"Acasă nu trăim în puf, să fim serioși!" O româncă îi pune la punct pe turiștii nemulțumiți de vacanțe

Suntem în plin sezon estival, iar rețelele de socializare sunt pline de fotografii din vacanțe. Unii laudă locurile în care se află, alții relatează situațiile care îi nemulțumesc.

O româncă a postat pe Facebook impresii despre concediul petrecut în Turcia, manifestând o atitudine critică față de cei care se plâng tot timpul.

Aceasta a menționat că deși hotelul la care s-a cazat nu era prea bine cotat pe Booking, pentru ea vacanța a fost una de vis.

"Pentru noi a fost o vacanță de vis"

"Vacanță rezervată la sfârșit de an, în decembrie. Hotel ales de niște prieteni, n-aveam habar cum arată, ce recenzii are și așa mai departe. Am mers pe mâna lor și am achitat avansul fără să știm prea multe. De menționat că nu suntem pretențioși și ar fi culmea să afirmăm că în țară am fost mereu numai la 5 stele, așa că nu aveam nimic de pierdut.

Între timp am descoperit că cei mai mulți se plâng de grozăvia găsită aici, așa că am început să îmi fac și eu griji. 7 pe Booking și 4 pe Tripadvisor. Surpriză însă! Pentru noi a fost o vacanță de vis. Camera mare, spațioasă, cu vedere la mare. Curățenie zilnic, schimbat prosoape și așternuturi. Nu știu de ce se insinuează pe acest grup că personalul este rău intenționat, că nu vor să vorbească engleză, că sunt răutăcioși, că nu salută. Eu cred că ne lovim de bariera lingvistică și atât. Nu e rea voință."

Ads

"Pentru că achităm pentru niște servicii avem impresia că totul ni se cuvine"

Aceasta s-a referit și la proastele obiceiuri ale multor turiști, indicându-i pe cei care lasă gunoaie în urma lor.

"I-am observat atent pe toți, de la cei care adunau gunoaiele de pe plajă până la grădinari. Sunt oameni simpli, poate fără prea multă carte, pentru că dacă ar fi fost învățați nu ar fi stat la cheremul nostru. Știți ce e trist? Pentru că achităm pentru niște servicii avem impresia că totul ni se cuvine și îi privim pe bieții oameni ca pe niște sclavi. Cât de greu să fie să îți arunci singur gunoiul la coș? Pe plajă, la fiecare 3-4 șezlonguri erau coșuri de gunoi. Dar era mai lesne să aruncăm mucurile de țigară în nisip, să lăsăm paharul de bere golit pe măsuță, sticlele de apă, de suc pe jos.

Dacă tot mutăm șezlongul după soare, de ce nu îl punem înapoi când plecăm? Am găsit pe plajă până și pamperși folosiți. Păi scuzați-mă, tot hotelul e de vină că suntem noi fără cei 7 ani de acasă? Oamenii foarte prompți, mereu atenți la nevoile noastre, dar haideți să fim și noi ce trebuie."

Ads

"A fost o experiență mai mult decât decentă"

"De asemenea, nu m-a deranjat câtuși de puțin că nu mi-au alimentat minibarul zilnic. Sunt terase și baruri la tot pasul, nu mi-au căzut gradele să îmi iau singură ce am avut nevoie. Nu contest că sunt și situații în care totul lasă de dorit, dar să fim realiști. Noi am plătit doi adulți, pentru 7 nopți, cu avion din Craiova, bagaj de cală, transfer aeroport-hotel-aeroport, UAI, 1060 de euro. Eram convinși că la banii ăștia nu vom găsi luxul din lume, dar a fost o experiență mai mult decât decentă."

"Nu mă obligă nimeni să mănânc același lucru"

Femeia le-a dat replica și celor care se plâng că sunt zilnic cam aceleași feluri de mîncare.

"Mâncare foarte multă și bună, pentru gusturile noastre. Am mai auzit la cineva că se servește în fiecare zi cam același lucru. Dar la câte feluri de mâncare sunt zilnic cred că putem să ne diversificăm singuri meniul. Pentru că dacă azi mănânc pește, dar pește au și mâine, pot să îmi iau altceva, nu mă obligă nimeni să mănânc același lucru.

Ads

Un minus a fost plaja. Curățică, dar săracă. Intrarea în apă cu pietriș destul de mare, dar cu niște papuci se rezolva imediat. Apa foarte curată și caldă.

Ar fi multe de zis, dar nu termin nici mâine dacă ar fi să le enumăr toate."

"Să nu mai căutăm răul în orice"

"Așadar, să nu mai căutăm răul în orice. Bucurați-vă de vacanță și atât! Și să fiu rea până la capăt, acasă nu trăim în puf, să fim serioși! Pentru că dacă ne-ar da banii afară din casă n-am merge la turci, ne-am pierde pe undeva prin Maldive.", a scris aceasta pe grupul Forum Turcia.

Ads