"La ora 13 s-a deschis restaurantul, la 13:15 nu mai era mâncare". De ce vor banii înapoi unii turiști care merg pe litoralul românesc

Mulți români renunță la vacanțele petrecute pe litoralul românesc din cauza prețurilor mari percepute pentru servicii de proastă calitate.

Unii dintre cei care mer în continuare în stațiunile românești postează în mediul online situațiile care îi nemulțumesc.

Este cazul unui român care a postat două filmări în care se vede cum oamenii stau la cozi uriașe în restaurantul unii hotel. În imagini se văd multe tăvi goale, în timp ce clienții așteaptă ca acestea să fie umplute cu mâncare.

"Oameni veniți din toată țara își cereau banii înapoi"

"Hotel Cleopatra Saturn. Ajungi la recepție nu te cazează nimeni până la ora 16:00, șezlonguri insuficiente, nu au prosoape pentru șezlonguri, mâncare insuficientă, personal depășit de situație. Într-un restaurant cu 20-30 de mese mănâncă turiștii a 3 hoteluri simultan.

La ora 13:00 s a deschis restaurantul la 13:15 nu mai era mâncare. Lumea stătea la coadă că să apuce ceva de mâncare. Am cerut pește sau fructe de mare și au dat din umeri, au spus că ei nu au așa ceva.

Prăjituri: tarte cu fructe pe care le puteai lua doar cu mâna pentru că din nou lipseau cleștii. La fructe a fost cireașa de pe tort, le-au adus cu o cutie și le-au aruncat în acel loc dedicat fructelor.

Lipsa cleștilor cu care să îți pui mâncare este o mare problemă, lumea își punea cu mâna mâncarea în farfurii. Oameni veniți din toată țara își cereau banii înapoi.", a scris românul pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Cum poți să pleci undeva fără să cauți niște informații?"

Cazul a fost comentat de membrii grupului. Mulți cred că de vină sunt și turiștii care nu se interesează de condițiile oferite de hoteluri.

"Scuzați-mă, dar la scorul de 6.9 pe booking nu mă duceam sub nici o formă..îmi pare rău de experiență!"

"Bine că unii se plâng că iau țeapă...după ce că nu citesc recenziile negative."

"Păcat că nu se informează și își cheltuie banii pe o vacanță ratată.. eu nu pot înțelege cum poți să pleci undeva fără să cauți niște informații?! Cu atât mai rău cu cât o agenție de turism ar putea recomandă așa ceva.. sau mai avem turistul care vrea bine și ieftin și acceptă, modestia dar apoi se vaită și se plânge, uitând că el a cerut oferta low cost și a acceptat condițiile că o paranteză

Cazul acesta era indiscutabil de evitat, fără supărare. Există atâtea unități de cazare de 4* ratate, care chiar nu își merită clientela și nici funcționarea la o asemenea clasificare de stele."

"La o cazare din Croația, pe Booking, cazare cu notă peste 9, era să îmi iau țeapă. Avea toaletă într-un alt apartament, vis-a-vis de apartament unde se făcea cazarea. Din toate recenziile postate, un singur turist a menționat acest lucru. Pe Booking fiind postată schița apartamentului, am observat că avea dreptate acel turist."

"Consumatorii nu au pretenții, așadar serviciile sunt praf"

"Tot litoralul e plin de țigăneala ieftină.Îmi pare rău să o spun dar i-am dat 4 șanse de patru ani încoace și aceeași concluzie: consumatorii nu au pretenții… așadar serviciile sunt praf."

"E trist de tot, ceea ce văd, pare realmente o vacanță pe care eu nici gratis nu aș primi-o, în condițiile acestea.Nu înțeleg cum de unii oameni aleg de bunăvoie și nesiliți de nimeni să își bată joc în halul ăsta, de banii lor.Sunt atât de multe locuri frumoase, care oferă condiții atât de bune, la doar un click distanță.Există review-uri, există grupuri unde oamenii vorbesc despre experiențele lor, deci nu cred că au prea multe scuze cei care ajung în asemenea locuri, iar apoi se plâng că au avut un concediu de coșmar."

"Am fost două familii din 15 iulie și pot spune că am fost mulțumiți, mâncare bună, carne la grătar de pui, porc și mici nu pe plită electrică, băuturi, cafea, înghețată. Frucierele pline prune, banane, portocale... Bar pe plajă, șezlonguri pe plajă și la piscină. Mâncarea dacă se termină se aducea imediat altă în loc. Chiar nu cred tot ce se scrie..."

"E a nu știu câtă recenzie la fel pe care o citesc despre acest hotel. Au mai fost postări. Sper că cei care au avut parte de așa ceva să facă toți reclamație la protecția consumatorului și să lase recenziile negative peste tot."

"O experiență de uitat!"

"Din păcate este adevărat ce s-a scris în postare, și încă mai erau lucruri negative de scris, ca de exemplu mizeria de la piscină, de la restaurant, de la toalete! De asemenea, nepăsarea personalului, dar mai ales a managerului! Și da, sunt turiști care au refuzat asemenea condiții și au cerut restituirea banilor, între aceștia și noi!"

"La ce notă are, înseamnă că toți acești oameni prezenți la hotel nu au citit măcar o recenzie. Altfel nu îmi explic ce caută acolo unde alți oameni au lăsat doar recenzii proaste."

"Am fost săptămâna trecută, oricum foarte multă lume în jur de o mie de persoane la în două hoteluri, dar de luni erau în jur de 1500,un haos și disperare pentru mâncare, șezlonguri, în fine dar lumea în general foarte needucată, lăsau pe masă cantități enorme de mâncare, prăjituri, etc.... O experiență de uitat!"

"Îmi vine greu să cred ceea ce tocmai ați postat, noi am fost în perioada 15-20 iulie,dar din lipsa de locuri am fost cazați la Hotel Narcis care face parte tot din Resort Cleopatra! Am ajuns la ora 14 și ni s a dat camera gata pregătită, mâncarea a fost la superlativ și nu a murit nimeni de foame. A fost foarte diversificată și proaspătă! Personal foarte amabil, iar în cele 6 zile cat am stat, tot timpul cineva din staf era printre clienți să se asigure că totul e ok!"