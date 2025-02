De ce merg românii în vacanțe în Dubai. "Era singurul copil din clasă care nu fusese"

Tot mai mulți români aleg Dubaiul ca destinație de vacanță datorită luxului, plajelor spectaculoase și atracțiilor impresionante. De la Burj Khalifa și insulele artificiale până la safari în deșert și shopping în mall-uri uriașe, Dubaiul oferă experiențe diverse pentru toate gusturile. Clima caldă atrage turiști în special iarna, când temperaturile sunt ideale. În plus, numeroasele zboruri directe din România și ofertele de cazare variate fac această destinație accesibilă unui număr tot mai mare de turiști români.

Nu toată lumea înțelege fenomenul. Un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă.

"De ce merg românii în Dubai?"

Aceasta aste întrebarea pe care a adresat-o utilizatorilor platformei.

"Ce lucruri interesante se pot face acolo (familie cu 2 copii < 14 ani) în afară de malluri?", a mai întrebat acesta.

"Snobism"

Întrebarea sa a strâns peste 200 de răspunsuri. Unii s-au referit la relatările celor din jur pentru a exemplifica snobismul.

“O colegă de muncă a zis că a trebuit să meargă în Dubai, fiindcă fii-su era singurul copil din clasa care nu fusese. Deci da. Snobism.“

“Păi propun și o vizită în Somalia: plaje frumoase, apă mișto… cu rechinii ar fi o problemă, dar sigur n—a fost nimeni de la fii-su din clasă în Somalia, deci îl face direct rockstar”, a dat cineva replica.

“Cei din București merg în Dubai de luni până miercuri dacă au poftă de o cafea acolo. Dacă nu ai mers o lună întreagă în vacanță în Aruba sau Vietnam ești văzut ca sărac. Aceasta este realitatea în școlile de 'top'.”

“Nouveau rich cred că le zice - ăia de bani noi care au impresia că dacă au bani, trebuie neapărat să se afișeze și să-și arate opulența la fiecare ocazie. Compară cu oamenii cu adevărat bogați, care dacă ai da de ei pe stradă nu ai realiza că pot să te cumpere cu tot cu casă, mașină și familie dacă ar vrea.”

Cineva face o comparație cu propria copilărie.

”Dacă m-aș fi dus la maică-mea să îi spun "Sunt singura care nu a fost în Doobye" îmi dădea o lingură de lemn peste ceafă și mă retrăgea și din tabăra de la Piatra Neamț plătită tot de mine."

"Copiii mei se plictisesc în Europa"

Și alții dau exemple în care copiii ar fi motivul alegerii destinației.

“Vorbeam cu o altă colegă de o posibilă vacanță în Portugalia și a început să urle "Vaaaai! Copiii mei se plictisesc în Europa. Efectiv nu ai ce să vezi. De aia mergem în Vietnam și în Singapore vara următoare. Și dacă mi-ar cere, m-aș duce cu ei oricând în Bali.”

"E printre cele mai ieftine variante"

Alții oferă argumente concrete pentru această opțiune.

“E printre cele mai ieftine variante dacă vrei să mergi iarnă undeva la căldură. Asta e motivul principal, restul sunt detalii.”

“E ieftin. Cu 250 de lei pe noapte, stai tu și cu iubirea vieții tale la un hotel de 5 stele cu spa, saună, sala, mic dejun inclus și alte rahaturi. Deși mare parte din Dubai e un oraș al snobismului, punctual, sunt câteva locuri interesante.

Nu e genul meu de destinație turistică, dar fiecare se duce unde vrea. Am stat 2 zile pentru că aveam o escală acolo. 2 zile au ajuns pentru a vedea care e treaba pe acolo. Nu mă mai duc.

P.S. Mi se pare incredibil că e un oraș nou, clădit de la 0 practic, dar nu poți plăti cu cardul în mijloacele de transport. Poți la Râmnicu Vâlcea, dar nu poți în Dubai. Trebuie să îți cumperi un card dedicat pentru transport, care trebuie încărcat. Și, ghici ce, dacă mergi în Abu Dhabi îți trebuie alt card, pentru că ăla din Dubai nu e compatibil.“

“Îi ieftin, în comparație cu ce crezi că îți oferă. Vezi în magazine haine cu aur, genți cu aur, haine făcute cu un dolar în Asia și vândute la proști cu mii de euro, vezi mașini scumpe, dar dacă te duci la periferie....acolo vezi adevăratul Dubai, sclavi la propriu, le iau documentele și îi pun la muncă 12-16 ore pe zi, dorm că sardinele, că trebuie să se construiască rapid.

Degeaba spun că am fost în Fiji, că oamenilor nu li se pare ceva wow, în comparație cu Dubai-ul, care nu are canalizare, era coadă cu camioane de rahat la propriu de la Burj Khalifa. Acum în 2025, nu știu dacă și-au făcut canalizare, sau iar vin cu camioanele.“

"E o Mecca a cocalarismului"

“E o Mecca a cocalarismului și a spartului în figuri. Orice român are obligația să facă cel puțîn un pelerinaj în viața asta”, punctează cineva.

"Cu tiroliana peste Marina. Vizită în Global Village. Acvariul din Atlantis, ceva parc de distracții acoperit, Madinat Jumeirah cu barca, parcul ăla cu flori, safari dar neapărat cu Ocean Travel și Muzeul Viitorului luat cu o luna înainte, online. Astea le-am făcut eu“, a scris cineva, referindu-se la felul în care a petrecut timpul în Dubai.

"Eu am fost și nu sunt nici cocalara, nici spartă în figuri"

O româncă demontează multe dintre argumentele anterioare și dă exemplul personal, fără să se lase intimidată de etichete.

"Eu am fost și nu sunt nici cocalară, nici spartă în figuri, nici nu mi-am luat aur sau genți scumpe. E interesant, e un oraș construit în deșert care să arate bogăție. Mi s-a părut interesant să-l compar de exemplu cu NY, unde au construit în înălțime pentru că nu au avut loc, versus în Dubai unde aveau tot locul din lume, dar au vrut să se arate șmecheri. Pe lângă mall-uri, care chiar sunt interesante pentru câteva ore (de exemplu unul are Chinatown, un acvariu, zoo, și descoperi tot felul de chestii pe acolo), au Global Village care e un festival interesant, ceva grădini mișto. A fost o destinație în care am fost într-o martie când eram între joburi și aveam zile libere multe și voiam undeva cald, dar nu prea scump. Am combinat o vacanță de stat la plajă cu vizitat câteva chestii. Plus că ai mâncare arăbească, mai înveți puțin din cultura musulmanilor, mai vezi o moschee, poți să-ți iei o excursie cu ATV-ul în deșert, poți vizita centrul lor vechi. Eu zic că toți românii care spun că doar snobii se duc acolo doar nu au fost și vor să nu se simtă prost, așa că shame-uiesc la greu.“

