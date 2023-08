Plajele din Grecia care încep să semene cu cele din România. "Au venit săracii lângă tine"

În plin sezon estival, mulți români sunt în vacanță în Grecia în această perioadă și relatează în mediul online ce le place sau ce îi nemulțumește în zonă în care se află.

O româncă aflată în Thassos este nemulțumită de situația de pe Marble Beach, după ce a plătit 15 euro pentru un șezlong, iar ulterior a descoperit că spațiul se aglomerează, fiind ocupat și de cei care vin cu prosop și umbrelă de acasă, după cum a scris pe Facebook.

"Am plătit 15 euro pentru un șezlong, nu mă așteptam să fiu îngrămădită"

"Anul acesta ne-am întors cu mare drag pe această insulă minunată.

Astăzi am ales Marble Beach. La ora 8 am fost pe plajă, cu șezlong, știind că urmează să se aglomereze destul de rapid. Deși am plătit 15 euro pentru un șezlong, nu mă așteptăm să fiu îngrămădită de prosoapele + umbrelele celor care s-au pus în fața noastră (fără a plăti șezlong).

Este loc “sub soare” pentru toată lumea și mă bucură faptul că atât de multă lume află de această minunată plajă, dar ar fi plăcut să fie puțin mai “aerisit” și totuși să fie o diferența între cei care au plătit suma de 15 Euro și cei care au ales varianta “free” cu propriul prosop și umbreluță.

Am fost și anul trecut aici, dar nu țin minte să fi fost acceptat să stai cu prosopul în față marii, în față șezlongurilor.

Postarea este pur informativă pentru cei care vor să vină aici, să știe la ce să se aștepte (pe lângă frumusețea locului)", a scris aceasta pe Forum Thassos.

"Superb, te simți ca la Eforie"

Situația a fost comentată de membrii grupului, iar părerile sunt împărțite.

"Realist vorbind, lucrurile încep să se manelizeze pe insula."

"Accesul pe toate plajele din Grecia este gratuit conform legii, iar toate plajele care au Beach Bar sunt obligate să aibă și zonă pentru cei care vor să vină cu cearșaful."

"Există cel puțin alte 55 de plaje cu nume și alte câteva zeci fără nume, mai mari, unde e mai aerisit. Saliara este mai mică și este una dintre cele mai renumite obiective ale insulei. E normal să fie aglomerat acolo, în luna august, în jurul datei de 15 august."

"Superb, te simți că la Eforie"

"Atitudinea ne dezbină pe noi ca popor, aroganța"

"Practic, pentru banii dați ați primit exact ce vi s-a promis: șezlonguri și umbrele."

"Să fie diferența între cei care plătesc 15 euro și cei care nu - bună asta, vedeți, atitudinea ne dezbină pe noi ca popor, aroganța."

"Prea multe comentarii de hate adresate mie sau celor cu aceeași părere. Am fost pe insulă, am revenit cu drag, și cel mai probabil voi mai reveni. Am făcut o postare informativă pentru cei care nu “suportă” așa bine aglomerația. Și făceam o diferența între anul acesta și anul trecut. Anul trecut au fost pline șezlongurile + zonele de cearșaf din lateralele plajei, lumea venea încontinuu pe plajă, dar nu a fost permis “staționatul” în fața șezlongurilor", a precizat autoarea postării.

"Nu este vorba de aroganță. Este vorba că plătești că să ai ceva: intimitate în primul rând. Să existe o distanță minimă între ține și celălalt! Sau să nu fii nevoit să calci pe cearceafuri când te duci în apă. Să nu ai lângă ține copii care aruncă cu nisip în toate direcțiile..."

"Dar doresc să vă aduc aminte că există o lege a U.E. valabilă în toate țările europene, care obligă că și șezlongurile să fie amplasate la cel puțin 5 metri de mare. Așa că, nu cei cu prosoape v-au îngrădit pe dvoastră, ci operatorul plajei.

De curând m-am întors din Spania. Ce credeți? Și acolo stau prosop peste prosop, nefiind deranjați, iar șezlongurile abia le zărești în depărtare, spre faleză!"

"Cei care sar la gâtul doamnei, sunt cei cu cearceaful...Dacă tot nu contează, să dea 15 euro."

"Sunteți pe cea mai celebră plajă a insulei"

"Au venit 'săracii' lângă tine."

"Tot noi am făcut cunoscute aceste locuri minunate. Dacă am alege să nu mai “sharuim” cu atâta lejeritate, n-ar mai fi puhoi.

De ce credeți că marii fotografi ai frumuseții naturii nu dezvăluie niciodată locurile?

Pentru că au cam apus timpurile în care omul sfințește locul.

Postarea nu schimbă cu nimic realitatea. Tu stai pe șezlong, ei pe prosop, cu toții priviți aceeași mare și același soare.

Așa a fost și anul trecut și pe mine nu m-a deranjat. În concediu te duci să te rupi, nu să cauți ceartă/nod în papură s.a.m.d.

Și fiți asumați și realiști - sunteți pe cea mai celebra plajă a insulei. Ai plătit să stai pe șezlong, nu ai plătit să fii singură pe insula".