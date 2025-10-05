Adio vacanțe în Bulgaria, prețurile vor exploda de la anul. Ce spune șeful unui hotel unde 80% dintre turiști sunt români

Reprezentanţii resortului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, spun că de anul viitor vor majora preţurile pachetelor de vacanţă cu cel mult 20%, însă măsura nu este determinată de intrarea Bulgariei în zona Euro, ci de creşterea inflaţiei. Dacă anul acesta, la început de sezon, preţul unei vacanţe se ridica la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani, pachetul all inclusive în luna mai 2026 va porni de la 750 de euro. 80% din turiştii hotelului sunt români. Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa românească al hotelului, a declarat pentru News.ro că turistul nu va fi afectat foarte mult de aceste majorări dacă îşi va face rezervare profitând de reducerile din early booking, care ajung şi la 40%.

”Hotelul a decis, ca în fiecare toamnă, să majoreze preţul cu nu mai mult de 20%. Dar turistul nu va fi afectat foarte mult dacă îşi va face rezervare profitând de early booking. În această perioadă, turistul poate să îşi achiziţioneze pachetele de cazare în hotelul nostru, pentru vara lui 2026, cu reduceri de până la 40%. Practic, nu va simţi această scumpire, dacă achiziţionează din timp. Cea mai mare reducere o poate primi până în 31 noiembrie, apoi al doilea early booking, până la 31 decembrie. Ulterior, preţurile vor creşte din ianuarie. Această majorare nu are legătură cu intrarea Bulgariei în zona Euro. Noi, hotelierii, oricum eram plătiţi în euro, noi suntem obişnuiţi cu preţurile în euro, iar turiştii români oricum primeau informaţiile despre preţuri şi în euro”, a declarat pentru News.ro Angelica Chirica, manager de marketing şi promovare pentru piaţa românească la Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din Nisipurile de Aur, Bulgaria.

Ea precizează că preţurile nu vor creşte pe fondul adoptării euro de către Bulgaria, deoarece rata inflaţiei a crescut.

”Preţurile au crescut foarte mult, în fiecare săptămână se adaugă la preţ, de aceea hotelierii nu mai pot susţine preţurile la fel ca în această vară. Ca să facem o comparaţie, preţul unei vacanţe se ridica anul acesta la început de sezon la 550 de euro pentru doi adulţi şi un copil până în 12 ani. Cred că undeva de la 750 de euro va porni pachetul all inclusive în luna mai 2026”, a spus reprezentantul hotelului.

Hotelul a avut chiar şi la final de sezon, la finalul lunii septembrie, un grad de ocupare de 100%.

80% dintre turiştii hotelului sunt români, iar restul din Israel şi Bulgaria.

”Suntem un resort destinat pieţei româneşti. A crescut foarte mult în această vară ponderea turiştilor din Israel, dar şi din Franţa, spre surprinderea noastră, şi Spania. Am avut şi turişti din Ucraina, aceştia au venit în extrasezon, început de iunie şi început de septembrie”, a adăugat Angelica Chirica.

Anul viitor, hotelul se va deschide în ultima săptămână din mai.

”În fiecare an au loc renovări. Acum doi ani am refăcut lobby-ul din unul dintre corpurile de clădire, anul trecut am refăcut o parte din camere şi anul acesta, la fel, vom continua cu renovarea camerelor. Imediat ce se încheie sezonul încep renovările. Nu avem o estimare a investiţiei, de regulă bugetul se depăşeşte, sunt foarte multe lucrări de făcut”, mai spune ea.

Angajaţii hotelului sunt bulgari, dar şi ucraineni şi turci.

”Nu ne bazăm pe piaţa asiatică. Am încercat, dar documentele sunt destul de greu de obţinut şi am avut nişte experienţe neplăcute şi atunci am renunţat”, a mai spus Angelica Chirica.

De altfel, numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulţi fiind din România, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria. Cetăţenii UE au fost responsabili pentru 60% din sosirile vizitatorilor străini, iar cele mai mari grupuri sunt formate din români (31%) şi germani (20%).

Numărul turiştilor din alte ţări europene a ajuns la 740.600 în august, cei mai mulţi venind din Turcia (45%). Defalcat, cei mai mulţi vizitatori străini în Bulgaria în funcţie de naţionalitate au venit în august din România (423.800), Turcia (335.800) şi Germania (264.900).

