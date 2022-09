O tânără filipineză care și-a propus să viziteze cât mai multe țări se declară îndrăgostită iremediabil de România. I-au plăcut peisajele spectaculoase, căldura oamenilor, dar și mâncarea pe care a savurat-o la fiecare pas.

Louiela Ann Analista este filipineză, dar locuiește în Abu Dhabi. Este asistentă medicală, iar munca pe care o face e istovitoare, astfel că, periodic, își ia câte o vacanță și pleacă într-o călătorie pentru a descoperi locuri cât mai interesante. A ajuns și în România și spune că plănuiește să se întoarcă, pentru că i-au rămas o mulțime de locuri de vizitat, în special castelele despre care a auzit că sunt foarte frumoase.

Într-un interviu oferit unei vloggerițe specializată pe turism, Luiella Ann a zugrăvit România în cele mai frumoase culori.

“Natura, cultura, oamenii, toate astea mi-au plăcut. Este o țară diferită de altele. În Bucuresti, care e capitala, ai să vezi o mulțime de clădiri și clădirea Parlamentului, care înțeleg că este cel mai mare sediu al unui parlament din întreaga lume. Dar ce au mai frumos sunt castelele. Au o mulțime de castele vechi, istorice. Sunt faimoși și pentru că au Castelul lui Dracula. Este un castel la fel cu cel descris de Bram Stoker în film. Orașele sunt niște adevărate metropole, dar dacă te duci la țară, satele sunt foarte drăguțe. Nu e ca la mine acasă, pentru că Filipine este o țară tropicală, iar în România au patru anotimpuri. În special oamenii de la țară mi s-au părut foarte drăguți, și femeile, și bărbații. Și copiii”, a mărturisit filipineza.

Ține să puncteze faptul că se va întoarce în țara noastră pentru are încă multe de descoperit. “Îmi doresc să mă reîntorc în România. Însă în alte anotimpuri. Am fost toamna, culorile naturii erau variate, vremea era schimbătoare, era frig. Cred că mi-ar plăcea să merg acolo iarna sau primăvara. Am fost toamna, un pic în afară sezonului. Am stat în hosteluri și în pensiuni și nu prea am interacționat cu turiști, mai mult cu localnicii. Evident că m-am lovit de bariera comunicării în aceeași limbă, însă dacă ești interesat și vrei să afli ceva cumva vei reuși să te înțelegi cu oamenii”, spune Louiella Ann.

Pe munte cu un grup de turiști români

Două săptămâni a stat turista filipineză în România, timp suficient să își facă o părere despre țara noastră, dar mai ales să viziteze o mulțime de locuri. S-a plimbat prin Cluj-Napoca, a fost în satele din Maramureș, unde au impresionat-o bisericile din lemn, dar a făcut și o excursie pe munte cu un grup de iubitori de drumeții pe care l-a găsit pe internet.

“Am mers într-o drumeție cu un grup. Majoritatea din grup erau români. De fapt, eu eram singura persoană străină din grup. La început mă gândeam cum o să fac față, pentru că mă simt diferită, sunt timidă. Însă pe drum, cu toată natura frumoasă care ne înconjura, am uitat totul, orice ezitare. Te bucuri de priveliști, de compania localnicilor. I-am găsit pe Facebook, un grup din Sinaia. Sinaia e destul de aproape de București, de capitală. Le-am dat un mesaj în care le-am spus că aș vrea să merg acolo. M-au ajutat să mă integrez în grup.

Călătoria cu telecabina este fantastică. Vezi de jur împrejur natură cu diferite culori, iar când ajungi la destinație, poți admira o mare de nori. A fost o experiență foarte frumoasă. Am fost pe Muntele Baiului. Drumeția a fost frumoasă, compania oamenilor a fost bună, oamenii au cântat tot drumul. Când am ajuns la destinație, era o fermă, cu ciobani, cu oi, vaci. Acolo mi-au dat să beau vin fiert. Am întrebat ce este. Eram atât de ignorantă, pentru că eu nu beau vin. Era foarte bun la gust, era cald și după tot drumul pe care îl făcusem a fost revigorant. Am stat acolo și ne-am bucurat de natură, departe de civilizație, departe de oraș. A rămas una dintre amintirile mele cele mai de preț din România - oamenii, focul de tabără, mâncarea. Au băuturi homemade, mâncare tradițională, un pachet complet”, și-a amintit filipineza.

Care a reținut și câteva cuvinte în limba română pe care le pronunță foarte bine. “Pot să spun în română “mulțumesc” și “super” și “frumos”. Oriunde mă duc încerc să fac asta, să învăț câteva cuvinte în limba lor. Când am fost cu ei pe munte îmi spuneau: Trebuie să vezi asta, trebuie să mergi și să vizitezi locul asta! Ei sunt foarte mândri de țara lor. Eram acolo cu ei și înțelegeau ce îmi doresc să văd și îmi sugerau ce ar fi cel mai interesant de vizitat”, povestește Louiela Ann.

S-a îmbătat cu vișinată

Și-a amintit și că a fost cu Mocănița de la “Vișeiu de Sus”, dar și că a mâncat ciorbă de burtă.

“Sunt obișnuită cu mâncarea asiatică și chiar dacă nu este la fel cea din România, totuși ei folosesc cam aceleași ingrediente, multe ingrediente naturale. Peste tot lumea îmi spunea: Trebuie să guști asta, trebuie să guști și asta! Îmi amintesc că au “palinta, palincă”, “mamaligă”, “șorta di borta” (ciorbă de burtă - n.r.)”.

Călătoria cu Mocănița a fost memorabilă și cu siguranță nu o va uita prea curând. I-a plăcut peisajul, dar și compania turiștilor veniți în zonă. Și cel mai mult i-a plăcut vișinata de casă.

“În Maramureș, au un tren vechi cu aburi, care nu e folosit pentru transport, ci doar pentru turiști, ca să vizitezi locurile frumoase din zonă. Merge pe Valea Vaserului, iar valea aceea văzută toamna a fost absolut superbă. A durat cam o oră călătoria cu trenul, iar când am ajuns la destinație, ne-au oferit mâncare tradițională, băuturi tradiționale și erau oameni care cântau muzică populară. Erau și români care vizitau zona, dar și turiști străini. Ei ne-au tot oferit vin, dar eu am refuzat să beau. Mereu le ziceam: nu vreau, nu vreau. Eram încăpățânată. Dar am întâlnit o fata asiatică, din Hong Kong, și a zis: hai să încercăm! Era doar un păhărel de băutură, sper să nu îi greșesc numele, era “afinată” sau “vișinată”. Era o băutură făcută din vișine cred. După ce am gustat am zis: mai vreau! Este cea mai bună băutură pe care am băut-o vreodată. Pentru că e făcută în casă. Am zis: îmi place atât de mult băutură asta și cred că o să mai beau. Știi senzația aia: mă bucur de băutura asta, de acest colț de lume, unde nu mai e nimeni în afară de noi, cu valea asta frumoasă, cu râul, cu mâncarea, cu oamenii ăștia! Asta mi s-a întâmplat, dar când ne-am întors tot cu trenul acela (mocănița - n.r.), încercam să mă bucur de peisajele din jur, dar mi se închideau ochii. Și am zis: vreau să dorm. Așa că am dormit tot drumul de întoarcere în tren. Apoi, în noaptea aia, la hotel, am dormit bine. A fost o băutură bună”, povestește foarte amuzată filipineza.

“Românii vor doar să fii în siguranță, să te bucuri de vizita în țara lor”

Louiela Ann a vizitat mai multe sate din Maramureș, a fost inclusiv la Cimitirul Vesel de la Săpânța. I s-a părut inedit modul în care sunt realizate crucile din lemn de aici, dar și porțile sculptate au impresionat-o și în special amabilitatea oamenilor din zonă.

“Au multe biserici. În unele sate au biserici vechi din lemn, cu fresce la interior. Pe picturile de pe pereți poți vedea scene biblice: Isus, apostolii. Iar dacă ești rău, vezi cum mergi în iad. E interesant. Dacă ai puțină idee despre ce scrie în Biblie, recunoști ușor scenele pictate. Satele acestea din Maramureș majoritatea sunt la granița cu Ucraina, dincolo de rău (Tisa) este deja Ucraina. Au și un cimiti unic, cu cruci din lemn. De fapt, întreaga zona este parcă făcută numai din lemn. Casa de oaspeți în care m-am cazat era din lemn, porțile tradiționale erau tot din lemn. Și au cimitirul ăsta unde crucile sunt făcute din lemn și sunt pictate. Se numește Cimitirul Vesel. Iar ce scrie pe cruci e un fel de istorie a vieții celui decedat. Pe unele scrie într-un mod amuzant despre felul în care a murit”, a mai povestit tânăra filipineză.

“Românii sunt oameni foarte drăguți. Am stat în România două săptămâni, iar din grupul cu care am fost în drumeție mi-am făcut câțiva prieteni. Mereu îmi spun că dacă mai vreau să vin în România să vin și să locuiesc la ei. Chiar îmi doresc să mă întorc din nou acolo. Românii sunt și foarte grijulii. În special cei în vârstă. Cei din grup vorbeau cu localnicii pe care îi întâlneau pe unde mergeam ca și cum ar fi prieteni vechi. Vorbeau politică, vorbeau despre mine, mă întrebau diferite lucruri și căutau pe cineva care să le poată traduce ca să mă poată include în conversație. Mereu voiau să îmi dea de mâncare. Un bătrân care avea o sticlă de palincă a vrut să îmi dea să beau, dar soția lui a zis: Nu, nu! Nu bea, pentru că s-ar putea să fie prea tare pentru tine. Pur și simplu le-am simțit grija, iar eu m-am simțit în siguranță. Românii vor doar să fii în siguranță, să te bucuri de vizita în țara lor. Încă mai am multe castele de vizitat, așa că mă voi întoarce”, a concluzionat Louiela Ann Analista.

