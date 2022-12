Condițiile mizerabile de care au parte unii turiști în România: "Am plătit 1.800 lei pentru două nopți. Este un semnal de alarmă pentru toți" FOTO

Mulți români au abandonat ideea de a-și petrece vacanțele în România, iar pentru unii rămâne o opțiune doar pentru weekenduri.

În unele cazuri prețurile sunt mari și le depășesc pe cele din străinătate, iar condițiile de cazare sunt insalubre.

Este experiența relatată de o româncă, într-o postare pe Facebook.

"Cam asta primești la 500 lei/ noapte, din păcate. Stimați proprietari de pensiuni, aparthotel, etc, vă rugăm să vă respectați clientul și să aveți în vedere și calitatea umană nu doar banii", a scris femeia pe grupul Cazare pensiuni în România.

În comentarii, femeia a precizat că este vorba despre o pensiune din Sibiu.

"Este prima dată când găsesc așa hal de saltea și perne"

"Nu am negociat nimic. Am făcut rezervarea pe Booking și am fost contactată de proprietară care mi-a dat de înțeles că ar prefera să anulez și să merg pe “direct”.

Am acceptat, deși nu era în interesul meu și nici diferență de preț nu era, deoarece doamna vorbea frumos și zic hai să fac un bine.

Ads

Comunicarea cu dânsa a fost una excepțională.

Ajungem la locație, frumos, atipic. Problema cu pereții m-a deranjat de la început, mi s-a explicat că au fost inundați de vecini și vor face reparații când pereții vor complet uscați.

Cum nu mirosea a mucegai zic hai să nu exagerăm, se întâmplă.

Am plătit, cash, cât a cerut. Repet, nu am negociat nimic.

Obișnuința mea, ca turist, este să las camera curată, golesc paturile, duc gunoiul. Așa fac și la hotel.

Și surprizăăă!

Explicația “avem huse de protecție dar fata care face curat nu le-a folosit”.

Acum treaba e făcută, banii sunt dați, frustrarea e de partea mea că am fost corectă și nu mi s-a răspuns la fel.

Este prima dată când găsesc așa hal de saltea și perne.

Pe viitor voi verifica de la început, dar oricum, după ce ai plătit ce poți face?

Ads

De aceea fac apel la bun simț și respect din partea proprietarilor, dacă tot ați ales acest tip de afacere atunci faceți ca la carte, cu toții.", a explicat turista.

"Vă invit să vizionați anunțul pe Booking, camerele sunt super în poze, notat bine.

Când ajungi seara la 10, cu 3 copii după tine, si găsești curat, paturi frumoase, în cameră nu miroase urât, nu te oprești la faptul că pereții nu sunt Ok.

Dar saltelele și pernele m-au scârbit de tot, este un semnal de alarmă pentru toți", a mai adăugat aceasta.

"Am plătit 1800 lei, pentru 2 nopți"

"Am rezervat un apartament și un studio. Ambele cu saltea și perne în aceeași stare, pereții la fel.

Am plătit 1800 lei, pentru 2 nopți.

Mă repet, comunicarea cu proprietara, locația, au fost bune. Nu am comentat nimic de pereți, am înțeles explicația dânsei", a mai scris turista.

Ads

"Nu stăteam acolo nici pe gratis"

În comentarii, membrii grupului se declară revoltați.

"Unde îs acum proprietarii de pensiuni care ziceau că 1500 lei pe două nopți e puțin și că deranjul e mai mare ca și cheltuieli? Când e vorba de cerut bani îs pe toate paginile cu justificări banale."

"Ferească Dumnezeu, deci nu cred așa ceva....noi nu ne mai revenim. La 100€ în Europa ai minim 4 stele, posibil și mic dejun. Nu am nici un regret că nu mai fac nici o vacanță în România."

"Nu stăteam acolo nici pe gratis"

"Aici problema nu este cine cere, problema este cine oferă banii respectivi pentru că în final tot noi clienții i-am învățat că acceptăm orice pe sume uriașe."

"Majoritatea sunt așa, mentalitatea proprietarului de pensiune român e să facă bani fără să bage nimic!"

Ads