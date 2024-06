"Nu am de gând să mă întorc în aceste 4 locuri". Decizia unei turiste după ce a călătorit în peste 40 de țări. "Mi s-a părut aglomerat și scump"

S-a dat startul unui nou sezon estival. În timp ce mulți au ales deja lozul în care vor merge în concediu, unii caută în continuare oferte bune sau destinații noi.

Alegerea unui loc nou nu este întotdeauna ușoară, iar experiențele celor care călătoresc mult sunt un reper bun în luarea unei decizii.

O jurnalistă americană care a călătorit în peste 40 de țări a precizat care sunt cele 4 locuri în care nu s-ar mai întoarce, într-un articol publicat de Business Insider.

"Când călătoresc, încerc întotdeauna să abordez fiecare destinație cu o minte deschisă și cu dorința de a experimenta cultura, de a întâlni localnicii, de a vedea recomandările din ghiduri și de a ieși de pe cărările bătătorite ori de câte ori este posibil.

Tot mai mulți oameni aleg să călătorească în 2024 - un număr record de aproximativ 15,9 milioane de americani au călătorit deja la nivel internațional în primul trimestru al anului - iar eu sunt pe aceeași lungime de undă.

Am avut norocul să vizitez peste 40 de țări și am călătorit pe șase din cele șapte continente. Deși mi-ar plăcea să revăd unele dintre locurile mele preferate care au avut un impact de neșters asupra mea, câteva destinații nu mi-au lăsat aceeași dorință de a reveni.

Dintre locurile pe care le-am vizitat până acum, acestea sunt cele în care probabil nu mă voi mai întoarce."

"Am iubit Los Angeles-ul, dar o vizită a fost suficientă"

"Crescând în Australia, am visat să vizitez Hollywood-ul - locul unde se fac atât de multe filme. Când aveam 14 ani, mama mi-a spus că mă duce la Los Angeles, iar eu am crezut că sunt cel mai norocos copil de pe planetă.

În prealabil, am petrecut câteva săptămâni în Mexic, vizitând ruinele mayașe, mâncând preparate locale și mergând la petreceri dansante pe plajă. Când am ajuns în Los Angeles, orașul nu mai avea același farmec ca Mexicul pentru mine.

Ne-am simțit minunat explorând studiourile de film, plimbându-ne de-a lungul Hollywood Walk of Fame și trecând pe lângă casele celebrităților. Dar odată ce am văzut LA, nu am mai simțit nevoia să mă întorc.

De fapt, am ajuns să mă întorc cu soțul meu când aveam 20 de ani, pentru că și el era dornic să bifeze acele experiențe. Dar el a simțit la fel ca mine - există alte locuri pe care am prefera să le vizităm din nou."

"Monaco, strălucitor și plin de farmec, dar nu era genul meu"

"Când am fost în sudul Franței, am decis să facem o excursie de o zi la Monte Carlo, Monaco. Soțul meu voia neapărat să vadă Marele Premiu de la Monaco, așa că mi-am petrecut ziua explorând orașul împreună cu mama lui, în timp ce el și tatăl său au urmărit cursa de Formula 1.

Plimbându-ne prin Monte Carlo, am fost uimiți de opulență, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că este unul dintre primele orașe din lume în ceea ce privește averea pe cap de locuitor. Nu cred că am văzut vreodată atât de multe iahturi luxoase sau mașini ostentative.

Grădinile erau perfect îngrijite, iar străzile erau impecabil de curate. Cu toate acestea, nu era genul meu de destinație.

Am fost mereu înconjurați de bogăție, dar prefer să vizitez locuri unde pot interacționa cu oameni din medii socio-economice diferite."

"Mă bucur că am văzut Veneția, dar a fost o experiență unică în viață"

"Veneția este unul dintre acele locuri care trebuie să fie văzute pentru a fi crezute. Construită pe un grup de insule într-o lagună din Marea Adriatică, nu există niciun alt loc asemănător în lume. Absența mașinilor îi conferă un farmec aparte, iar clădirile parcă plutesc pe apă.

Am călătorit la Veneția într-o vacanță europeană cu actualul meu soț când aveam 23 de ani. Ne-am răsfățat cu o plimbare cu gondola prin canale și ne-am minunat de arhitectura renascentistă și gotică. În Piazza San Marco, am cumpărat o înghețată la suprapreț și am vizitat Bazilica San Marco.

Veneția merită cu siguranță să fie trecută pe lista de dorințe, mai ales având în vedere că se preconizează că se va scufunda în 2100. Cu toate acestea, probabil că nu este genul de loc pe care l-aș vizita de mai multe ori, deoarece mi s-a părut aglomerat și scump.

Dacă mă voi întoarce în Italia, există alte locuri pe care aș dori să le văd, cum ar fi Lacul Como."

"Phuket este frumos, dar aș prefera să explorez alte zone ale Thailandei"

"Phuket găzduiește unele dintre cele mai populare plaje, stațiuni balneare, restaurante și baruri din Thailanda, ceea ce îl transformă într-un punct fierbinte pentru turiști.

Când aveam 17 ani, părinții mei m-au dus acolo pentru o vacanță de o săptămână și am stat într-un resort din Patong. Deși a fost distractiv să înot în piscina complexului și să fac parasailing în golf, nu am plecat cu dorința de a mă întoarce.

În călătoriile de întoarcere în Thailanda, am găsit alte locuri care mi-au plăcut mai mult. De exemplu, mi-a plăcut Krabi, o provincie din sudul Thailandei cunoscută pentru stâncile sale calcaroase și plajele nisipoase. A fost mai puțin aglomerată decât Phuket și, în opinia mea, mult mai frumoasă."

