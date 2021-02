VIDEO Ministrul Economiei, despre "situatia Mexic": "Agentiile de turism ar trebui sa dea banii inapoi romanilor"

Agentiile sa dea banii inapoi turistilor

Potrivit acestuia, agentiile de turism ar trebui ca acum sa dea banii inapoi turistilor care au mers in Mexic pentru ca nu i-au anuntat de pericolele care-i asteptau acolo."Se stia acest lucru in zona de specialitate a turistilor, se stia ca e o problema cu calatoriile esentiale in Mexic si ca Mexicul avertizase cu privire la calatoriile esentiale, iar turismul nu facea parte din calatoriile esentiale. Ceea e este mai ciudat este ca agentiile de turism au continuat sa vanda bilete, cu toate ca se stia de acest lucru si eu stiu acest lucru si din zona agentiilor de turism si din zona turismului, or acest lucru nu este normal", a declarat ministrul Energiei, fost ministru al Economiei.Acesta spune ca, principalul obiectiv, pe langa sa vanda pachete de turism, pentru o agentie de turism este sa aiba turisti satisfacuti, sa aiba grija de siguranta turistilor, acolo unde se duc."Nu pot sa trimita turisti intr-o zona in care exista anumite probleme, indiferent care or fie ele. Si aici cred, si imi pare rau ca nu am vazut nici o reactie din partea Directiei Generale de Turism, din partea noului minister care gestioneaza si turismul, pentru ca, efectiv ar trebui intervenit rapid si ar trebui facuta si o verificare catre agentiile de turism care au obligatia sa raporteze in fiecare luna, ce pachete de turism au vandut, in ce destinatii , cum le-au vandut si sa se stie exact cine a vandut si cum a vandut", mai spune fostul ministru al Economiei.Potrivit lui, turismul nu se va reface pana cand turistii nu se vor simti in siguranta cand se duc intr-o locatie si acolo vor fi bine tratati si vor fi in siguranta. Dupa ce s-a intamplat in Mexic, el crede ca este o lovitura data turismului."Acolo se putea reactiona. Din pacate, nu am vazut absolut nici o reactie in sprijinul turistilor romani. Din ce stiu eu, Ministerul de Externe a reactionat foarte repede - dupa 5 zile a aparut public, ceea ce s-a intamplat si, cred ca a rezolvat definitiv acest lucru, dar nu vreau sa se mai intample pentru romani si in alte destinatii acest lucru, mai ales ca sunt putine destinatii in perioada aceasta de pandemie, unde te poti duce sa fii, cat de cat, in siguranta", a mai afirmat ministrul Virgil Popescu.Ministrul este de parere ca turistii ar trebui sa se duca catre agentii, si agentiile trebuie sa intoarca banii romanilor, iar Ministerul Economiei si Turismului ar trebui sa intrebe agentiile de ce au vandut aceste pachete."Cand te duci pe cont propriu, iti asumi, in general, un risc suplimentar, e adevarat, dar si de ei trebuie avut grija, sunt turisti romani, sunt romanii nostri si trebuie avut grija. De aceea, repet, aceasta Directie Generala de Turism din minister ar trebui sa se preocupe sa fie mai activa in aceasta perioada si sa ajute romanii cand au anumite probleme, indiferent ca merg prin agentii sau ca merg pe cont propriu", a mai spus Popescu.