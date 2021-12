Top 5 locuri ieftine din Europa în care poți merge în vacanță. Cazări sub 100 de euro de Crăciun, pe malul mării

Mulți oameni își planifică din timp vacanțele și se asigură că au, cel puțin o dată pe an, un sejur în care se răsfață și își îndeplinesc toate dorințele. Sumele la care ajung sunt adesea destul de mari, astfel că își iau gândul de la alte plimbări în afara țării în restul anului.

Cu toate acestea, dacă vânați oferte, vă puteți plimba mai mult decât vă imaginați. Există numeroase locuri în Europa cotate ca fiind ieftine, dar care pot asigura câteva zile de relaxare fără să vă afecteze bugetul.

Cele mai ieftine destinații din Europa

Albania

Dacă căutați soare și nisip mediteranean, dar bugetul nu se întinde până la Insula Capri sau Coasta de Azur, atunci destinația perfectă este Albania. Plajele de pe malul Mării Ionice aduc cerul și pământul laolaltă: pe de-o parte sunt munții abrupți și cenușii, iar pe de altă parte sunt nisipurile aurii.

Sarande este un punct de intrare la îndemână din Grecia, iar de aici puteți ajunge rapid pe plajele din Ksamil.

Am ales intervalul 23-27 decembrie, pentru doi adulți. Biletele de avion, din București până în Tirana, costă câteva sute de euro. Concret, cel mai ieftin zbor ajunge la 245 de euro, dar durează 39 de ore. Cel mai rapid zbor durează 11 ore și costă 402 euro.

Cazările în Ksamil, chiar pe malul mării, ajung la doar câteva sute de lei pentru intervalul menționat.

De exemplu, un apartament într-o vilă situată pe malul mării, ce dispune de dormitor, living și baie, costă 449 de lei, cu mic dejun inclus.

Dacă vreți să închiriați o casă întreagă, cu trei dormitoare și trei băi, trebuie să scoateți din buzunar 356 de lei.

Un hotel de trei stele cere 481 de lei.

Summer paradise made up of dozens of small coves 🌞 📍 Ksamil Albania pic.twitter.com/UojjomPWlU — thetripwishlist (@thetripwishlist) November 11, 2020

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Capitala Bosniei și Herțegovinei este locul în care Estul se întâlnește cu Vestul, unde munții se întâlnesc cu orașul și unde tradiția se întâlnește cu modernitatea.

Cicatricile trecutului ca oraș asediat sunt încă evidente, iar muzeele sunt locurile potrivite în care să aflați întreaga istorie tristă. Cu toate acestea, orașul este plin de viață, iar oamenii sunt primitori.

Pentru același interval, doi adulți, cele mai ieftine bilete de avion din București până în Sarajevo costă 244 de euro, dar durează 57 de ore. Cel mai avantajos ar ajunge la 572 de euro și durează 13 ore și 20 de minute.

Prețurile cazărilor variază. Un apartament cu două camere costă 370 de lei, iar prețul la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 886 de lei.

O cameră într-o vilă costă 1.000 de lei, iar la o pensiune 454 de lei.

Old City Sarajevo with view of the hills where Serbian sniper and artillery positions terrorized the city in the early 1990s. pic.twitter.com/q2FDvEuMZd — Mitchell Prothero (@mitchprothero) November 28, 2021

Bansko, Bulgaria

Bansko este cea mai bună variantă pentru o vacanță la ski, iar românii sunt foarte avantajați deoarece pot ajunge în Bulgaria cu mașina.

Pârtiile sunt ideale mai ales pentru începători și intermediari și există inclusiv unele luminate, unde puteți schia și după lăsarea întunericului.

Pe lângă sporturile de iarnă care sunt atracția principală, orașul are un farmec aparte, cu pub-uri tradiționale, ascunse printre aleile pietruite.

Dacă plecați din București, cu mașina, drumul durează circa 7 ore și jumătate.

În intervalul menționat, o garsonieră costă 786 de lei, pe când prețul la un hotel de patru stele, cu mic dejun inclus, este 1.508 lei.

O cameră într-o vilă costă 716 lei, iar una într-un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 1.093 de lei.

Citește și: Stațiunile de schi populare care sunt la doi pași de România. Peste 90% dintre turiștii autohtoni merg acolo

Heading to #Bansko this weekend? Check out the conditions in this latest video just in from resort! #ski #snowboard pic.twitter.com/47laCgscHL — Balkan Holidays (@BalkanHolidays) March 23, 2017

Mondays be like! The perfect start to our week. What about yours?? Bansko ski resort - 5/4/2021#bansko #tsakirisski pic.twitter.com/RkoZpenE5M — TSAKIRIS Ski & Snowboard (@tsakirisski) April 5, 2021

Cehia

Țara care a inventat Pilsner este faimoasă pe bună dreptate pentru că produce unele dintre cele mai bune beri, la prețuri destul de bune.

Berării tradiționale, taverne ale mănăstirilor și o cu totul altă generație de microberării. Practic, raiul pe pământ al iubitorilor de bere.

Continuați traseul berii cehe cu o vizită la fabrica de bere Pilsner Urquell din Plzeň, înainte de a vizita locurile mai puțin cunoscute ale țării, cum ar fi fermecătorul Olomouc, o Praga de mărimea unei halbe fără turiști.

Cel mai ieftin zbor din București până în Praga costă 157 de euro, dar durează 36 de ore. Varianta cea mai bună ar fi un zbor de aproape nouă ore, care costă 272 de euro. Pe de altă parte, cel mai rapid zbor costă 570 de euro și durează șase ore și 20 de minute.

Cazarea la un hotel de trei stele costă 921 de lei, iar la un hotel de patru stele 1.163 de lei.

O garsonieră costă 1.380 de lei, iar o cameră într-o pensiune costă 924 de lei.

Praga by night pic.twitter.com/9uUmVfcJNB — eldiablo de oz (@RayEldiabloz) December 2, 2021

St. Vitus Cathedral in Prague pic.twitter.com/oeY7oZL3Mh — ♱ Dark Age Apologist ♱ (@BasedMedieval) November 30, 2021

Estonia

Micuța și frumoasa Estonia oferă zone de sălbăticie, cu porțiuni de coastă, insule împrăștiate și parcuri naționale de-a lungul litoralului baltic. Cu atât de mult concentrat pe în aer liber, este probabil cea mai ieftină țară din Europa.

La o oră de Tallinn, Parcul Național Lahemaa de 725 de kilometri este perfect pentru a fi explorat cu bicicleta. Puteți să pedalați pe traseele de coastă, să descoperi golfurile, plaje bătute de vânt și sate de pescari și chiar să dormi pe baloți de fân la o fermă. De asemenea, Insula Saaremaa oferă o pădure de pini și spa-uri foarte accesibile.

Biletele de avion până în Tallinn, Estonia, costă 149 de euro și zborul durează 24 de ore.

Pentru a sta la un hotel de trei stele în Tallinn, cu mic dejun inclus, trebuie să scoateți din buzunar 1.078 de lei, pe când la unul de patru stele suma ajunge la 1.440 de lei.

Pentru a închiria o garsonieră ar trebui să plătiți 1.647 de lei, iar o cameră într-o pensiune costă 624 de lei.

And winter has arrived to Estonia 🇪🇪❄️ love love love it! pic.twitter.com/RwNF0KyW41 — Anett Numa (@Anetttu) November 28, 2021

Fun fact - #Saaremaa has more spas than anywhere else in Estonia. And the fact that it's gorgeous doesn't hurt either 😎#visitestonia #summertravel #islands pic.twitter.com/mxMcU6b53s — Visit Estonia (@visitestonia) July 8, 2021

Ads