Românii caută deja recomandări de vacanță în Grecia pentru anul următor: "Am vrea să schimbăm locația, să fie și prețuri accesibile"

Sezonul estival s-a încheiat pe litoral de doar câteva săptămâni, însă unii români sunt cu gândul la vara anului următor și documentează încă de acum destinații noi în Grecia și prețurile din zonă:

"Bună seara, am vrea să ne planificăm concediul în Grecia pe anul viitor. Ceva recomandări, cam în ce stațiune? Noi am fost în Tesalonic și am vrea să schimbăm locația, să fie și prețuri accesibile. Mulțumesc. Aștept opinii și îndrumări", scrie o tânără pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook.

Recomandări pentru vara anului 2022 în Grecia

Nu sunt puțini cei care laudă experiențele plăcute din acest an, în Grecia:

"Strângeți bani cât puteți de mulți și alocați minimum 14 zile pentru Peloponez."

"Panteleimonas. La poalele castelului din Platamona. Totul la discreție pe plajă. Camere de închiriat/camping, într-un singur loc, munte și marea superbă, verdeață pe plajă, plajă și cu nisip și cu pietricele, apă limpede și curată, taverne+Beach baruri+after adunate în același loc, în spate muntele cu cele două sate, vă recomand cel mai sus, vechiul Panteleimonas,(Palios Panteleimonas), mâncare de minune, umbră și perisaj superb, un sat de munte cu case și drumuri din piatră, cafea și prăjituri cu vedere panoramică.

Dacă vă cazați în plaja Pantelimon, vă puteți plimba spre stațiunea Platamonas (mâncare, distracție, plajă, dar spre zona dintre Platamonas și Neoi poroi), spre Neoi Poroi, spre Dion cu muzeul arheologic și orașul antic, spre Litohoro/Leptokaria. Deci un sejur plin de activități și peisaje superbe."

"Noi am fost anul acesta în satele din partea sudică a Kavalei. Sunt vreo 80 km de plajă, cu sate mici și cochete, Nea Peramos, Stavros, Olympiada. Cazare am avut la Cafe Electra pe plajă, șezlonguri, 35 eur/noapte, studio 2 adulți și 2 copii."

"Eu aș alege Peloponez, minim 10 zile + 4 zile drumul. Nafplio, Tolo, Sparta, Monemvasia, Kalamata, Kyparissia, Patras. De vis, prețuri ok, grecia antică, portocali și o mare cum rar vezi."

"Toate insulele sunt frumoase și fiecare are ceva aparte. Probabil cele mai frumoase plaje le veți găși în Creta și Kefalonia, cele mai plăcute sate în Santorini, Evia și alte insule mai micuțe, peisaje superbe în natură în Corfu și lista poate continua."

"Sithonia. E aproape, nu depinzi de feribot, are niște plaje foarte frumoase, cu nisip și prețuri accesibile."

"Thassos - Skala Rachoniou, hotel Sentido sau Mediterranean. Ambele cu ieșire la plajă, pini și palmieri, șezlonguri gratis pentru rezidenți."

"În Halkidiki este mai ieftin, nu doar în ceea ce privește prețurile la restaurante, magazine etc, dar se poate ajunge destul de repede. Dacă ați fost la Salonic, vă va fi ușor. De la Salonic până pe brațul Sitonia se face cam o oră, o oră și jumătate."

"Olympiaki Akti este aproape de Paralia Katerini, dacă doriți o zonă mai liniștită. Abia ce m-am întors din vacanță de 10 zile și chiar dacă vreo câteva zile a plouat sau a fost înnorat, acesta a fost un motiv în plus să hoinărim și să descoperim zona din relativa apropiere."

"Sarti - 3 ani la rând am fost acolo și nu ne-am plictisit. Musai să aveți mașina pentru plajele de lângă Sarti."

