Fenomenul celor care merg în vacanțe luxoase tot timpul. "Cum reușesc să obțină averile astea la o vârstă așa de început?"

În timp ce mulți dintre români fac față cu greu cheltuielilor și își permit cu greu o vacanță, alții se afișează cu poze din concedii în mediul online și bifează destinații de lux.

Un tânăr, la fel ca mulți alții, încearcă să înțeleagă fenomenul și să afle cum câștigă unii atâția bani.

"Cum merg ei în vacanțe luxoase tot timpul?"

"La un moment dat mi-a apărut pe TikTok profilul unui tânăr care nu are mai mult de 27 de ani (cred că nici 25 de ani n-are) și care a vizitat o mulțime de țări străine. Vorbim de majoritatea țărilor din Europa, țări din Orientul Mijlociu și țări din Africa. Imagini din hoteluri de lux, din restaurante scumpe etc. Ați prins ideea. Ideea e că se afișa cu bani: un pat plin de bancnote de 200+ lei și 50 de euro, mașini de peste 20.000 de euro, teancuri groase de bani. Jur că toți banii ăia grămadă parcă ar fi desprinși dintr-un film.

Și chestia e că nu e singurul tânăr pe care l-am văzut fălindu-se pe internet.

Întrebarea mea e cum. Cum reușesc să obțină averile astea la o vârstă așa de început? Asta e o vârstă la care, în mod normal, abia termini facultatea, abia te angajezi, abia înțelegi cum funcționează viața de adult. Dar ceva sigur fac ei. Mi se pare pur și simplu incredibil", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"E un next-level al fake-urilor din Turcia"

Postarea a strâns sute de comentarii. Unii încearcă să explice fenomenul.

"Unii/ unele au făcut bani din youtube, onlyfans sau crypto. Unul poate a câștigat la loterie. Statistic, sunt extrem de puțini - la fiecare individ care realmente s-a îmbogățit, sunt 50.000 care nici măcar nu supraviețuiesc din activitățile astea.

Ceea ce probabil că mulți nu știu este însă altceva: există o întreagă industrie a „influencerilor” de mâna a doua care vor să arate că fiind de succes pe insta.

Cum funcționează? Sunt unii specializați pe ședințe foto în avioane private, care nici nu decolează. Sunt camere de hotel fake (ca decorurile de videochat) sau, uneori se adună câte 20 de „influencerițe” și închiriază o cameră de lux în care fac ședințe foto. Mașini de lux se pot închiria cu ora, asta nici nu e o noutate, am dat eu o tură cu un Ferrari acum 10 ani în Viena (dar mi s-ar fi părut de prost gust să postez o poză cu mine sprijinindu-mă de mașină). Pachetele de bani făcuți la xerox costă o nimica toată.

Ads

Practic e un next-level al fake-urilor din Turcia. Oricine a fost la Istanbul știe că găsești absolut orice brand. Cu câteva sute de euro, orice cocalar sau pițipoancă se poate înțoli cu branduri fake care ar costa zeci de mii.

LE: Instagramul și TikTok-ul trebuie privite ca filmele - totul este (sau poate fi) o iluzie, butaforie, carton, decor. Și cu felul în care avansează AI-ul, vor fi tot mai ușor de creat imagini „perfecte”."

"Sponsorizează tăticu'"

"Moștenire, părinți cu bani."

"Am și eu 2 cunoștințe care fac asta, nu se cunosc între ei, dar ambii au în jur de 30 de ani. Dacă ar fi să stea pe ce produc ei, n-ar ieși nici din județ, dar dacă intri la ei pe Instagram zici că ești pe Național Geographic. Răspunsul în cazul lor e același - sponsorizează tăticu'. Al unuia e afacerist, al altuia e fost securist."

"Pe lângă vacanțele luxoase, voi ați văzut câte mașini de 70-80k sunt în România? Adică pe bune, eu sincer în vest nu am văzut așa. Stai la semafor și vezi garantat o mașină de 100k."

Ads

"Să călătorești poate să fie și ieftin"

"Eu sunt omul ăla care călătorește foarte des. Am 26 de ani și bifez în fiecare an 8-10 țări noi.

Daaaar, să călătorești poate să fie și ieftin. Bilete de avion low cost sau chiar trenul unde se poate, hostel-uri cu camere comune, mâncat la ceva restaurant decent, nu la 5 stele etc.

Spre exemplu eu am zburat în Berlin cu 400 ron. (inclusiv priority wizz air ca să am bagaj de cabina în plus). Acolo am stat la Sunflower hostel unde am dat 670 ron pentru 5 nopți. (camera comună de 8 oameni). Din Berlin am luat trenul până în Praga pentru 250 ron și doar câteva ore. Acolo am plătit 650 ron pentru 4 nopți cazarea.

Când aduni sunt sub 2000 ron pentru 10 zile în Berlin și Praga.(transport+cazare). Mai adaugi încă 1500ron de cheltuit pe mâncare și chestii de vizitat și aia e.

Și 3500 ron poate pare mult, dar sunt 10 zile în care oricum cheltuiai bani și acasă. Dacă ai un salariu de 12k ron, îți permiți să dai 3500-4000 ron și lunar pe călătorit. Doar concediu să ai destul."