Cât timp spun românii că economisesc pentru o ieșire de câteva zile în afara țării. "Ferească, câți bani"

Românii cu salarii modeste întâmpină dificultăți semnificative în a economisi bani pentru vacanțe, mai ales pentru cele petrecute în străinătate. Costurile ridicate ale vieții, cum ar fi facturile, ratele bancare și alimentele, consumă cea mai mare parte a veniturilor lunare, iar mulți nu reușesc să facă economii. În plus, fluctuațiile economice și creșterea inflației reduc puterea de cumpărare, ceea ce face și mai dificilă planificarea unor cheltuieli mai mari, cum sunt vacanțele. Pentru mulți, o călătorie în afara țării rămâne un lux inaccesibil, mai ales în contextul prețurilor ridicate ale transportului și cazării.

Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta se referă la câștigurile sale și la imposibilitatea de a-și permite o vacanță, menționând că situația stă diferit la cei din jurul său. Acesta a deschis o discuție pe această temă, dornic să afle în cât timp reușesc alții să strângă banii necesari pentru câteva zile petrecute în străinătate.

"Din câte salarii vă faceți vacanța?"

Aceasta este întrebarea adresată de tânăr utilizatorilor platformei Reddit. Acesta a dat detalii despre el și cei din anturajul său.

"Am 27 de ani, nu am călcat niciodată afară din țară, conceptul de vacanță nu a existat când am crescut acasă. Nu cunosc alți prieteni/colegi în "situația" mea, m-aș simți penibil să deschid discuția cu ei.

Am venit sub medie, la sfârșitul lunii nu rămân cu mult, oamenii din jurul meu își fac vacanțe în Europa, 80% din persoanele de pe dating apps de vârsta mea au poze din vacanțe, chiar și în afara UE.

Curiozitatea mea ar fi asta: câte luni strângeți pentru o ieșire de câteva zile în afara țării?", a scris acesta pe Reddit.

"Poți călători și foarte ieftin luând bilete din timp"

Mulți dintre cei care au răspuns susțin că nu ar fi neapărat nevoie de mulți bani pentru câteva zile în străinătate. Cineva i-a dat câteva sfaturi punctuale.

“Să nu îți fie rușine cu asta, fiecare are un drum diferit în viață.

Poți călători și foarte ieftin luând bilete din timp.

1. Recomand Google Flights - poți vedea exact toate datele cu prețurile cele mai scăzute.

2. Cumperi bilete random după ce ai verificat și chirii pentru datele respective pe Booking/ Airbnb sau altele.

3. Îți iei liber de la job în funcție de vacanțe.

4. Poți să ieși foarte ieftin, uneori chiar 200 de lei dus-întors/pers (bilet avion), și încă 50-80€/noapte per cuplu/noapte. Un total de 5 zile pentru 2 persoane = 350€ cazare + 100€ bilete = 450€.

5. Mâncare/ieșitul în oraș depinde de bugetul tău. Dacă ești strâns, iei un Airbnb cu bucătărie și gătești acasă.

Mult succes! Să știi că se poate și cu mult și cu puțin, și tot la fel de frumos e să vezi o cultură nouă. Că stai la 2 sau 5 stele, contează mai puțin. Enjoy!

Bilete ieftine de obicei găsești acolo unde sunt multe zboruri: Paris, Roma, Milano, etc.

P.S. Vacanțele au devenit un mod de show-off, și eu am căzut de câteva ori în capcană, că simțeam că trebuie să mai ies "pe undeva". Deseori e mai bine, mai liniștit să nu faci "vacanțe."

Altcineva e de părere că suma de 450 de euro menționată anterior nu este neapărat mică. "Pot însemna banii strânși în luni bune de lucru. E greu de dat cu părerea fără să știm exact situația lui materială cu tot cu cifre, dar la finalul zilei nu ar trebui să facă comparație cu cei din jur pe lucruri materiale, ci să își îmbunătățească skill-urile pentru a fi cât mai bine plătit, iar restul experiențelor vor veni de la sine.

Eu am un venit din 5 cifre net, fără rate, fără îndatoriri, etc., și n-am mai ieșit din țară de vreo 2-3 ani, dar nici nu pun accent pe asta. Pe de altă parte, am o prietenă ce, pe vremea când câștiga 4.000 lei pe lună, mergea în vacanțe în străinătate la fiecare 2 luni. Acum că are 12.000 lei, ghici ce, iese mai rar, dar face activități mult mai variate în acele vacanțe.

Dacă vrei să mergi în străinătate, fă-o cu însemnătate, nu doar de dragul de a bifa un checkbox într-o listuță din mintea ta."

"Recomand țări mai ieftine, inclusiv Polonia"

Alții i-au recomandat unde să meargă.

"De obicei cumpăr bilete și cazare din timp, este mai ușor să dau acum 3-4-5-600 și luna viitoare încă 4-500, apoi să strâng ceva bani pentru 3 luni mai târziu.

Altfel, recomand țări mai ieftine, inclusiv Polonia, unde sunt acum, Cracovia, de exemplu."

"Cu 4.000 de lei îți faci un sejur destul de frumușel în Grecia. Eu, împreună cu partenerul meu, vara ne facem vacanță de 7.000-8.000 de lei, 7-8 nopți, iar pe parcursul anului vacanțe micuțe prin Europa, 3-4 zile, aprox. 2.500-3.000 de lei."

"Ferească, câți bani", a exclamat cineva după ce a citit comentariile și sumele vehiculate.

"Cel mai bun sfat e să îți faci un grup de minim 3 persoane"

Un alt utilizator indică împărțirea costurilor cu prietenii pentru o vacanță mai ieftină.

"Am călătorit mai mult când câștigam de 4 ori mai puțin, nu strângeam mulți bani, pentru că era totul spontan.

Cel mai bun sfat e să îți faci un grup de minim 3 persoane, cu care să împarți anumite costuri. Astfel poți călători și cu salariu puțin peste minim (eu, în 2016-2017).

Biletele ieftine apar de pe o zi pe alta și trebuie luate tot la fel. Ca și tips, să iei plecare imediat după salariu, așa măcar rămâi fără bani la tine acasă.

Recomand skyscanner.com, filtrezi din orașul tău către oriunde și te uiți pe luni, în secțiunea de date de plecare și nu pe date fixe, ca să ai o privire de ansamblu. Nu mai sunt la fel de multe zboruri sub 100 de lei ca în 2018-2019, dar și veniturile au crescut de atunci.

Iar la cazare, alegeți cu plata la locație, free cancellation și dacă prindeți hosteluri, why not."

