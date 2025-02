Fenomenul românilor care se laudă cu locurile în care călătoresc în vacanțe: "Tu unde mergi? A, doar atât?"

Pe rețelele de socializare, tot mai mulți români își expun cu mândrie destinațiile de vacanță, transformând concediile într-o adevărată vitrină online. De la plajele exotice din Maldive până la city break-uri în marile capitale europene, fotografiile atent selectate și descrierile entuziaste devin o formă de validare socială.

Pentru unii, aceste postări reflectă bucuria sinceră de a călători, însă pentru alții, pot părea o competiție tacită pentru a demonstra un anumit statut. Indiferent de motivație, fenomenul subliniază cât de mult a devenit vacanța nu doar o experiență personală, ci și un spectacol public.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un utilizator al platformei Reddit.

"De ce oamenii care călătoresc mult se simt superiori?"

Acesta a pornit de la exemplul personal și de la reacția colegilor de serviciu când au aflat că revine într-o destinație de vacanță, în loc să aleagă alta nouă.

“Mie îmi place să călătoresc, să văd alte țări, să studiez oamenii, comportamentul lor, istoria, cultura, gastronomia, dar și flora de acolo. Îmi plac plantele. Mereu mă întorc cu idei noi și cum îmi arată grădina/curtea de la țară e influențată în proporție mare de călătoriile mele și ce mi-a plăcut. Probabil că fiecare o face din motivul lui mai mult sau mai puțin superficial.

Însă când le-am zis colegilor că mă duc iar în aceeași țară, în același loc unde am mai fost acum câteva luni, prima lor întrebare a fost: "de ce?". Evident răspunsul a fost pentru că acolo e unul din locurile mele preferate, m-am simțit foarte bine, m-am simțit inspirat de fiecare dată, n-am avut nimic de reproșat, mi-am făcut amintiri frumoase etc.

A doua lor întrebare a fost: "păi, de ce nu vrei să bifezi și altă țară?". Era ca și cum nu m-a ascultat nimeni ce am zis înainte, iar tot scopul călătoritului e să bifezi cât mai multe țări, nu să-ți creezi amintiri, nu să te relaxezi și nu să-ți dezvolți viziunea și cunoștințele. Să mergi în același loc pentru ei e că și cum porți aceeași cămașă o săptămână întreagă. E absurdistan.

PS: Pe social media am o singură poză din călătoriile mele, e încărcată în 2019 și e cu mine stând cu spatele la un zid oarecare. De atunci am mai vizitat 6 țări. Pentru a mă simți împlinit nu am nevoie de confirmarea și aprobarea altora. Îmi văd de pătrățica mea. Le recomand și celor ce se simt superiori să-și vadă de pătrățica lor“, a scris acesta pe Reddit.

“Mie îmi place să stau acasă, înseamnă că sunt inferior?“

Întrebarea sa a lansat o adevărată dezbatere cu peste 300 de comentarii.

“Călătoriile sunt bune ca sa-ți deschidă ochii asupra altor culturi și să-ți întețească modestia și să nu mai privești lumea numai din punctul tău de vedere minuscul. Numai că aspectul asta pare să fie pierdut pentru mulți care indiferent cât de mult călătoresc tot aroganți și părtinitori rămân.

Cum văd eu situația asta nu e vorba că tendința de superioritate, aroganța unora e generată de faptul că au bani de cheltuit pe diverse plăceri cum e turismul. Adică nu sunt așa pentru că au călătorit. Ci erau și înainte așa. Oameni săraci cu duhul cum e vorba. Oameni care din ce spui au prea mult și nu mai știu ce să facă de atât de bine. Care sunt absolut sigur că de altfel se plâng că nu le este bine. Votantul extremiștilor de azi, căci sunt din toate categoriile, iar ăștia sunt cei care au școli și bani la purtător. Brânză bună în burduf de câine a societății.“

“Dacă ar “pica” tot ce înseamnă social media, am vedea în scurt timp câtă lume călătorește de plăcere și câți doar că să aibă ce posta. Estimez că s-ar reduce călătoriile cu cel puțin 50%. “

“Mie îmi place să stau acasă, înseamnă că sunt inferior?“, se întreabă cineva, retoric.

"Pentru mine a fost o realizare, un efort financiar consistent"

Unii care își dau seama că au fost la un moment dat în ipostaza de a se lăuda cu vacanța încearcă să explice de ce au făcut-o.

“Oamenii se mândresc destul de mult cu hobby-urile lor, indiferent care sunt acestea. De regulă mulți nu concep faptul că ție poate să-ți placă sau nu un lucru; uită că suntem diferiți. “

“În general dacă îți permiți să călătorești mult ai bani, iar dacă ai bani probabil automat te simți și puțin superior. Nu e o regulă generală, sigur. Dar se întâmplă. În plus, vacanțele/călătoriile arată oarecum că ai o viață cât de cât interesantă. Problema e totuși când ele ajung să însumeze întreaga ta personalitate. Iar în final te lauzi cu chestii și de care ești oarecum mândru. De ex. am fost și eu într-o vacanță de câteva săptămâni în Bali acum 2 ani și recunosc, am spus asta la majoritatea colectivului, poate chiar fiind puțin enervant la început. Dar nu a fost neapărat intenționat. Pur și simplu pentru mine a fost o realizare, un efort financiar consistent, și nu mă gândeam vreodată că voi ajunge într-o destinație exotică și să văd chestii pe care le-am văzut înainte doar la TV. Nu am făcut chestii notabile, nu am realizări, dar cât de cât am călătorit, și m-am agățat multă vreme de asta că să ignor celelalte elemente mediocre din viața mea. Ceea ce da, e destul de trist. “

“Sunt persoane care fac din asta singura personalitate a lor să se laude cu unde călătoresc și ce dețin dar nu au citit o carte în viața lor și când merg în vacanță merg doar să facă insta story și să bată străzile aiurea mâncând MC, fără muzee și ce merită vizitat. Cunosc eu persoane de genul. Doar că să dea impresia că au fost “

"Oamenii simt nevoia de validare"

“Trăim într-o era a validării. Oamenii simt nevoia de validare a cercului apropiat și a societății. Sunt aceiași care își pun poze pe insta pentru like-uri.

Eu îmi văd de treaba mea și îi ignor. E singurul fel de a naviga prin societatea asta toxică. Tu poate găsești fericirea și liniștea în alte activități. Nu ar trebui să facem un standard din destinațiile exclusiviste pe care le vedem.

Cele mai frumoase amintiri din călătoriile pe care le-am avut au fost când, odată ajuns la crucea de pe Caraiman, am privind în zare și am văzut splendoarea munților. Același sentiment l-am avut și când am văzut Grand Canyon. Uneori mă simt fericit doar când stau pe plajă la umbră și aud cum se sparg valurile de mal. Alteori doar stau pe balcon la aer și mă simt perfect.“

