turisti care se indreapta chiar zilele acestea catre Mexic.Am contactat o parte dintre patronii agentiilor turoperatoare care organizeaza excursii acolo, dar acestia nu doresc sa raspunda intrebarilor. Chiar am fost confundati cu turistii care-i asalteaza cu telefoane. Patronul Karpaten Tour, George Marginean, ne-a raspuns prin SMS sa sunam la call-center-ul agentiei, apoi, dupa ce a aflat ca suntem jurnalisti ne-a spus ca nu are grupuri in Mexic.O agenta de turism din Romania ajunsa pe Aeroportul Cancun pe 31 ianuarie povesteste pe un grup de Facebook intamplarile dramatice petrecute la punctul vamal: "Au fost tinuti turistii mei dupa controlul pasaportului cel putin cate unul din familie fara telefoan, cel putin 3 ore si trimisi inapoi in Romania in aceeasi seara. Afara asteptau cateva familii, sotii sau sotiile retinute de pe cursa cu Lufthansa . Nu am avut cu cine discuta in aeroport, nu se ofera explicatii. Am reusit sa vad un mail al unui domn de la Politia de frontiera, "o circulara pentru romani" insa nu m-a lasat s-o citesc. Nu stiu ce se intampla, sper sa avem mai multe detalii de la ambasada", scrie agenta de turism pe grupul de Facebook.In Mexic, una dintre cele mai temute grupari de skimmeri este compusa numai din romani, acestia facand sute de victime din randul mexicanilor care folosesc anumite ATM-uri.Alte grupari criminale organizate din Romania care au legaturi cu cartelurile din Sinaloa (Mexic) sunt cautate de autoritatile britanice si mexicane pentru ca au format o retea prin care aduceau in Marea Britanie sute sau tone de droguri, potrivit Business Insider.