“Adolescenții mei preferă să stea acasă decât să călătorească”. Cum a reușit o mamă să facă vacanțele suportabile pentru copiii săi

Adolescenților nu le place mereu să meargă în vacanțe cu familia pentru că în această etapă a vieții caută mai multă independență și timp petrecut cu prietenii. Planurile părinților li se par adesea plictisitoare sau prea organizate, iar diferențele de interese pot crea tensiuni. În plus, dorința de a-și afirma propria identitate îi face uneori să vadă vacanțele în familie ca pe o limitare a libertății lor.

O mamă a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum a reușit să facă vacanțele pe placul copiilor săi.

"Adolescenții mei preferă să stea acasă decât să călătorească"

"M-am născut cu dorința de a călători. Înainte să am copii, am vizitat peste 80 de țări. După ce am devenit părinte, știam că vreau să le arăt și lor lumea. Speram că astfel le voi insufla dragostea pentru călătorii și îi voi ajuta să devină oameni curioși și empatici.

Ani la rând, adorau să-și facă bagajele și ascultau cu entuziasm când le povesteam despre istoria și cultura locurilor în care mergeam.

Însă, când au ajuns la adolescență, lucrurile s-au schimbat. Au decis că preferă să stea acasă, de obicei lipiți de un ecran. A-i convinge să plece într-o excursie a devenit o adevărată provocare. Totuși, am refuzat să renunț. Am schimbat modul în care vedeam călătoriile, iar de atunci, vacanțele noastre au fost mult mai reușite."

"Le cer să aleagă unde vor să meargă"

"Când adolescenții mei au început să se plângă că nu le plac destinațiile alese de mine, am decis să le cer părerea.

Ads

Eu sunt genul de călător aventuros, care preferă să exploreze trasee și ruine. Pe de altă parte, fiica mea este o adevărată fată de oraș. Mi-a spus clar că preferă destinațiile urbane.

Deși visam la un safari în Africa, când adolescenta mea a sugerat Tokyo, am început să mă documentez. Acum sunt aproape să rezerv o călătorie în Japonia și cred că toți vom fi mulțumiți.

De când le iau în considerare dorințele și nu mai presupun că vor aprecia aceleași lucruri ca mine, copiii mei au fost mult mai puțin morocănoși. Iar dacă mai bombăne cineva, le pot reaminti că excursia a fost ideea lor, nu a mea."

"Fac timp pentru activitățile care le plac"

"Aș prefera să fac drumeții decât să merg la cumpărături, dar fiica mea adolescentă nu a găsit încă un mall care să nu-i placă. Așa că încerc să includ timp pentru ca ea să exploreze magazinele locale, oriunde am merge.

Recunosc, am vrut să-mi smulg părul din cap când m-a dus la același lanț de magazine pe care îl avem acasă, în timpul vizitei noastre la Roma. Dar, uneori, mă bucur că o las să-și urmeze propriile interese.

Ads

Nu cred că aș fi ajuns să vizitez uimitorul Mall din Dubai sau sofisticata zonă comercială Connaught Place din New Delhi — cu un imens mall subteran plin de produse contrafăcute — dacă nu ar fi fost ea. Ambele au fost, în felul lor, experiențe culturale.

Îi dau întotdeauna fiicei mele un buget sau îi cer să-și cheltuie propriii bani. Ea pleacă mulțumită, iar restul călătoriei decurge mai lin. Oricât de mult aș detesta sesiunile de shopping, este un preț mic de plătit."

"Găsesc modalități ca ei să interacționeze cu alți adolescenți"

"În timpul călătoriilor, adolescenților mei le lipsesc prietenii. Oricât mi-ar plăcea să cred că părinții și frații lor sunt companie suficientă, știu că ei nu văd lucrurile la fel.

Așa că încerc să le ofer oportunități de a socializa cu alți tineri.

Acest lucru m-a făcut să îmi schimb stilul de călătorie, care de obicei era independent și mereu pe fugă. Deși am rezervat cu reticență primul nostru tur organizat, acum mă pregătesc să rezerv al treilea tur de familie.

Ads

În aceste excursii, adolescenții mei găsesc alți tineri de vârsta lor și sunt mult mai fericiți.

Când vrem o vacanță mai relaxantă, aleg resorturi cu cluburi dedicate adolescenților. Acolo, copiii mei și-au făcut prieteni din întreaga lume.

Sunt mult mai buni tovarăși de călătorie atunci când împărtășesc o parte din experiență cu cei de vârsta lor. Și, sinceră să fiu, îmi place și mie să am puțin timp doar pentru mine."

"Le respect nevoia de timp pe care îl petrec singuri"

"Chiar și atunci când totul merge bine, adolescenții mei au nevoie de momente de solitudine.

Deși uneori mă doare puțin, încerc să le ofer spațiu.

Asta înseamnă uneori să las un adolescent singur în camera de hotel, în timp ce eu joc Uno cu un frate în hol.

Alteori, unul dintre copiii mei ia un autobuz de transfer de la un parc de distracții înapoi la hotel, singur. Sau rămâne în cameră la resort, în timp ce restul familiei merge la piscină.

Nu e mereu posibil să le ofer timp singuri fix când și-l doresc, dar găsirea unor momente în care să ne separăm face ca timpul petrecut împreună să fie mai plăcut."

Ads

"Le reamintesc cât de mult îi îmbogățește călătoria"

"Ca majoritatea adolescenților, și ai mei se feresc să recunoască faptul că au învățat ceva sau că s-au distrat.

Dar, recent, fiica mea mi-a arătat portofoliul ei de artă pentru liceu. Am fost surprinsă și încântată să văd un tablou cu o ușă inspirată de excursia noastră în Maroc și o balenă inspirată de călătoria noastră în Islanda.

L-am auzit pe fiul meu vorbind despre vacanța noastră în Caraibe cu prietenii lui.

Chiar dacă aceste momente sunt rare, profit de fiecare ocazie pentru a le aminti cât de valoroase și distractive sunt călătoriile.

Adolescenții mei poate că nu au moștenit dorința mea nesfârșită de aventură, dar cu puțină răbdare și adaptare, călătoriile noastre au devenit experiențe memorabile — pentru toată familia", a scris aceasta în articolul publicat de Business Insider.

Ads