Dispar companiile de zbor low-cost? Adio vacanțe în străinătate. Cât vor plăti românii: „Se strică drastic calculul. Scumpirile se resimt indiferent de destinație”

Michael O’Leary, șeful Ryanair, anticipează că în săptămânile și lunile următoare vor apărea falimente în rândul mai multor companii aeriene mici și medii din Europa — o situație pe care o percepe ca pe o oportunitate pentru extinderea celui mai mare transportator low-cost de pe continent.

Acesta prezice inclusiv „probleme” în dreptul celui mai mare operator low-cost de pe teritoriul României, Wizz Air.

Ziare.com a luat legătura cu secretara generală a Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Corina Martin, pentru a ne explica în ce măsură vor fi afectate vacanțele românilor.

„Românii ar trebui să se aștepte la o nouă majorare a prețurilor vacanțelor. Tarifele biletelor de zbor sunt, oricum, în continuă creștere după pandemie; este o industrie care nu și-a revenit nici până acum. Noi, agențiile, vindem foarte multe bilete Wizz Air, Ryanair, în general de la companii aeriene low-cost.

Acestea sunt preferate, să fim sinceri, pentru că tarifele companiilor de linie, cele naționale, au crescut chiar și mai mult. Prețurile au fost în permanentă creștere după startul pandemiei. Se simte clar faptul că este criză de aeronave și criză de personal în industria de aviație”, a transmis aceasta.

Corina Martin a precizat că prețurile pentru vacanțele din această iarnă au crescut oricum foarte mult. Cele interne sunt profund afectate de creșterea TVA-ului, iar cele externe de prețurile biletelor de avion.

„Aș estima o creștere de cel puțin 30% a tarifelor doar pentru biletele de avion, față de anul trecut, pe toate zborurile și toate companiile. De aceea și vacanțele sunt mai scumpe. Uneori spunem noi, românii, că e mai ieftin să facem vacanțele în străinătate și e adevărat dacă ne uităm strict la prețurile de cazare. Dar, după ce adăugăm și tarifele biletelor de avion, se strică drastic calculul făcut inițial.

E adevărat, totuși, că, iarna aceasta, și vacanțele interne sunt drastic afectate de creșterea TVA-ului, deci scumpirile se resimt, indiferent de destinația aleasă. Industria de cazare din România va trece chiar printr-o criză dacă, anul viitor, tichetele de vacanță vor dispărea de tot”, a mai precizat aceasta.

Doar 4 din 10 operatori aerieni pot supraviețui, potrivit șefului Ryanair

Michael O’Leary, directorul executiv al companiei low-cost Ryanair, a declarat că recesiunea ar putea reduce numărul transportatorilor aerieni europeni la doar patru. El a precizat că „cinci sau șase” companii aeriene europene ar putea intra în faliment până la Crăciun, iar în cele din urmă doar British Airways, Lufthansa, Air France și Ryanair ar urma să supraviețuiască.

Declarațiile au fost rostite în contextul prezentării rezultatelor semestriale ale Ryanair, care au arătat profituri de 170 de milioane de lire sterline pentru cele șase luni încheiate la 30 septembrie, în scădere cu 47% față de perioada anterioară. Operatorul irlandez a anunțat că se așteaptă la pierderi în următoarele șase luni.

Despre efectele economice pe piața aviatică, O’Leary a afirmat: „Avem nevoie de o recesiune. Am avut 10 ani de creștere. O recesiune ne-ar scăpa de companiile aeriene proaste care generează pierderi și ne-ar ajuta să cumpărăm avioane mai ieftin. Credem că ratele dobânzilor ar trebui să rămână ridicate și că politicienii ar trebui să lase economia să-și revină în mod normal.”

El a estimat natura și durata unei eventuale recesiuni: „[ar fi] adâncă și întunecată” și ar putea dura 18 luni.

O’Leary a mai vorbit despre posibilitatea lansării, în următorii trei ani, a unei operațiuni low-cost transatlantice care să ofere tarife economice de doar 10 lire sterline, precizând însă că aceasta nu ar fi operată de Ryanair, ci de o companie separată. Despre relația dintre Ryanair și această potențială firmă, el a afirmat: „Nu am avea nicio legătură cu compania care ar opera acest lucru, cu excepția faptului că ne-am imagina zboruri efectuate peste Atlantic din unele dintre bazele noastre europene. Nu vom fi o companie aeriană transatlantică noi înșine. Niciodată nu vom fi.”

Pentru a face posibilă o astfel de operațiune, O’Leary a spus că ar fi necesară achiziția a 50–60 de aeronave cu rază lungă de zbor. Planurile luate în calcul indică utilizarea aeroporturilor secundare pentru zborurile transatlantice. La New York, de exemplu, ar putea fi folosit Aeroportul Newark în locul John F. Kennedy — și desfășurarea unei mini-flote de patru sau cinci aeronave repartizate pe opt–zece baze europene, printre care Londra, Dublin, Roma și Frankfurt. Destinațiile menționate includ Los Angeles, state din Florida și Denver, Colorado. Tarifele anunțate pentru clasă economică ar putea fi de 10 lire sterline, în timp ce un bilet business într-o singură direcție ar urma să coste în jur de 1.000 de lire sterline.

