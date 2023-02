De ce vacanțele din România sunt mai scumpe decât cele din străinătate: "Vor să își scoată banii din investiție în 6 luni, dacă se poate"

Mulți dintre românii care au călătorit în țara noastră, dar și în străinătate, au ajuns la concluzia că scapă cu cheltuieli mai mici dacă merg în alte țări.

Unii încearcă în continuare să își explice fenomenul.

Un român a lansat această temă de discuție în mediul online, postând ofertele pentru o cazare în Borșa și în Danemarca. În timp ce cabana din România are două paturi și costă 900 de lei pe noapte, cea din Danemarca are 6 paturi și costă 707 lei pe noapte, potrivit capturilor folosite de acesta.

"Nu înțeleg de ce e atât de scump turismul în România", a scris acesta pe Reddit.

"Stau la Sinaia cu prețuri de Paris?"

În comentarii, mai mulți utilizatori ai platformei și-au exprimat punctele de vedere.

"Am vrut anul trecut să fac o ieșire de câteva zile la Sinaia de 1 decembrie, am căutat la un hotel decent, pe urmă mi-a venit o idee: ia să caut și la Paris! Guess what, la Paris erau cam aceleași prețuri, așa că am renunțat. Ce naiba, stau la Sinaia cu prețuri de Paris?"

"Pentru că proprietarii vor să își scoată banii din investiție în 6 luni dacă se poate. Ce mi se pare mie penibil e că dacă vreau să mă duc la o pensiune care deține saună/ciubăr sau alte facilități majoritatea îți cer bani separat pentru a le folosi per zi de folosire. Că e vorba de electricitate/apă și nu mai știu ce. 500 lei / zi să folosesc un ciubăr de 3-4 persoane? Îmi venea să scuip prin telefon."

"Și pe urmă se plâng că în doi ani nu le mai calcă nimeni pragul. Nu mai fac investiții, proprietatea ajunge să se degradeze, calitatea serviciilor scade. Nu știu un loc unde să-mi fi plăcut și să ofere același grad de servicii după 2-3 ani de la deschidere. (cu excepția ăstora mari."

"Știu pe cineva care și-a făcut un mini-hotel la Năvodari în care a băgat 2 mil și era nemulțumit că și-a scos banii abia în 2 ani."

"Am încercat să îmi fac un mini concediu "acasă" în România. Dar când am văzut prețurile de la hoteluri am zis... păi de banii aia mă duc undeva frumos și nu trebuie să mă enervez că bombardierul de lângă da muzică prea tare și că aruncă semințe pe jos."

"Fiindcă fiecare bugetar primește tichete de vacanță"

"Lăcomie. Am închiriat case de 100+ mp amplasate pe lac de pescuit în Suedia doar pt mine și nevasta și ne-a costat jumătate față de ce-i acolo. Aveam și barca proprietarului inclusă. Și ălora le era frică de evaziune de vai de capul meu. Nici 5 euro nu ar fi acceptat cash, doar virat prin PayPal și alte portaluri."

"Fiindcă fiecare bugetar primește tichete de vacanță care pot fi cheltuite doar în România, asta face că cererea să fie mai mare decât oferta, prețurile să crească fără ca serviciile oferite să fie mai bune."

"Pentru că marea majoritate a românilor au o mentalitate de parveniți obosiți care preferă să plătească un preț exagerat pentru orice serviciu doar ca să se laude cât au dat pentru acel serviciu, vezi fenomenul loft, nuba, mamaia nord și șoseaua nordului în bucurești."

"Banii investiți trebuie recuperați în câteva luni dacă se poate. Apoi cumpărat mașini și haine scumpe. Cam atât știm."

"Este simplu. Este atât de scump pentru că lumea cere ce oferă proprietarul. Niciun proprietar nu o să stea cu coșmelia goală, dar întotdeauna va depune tot efortul să obțină maximul din cât sunt dispuși clienții să plătească. Și dacă nu face asta, înseamnă că nu este un bun antreprenor."

"Caută să-și maximizeze profitul și să-și recupereze investiția"

"Toți antreprenorii, indiferent de domeniu, caută să-și maximizeze profitul și să-și recupereze investiția în cel mai scurt timp. Prin asta se măsoară performanță unui antreprenor și prin asta se diferențiază cei mai buni de cei falimentari."

"Ar fi mai multe răspunsuri posibile:

testează piață: văd că, cabană respectivă este listată de curând pe airbnb, poate doresc să-și facă o idee despre gradul de ocupare la prețul respectiv

se bazează pe weekend-uri: multe persoane aleg să plătească sume considerabil mai mari pentru simplu fapt că e weekend

preferă gradul de ocupare să fie mai scăzut, dar la un preț mai mare decât invers. motive: uzură mai mică, cheltuieli mai mici cu utilitățile și eventualele deplasări în special dacă cazarea se află într-o zona mai greu accesibilă

nu e tocmai ieftin să construiești în momentul de față: va recomand să căutați ce prețurile sunt pentru terenuri intravilane cu utilități și acte în regulă în zone montane, la care mai adaugi și o priveliște decentă. de asemenea, manoperă și prețul materialelor a crescut semnificativ în ultimii 2 ani.

"Exemplul propus nu are nici o relevanță. Pe orice platformă de închirieri veți putea descoperi capcane, anunțuri de test, prețuri triplate de antreprenori care pur și simplu vor o pauză, dar s-ar deranja puțin pentru cine plătește un preț motivant.

Anunțurile false sunt mult mai ușor de publicat în ultima vreme pentru că platformele online de turism au fost în prag de faliment în perioada COVID, iar de foame acceptă inclusiv publicarea de anunțuri care sunt evident false. Platformele încasează inclusiv comisionul din fraudă.

Trebuie doar să fiți mai vigilenți, mai precauți decât de obicei și să vă luați mai multe măsuri de siguranță. Există în România și prețuri decente, și gazde serioase, și locuri în care vă puteți simți răsfățați la prețuri corecte. Verificat!".

