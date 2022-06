Top 10 țări ieftine pe care le poți vizita în Europa FOTO

Europa are atât de multe destinații superbe, încât o viață nu ajunge pentru a le vizita pe toate. Bugetul este întotdeauna un factor important, iar mulți trăiesc cu impresia că le trebuie foarte mulți bani pentru a călători, însă există și destinații ieftine și încântătoare.

Plaje rupte din paradis, orașe pline de istorie, destinații exotice și multe țări din Europa în care puteți călători pe tot parcursul anului cu un buget redus, potrivit postcardsfromivi.com.

Top 10 țări ieftine din Europa

1. Albania

Albania este una dintre acele țări europene despre care de obicei știm puțin sau nimic. Este o țară situată pe peninsula Balcanică și combină natura, castelele și siturile arheologice. Puteți închiria o cameră de hotel medie de la 20 de dolari pe noapte.

Ancient and Medieval cities of Albania pic.twitter.com/cWehlTQHcT — Albert Bikaj (@AlbertBikaj) June 26, 2022

Vlore, Albania Happy new week pic.twitter.com/2ZB1EUpX9Q — ࿐❁۪۪S卄𝐀 ❁۪۪࿐ ↪ NO DM↩ (@Sweet__Sha) June 20, 2022

Ads

2. Armenia

Armenia este una dintre puținele țări care se află atât în ​​Asia, cât și în Europa în același timp. Armenia a fost una dintre primele civilizații creștine, așa că printre principalele sale atracții turistice se numără mai multe temple și catedrale. Este o țară care merită vizitată datorită peisajelor sale frumoase, orașelor cu istorie bogată și prețurilor mici în comparație cu alte țări din Europa.

The Temple of Garni, Armenia. It is an ionic temple from the Graeco-Roman era. The structure was built by king Tiridates I in the 1st c. AD to the sun god Mihr. 📷: RemoteLands#AncientSiteSunday pic.twitter.com/hQ7TF90Onx — Digital Maps of the Ancient World (@DigitalMapsAW) June 26, 2022

Ads

3. Bulgaria

Bulgaria este o altă țară din Balcani care are multe de oferit: orașe cu istorie, mănăstiri ortodoxe, istorie și plaje frumoase. Este simplu și ieftin să ajungi în Bulgaria din alte țări europene.

În capitală, Sofia, este posibil să găsiți camere de hotel începând cu 30 de dolari, în funcție de perioada în care mergeți.

Plovdiv, Bulgaria. 3-4 storeys, narrow curving streets, slender frontages. Timber-frame architecture, with infilled areas plastered and delicately painted. Much 'jettying', the projection of upper storeys over the street. Stone paving, frequent greenery. pic.twitter.com/cSgQmsF9LX — Samuel Hughes (@SCP_Hughes) June 24, 2022

Ads

4. Bosnia și Herțegovina

O țară europeană cu o istorie recentă tristă din cauza războiului ce a avut loc între 1992 și 1995, când multe clădiri din capitală au fost distruse. Totuși, țara s-a redresat și a reușit să se dezvolte în zona de turism, oferind peisaje de vis la prețuri mici.

Ads

Welcome to Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 pic.twitter.com/dVc4sZfk8o — El Edino 🇧🇦 🇲🇦 (@edinisback) June 27, 2022

Old town of Mostar, Bosnia and Herzegovina. Where three big ethnics co-exist and the battle scars still remain. pic.twitter.com/JhLHiZ09dR — taufiq (@taufiqsaidi_) June 27, 2022

Persophere. Mostar, Bosnia and Herzegovina; the most important center of Persian literature in Balkan Europe. pic.twitter.com/MstkMNjojL — Rez. 🇪🇸 🇺🇦 (@JrRezvani) June 26, 2022

Ads

5. Letonia

Situată la Marea Baltică, Letonia este o țară care surprinde prin orașele sale cu arhitectură medievală, plaje și păduri. Dacă sunteți în căutarea liniștii în Europa, această țară este cu siguranță o opțiune bună, la costuri reduse.

Cazarea în capitala sa, Riga, vă poate costa și doar 15 dolari pe noapte dacă aveți noroc.

Jaunmokas Manor is a manor house in Tume Parish, in the region of Zemgale, in Latvia. The Neo-Gothic style structure with Art Nouveau elements was designed by architect Wilhelm Ludwig Nicholas Bockslaff and built in 1901 as a hunting lodge for Mayor of Riga George Armitstead. pic.twitter.com/yHu9zVhXux — WikiVictorian (@wikivictorian) June 25, 2022

currently in latvia pic.twitter.com/qkse0ZUkKw — 💋 ray 4 DAYS (@beababoop) June 20, 2022

6. Lituania

Lituania este o țară situată în apropierea Belarusului cu orașe cu arhitectură medievală, barocă și gotică. Este, de asemenea, o țară care oferă multe activități în aer liber.

În Vilnius, capitala sa, puteți rezerva camere de hotel pentru 20-25 de dolari pe noapte, iar mesele sunt, de asemenea, accesibile.

Trakai Castle, Lithuania 🇱🇹 Photo by: @cucomaio [IG] pic.twitter.com/pOi3SiCYs5 — Jerimiah Treefrog (@WorldOfPicture5) June 21, 2022

A must to visit: beautiful #Kaunas/ #Lithuania, with a European Heritage Label, showing it played a significant role in 🇪🇺European history & culture. Today, Kaunas is European Capital of Culture 2022. #ThisIsEurope🇪🇺🇱🇹 pic.twitter.com/bwrUQ4PaWz — Marie-Anne Coninsx (@MarieAnnConinsx) June 22, 2022

7. Polonia

Polonia este o țară cu orașe fermecătoare, arhitectură impresionantă și peisaje uimitoare din natură. Este și o țară cu multă istorie, fiind invadată de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă ești interesat de istorie, în Polonia poți vizita lagărul Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr situat la aproximativ 70 km de orașul Cracovia.

În comparație cu Europa de Vest, Polonia este o țară ieftină. Puteți închiria camere la hoteluri și pensiuni cu circa 30 de dolari pe noapte.

Wawel Castle, Poland 🇵🇱 📸 IG dorpell pic.twitter.com/z3OcokHCsW — Wonderful Destinations by heart ❤️ (@WonderfulDest) June 23, 2022

8. Portugalia

Plaje frumoase, orașe, munți, Portugalia le are pe toate, la un preț mult mai mic față de alte țări din Europa.

Locurile pe care nu le poți rata în Portugalia sunt Lisabona, Porto, plajele din Algarve și Castelul Sintra.

The beauty of Portugal 💙💙 pic.twitter.com/wHVwsg4CAN — Linda Fritz (@LindFritz) June 27, 2022

Sunrise on Camilo beach in Lagos, Algavre, Portugal 🇵🇹💚❤️💙💛 pic.twitter.com/7PT0nHNqyw — Thierry Gauthier (@gauthie74757302) June 24, 2022

A golden sunset on the coast of Portugal ✨l 🇵🇹 pic.twitter.com/MWw1XL8twf — Travel 📷 (@Junaidk84377239) June 19, 2022

9. România

România apare de asemenea în topul sursei citate, care susține că ”ținutul lui Dracula este foarte convenabil pentru turiști. România este o țară din sud-estul Europei cu orașe medievale, castele și natură. Este parțial înconjurat de munții Carpați, oferindu-i peisaje și păduri incredibile”.

Retezat National Park in the Southern Carpathians, Romania pic.twitter.com/nb5jELRoIY — Alex M. (@Ace77ofnocal) June 26, 2022

10. Turcia

Există activități potrivite pentru toată lumea în Turcia. Evident, orașul Istanbul are o istorie incredibilă și este obligatoriu de vizitat. Există, de asemenea, multe atracții naturale precum izvoarele termale Pamukkale și formațiunile stâncoase din Cappadocia, unde puteți zbura într-un balon cu aer cald. În plus, cu siguranță vă veți îndrăgosti de bucătăria turcă.

Goodmorning / goodnight planete. Ephessus ancient city, Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/KObSJZ7KVs — Ahmet Duran Hergün (@AhmetDuranHergn) June 25, 2022

Ads