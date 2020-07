Vacanta in Grecia, raspunsuri la intrebarile esentiale. Guvernul elen a publicat protocoalele pentru fiecare modalitate de intrare in tara

Protocolul pentru pasagerii care ajung in Grecia cu avionul

Turistii vor putea intra in Grecia doar dupa completarea Passenger Locator Form (Formularul de localizare a pasagerilor).La ce trebuie sa va asteptati daca veti calatori in Grecia, din momentul intrarii in tara si pana la plecare, precum si ce se intampla in cazul in care va imbolnaviti de Covid pe teritoriul elen, aflati din selectia facuta de MediaFax , in care trebuie sa dea informatii despre punctul de plecare, durata sederilor in alte tari, precum si adresa la care vor sta in Grecia.ca l-ati depus.Veti primi Formularul de localizare cu codul QR cu o zi inainte de sosirea in Grecia.Mergeti in zona in care se afla personalul de testare si verificare a codului unic QR (raspuns rapid). Transferul de face fie in format electronic, fie pe formularul QR tiparit.Personalul de testare directioneaza pasagerii, in functie de codul QR, catre zona de verificare suplimentara, sau spre iesire, in zona de preluare a bagajelor si controlul documentului de identitate., de catre o echipa medicala autorizata,, asa cum este declarat pe formularul de localizare al pasagerilor (PLF).Dupa finalizarea testului screening, pasagerii sunt directionati catre iesirea din aeroport.Pasagerii care vin cu masinile pe ferry boat-uri au o poarta separata de intrare.Toti pasagerii sunt indrumati catre zonele in care personalul de screening verifica codul unic de raspuns rapid (QR), prezentat in format electronic, sau pe formularul QR tiparit.In functie de codul QR, veti fi directionati catre zona de testare suplimentara, sau vi se va permite sa intrati in tara.Pana devin disponibile rezultatele testelor, pasagerii testati pentru Covid sunt obligati sa se autoizoleze la adresa finala declarata in formular.La vama, toate persoanele care intra in tara trebuie sa prezinte PLF completat.Se va verifica documentul de identitate/pasaportul si codul unic de raspuns rapid (QR) de catre controlul vamal, fie in format electronic, pe telefonul mobil, fie pe formularul QR tiparit.In functie de codul QR, persoanele care sosesc in Grecia vor fi directionate de catre personalul de securitate, catre zona de verificare suplimentara, sau catre iesirea din vama spre destinatia finala din Grecia, nu inainte de a primi instructiuni utile in cazul in care apar simptome de infectie respiratorie si recomandarea de a contaca imediat Organizatia Nationala de Sanatate Publica (EODY).Daca persoanele care intra in Grecia intentioneaza sa aiba mai multe opriri (sa innopteze in alte locuri decat in destinatia finala) pe teritoriul grecesc, trebuie sa declare acest lucru si sa raporte traseul pe care il vor parcurge.Unitatile sanitare mobile EODY (KOMY) vor functiona la foc continuu in punctele de vama.Pana la primirea rezultatului testului Covid, in caz ca ati fost ales aleatoriu sa fiti testat, sunteti obligati sa va autoizolati la adresa destinatiei finale pe care ati declarat-o in formularul de localizare (PLF).Datele celor testati sunt introduse in sistemul de informatii electronic EODY, conectat la registrul COVID, pentru a facilita urmarirea contactelor, in cazul in care cineva se dovedeste pozitiv., turistii vor putea completa cu 48 de ore inainte, in format electronic, formularul cu detaliile privind contactele din Grecia., formularul poate fi completat la aeroport chiar inainte de check-in.PLF poate fi gasit de asemenea pe aplicatia Visit Greece si pe travel.gov.gr., contactele apropiate ale cazului vor fi transferate intr-un spatiu separat de carantinare, pe cheltuiala statului grec, iar restul oaspetilor vor putea sa isi continue vacanta., puteti suna la 1572, numarul Ministerului Turismului Elen., cheltuielile de transport si spitalizare ale turistilor simptomatici sunt suportate de guvernul grec. Acest lucru este valabil si in cazul carantinarii., puteti arata autoritatilor elene un test negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte.sunt: Nimfea, Krystallopigi, Kakavia, Kipi, Evzones, PromachonasSanatate si vacanta frumoasa!