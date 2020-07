VIDEO Cum arata coada de masini la intrarea in Grecia. Imagini filmate de pe sensul opus: "In vama era de 500 de metri, aici e uriasa"

Potrivit informatiilor, sutele de masini surprinse in rand asteptau la punctul bulgaresc al vamii Kulata-Promachonas. Autoritatile romane au afirmat sambata, 18 iulie, ca randul de autoturisme ar avea o lungime maxima de 1,5 kilometri Din imagini reiese insa ca randul s-ar putea intinde pe o distanta mai mare. Cei care au filmat afirma ca in vama Promachonas coada de masini ar avea doar 500 de metri, pe cand la iesirea din Bulgaria aglomeratia este mult mai mare.Numerele de inmatriculare indica faptul ca majoritate soferilor sunt romani si bulgari.Aglomeratia din vama greceasca este cauzata de verificarile minutioase la care sunt supusi turistii in contextul pandemiei de COVID-19. Incepand din 15 iulie, turistii romani si bulgari sunt obligati sa prezinte la vama terestra documente care sa ateste ca nu sunt bolnavi.