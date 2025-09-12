"Nu cred că cineva consideră că merită": 19 destinații turistice populare care sunt capcane pentru turiști. Unde spun localnicii că ar trebui să mergi în schimb

Să călătorești este unul dintre cele mai frumoase moduri de a descoperi lumea, dar nu toate destinațiile populare merită timpul și banii investiți. Unele atracții turistice sunt adevărate capcane, aglomerate și supraevaluate, oferind mai puțin decât se așteaptă vizitatorii.

Localnicii, însă, știu adesea unde să mergi pentru experiențe autentice, mai puțin turistice, dar mult mai memorabile.

Un utilizator Reddit a deschis o discuție legată de călătorii, întrebând comunitatea: „Ce ar trebui să facă vizitatorii în orașul sau țara ta în locul atracțiilor comerciale și clișeice?”.

Mai multe persoane și-au împărtășit opiniile. Buzzfeed.com le-a publicat pe cele mai relevante.

1. Bologna, Italia

„Sunt din Bologna, Italia. Mulți turiști vin acum în orașul meu pentru că este considerat capitala culinară a Italiei, așa că foarte mulți vin doar să mănânce (apropo, NU în locurile care au făcut Bologna faimoasă; îi vedem aproape exclusiv în cele patru-cinci străzi centrale). Și, de multe ori, pleacă din oraș fără să fi văzut sau înțeles arta sa unică, cum ar fi numeroasele turnuri medievale, kilometrii de porticuri istorice înscrise în patrimoniul UNESCO, universitatea, atmosfera artistică și viața de noapte.”

„Eu voi fi la Bologna peste două săptămâni (voi sta pe Via Marsala, lângă Via Mentana). Care e cea mai bună zonă a orașului în care să te plimbi și să apreciezi clădirile și vibe-ul unic?”, a întrebat cineva.

„Vizitează tot centrul istoric al orașului (care nu e mic), mai ales partea central-sudică, în special străzile medievale mai mici:

Urcă în Torre Prendiparte (deschisă doar duminica) și/sau Torre dell’Orologio, mai ales acum că Torre Asinelli este închisă.

Vezi atât Portico dei Servi, cât și Portico della Banca d’Italia, și joacă un fel de „vânătoare de comori”, căutând porticuri din secolul al XII-lea: Grassi și Boncompagni (Via Marsala, chiar strada ta), Isolani (Strada Maggiore), Seracchioli (Piazza Mercanzia), Azzoguidi (Via San Nicolò) și Rampionesi (Via del Carro).

Alte locuri subapreciate: Teatro Anatomico (o sală incredibilă de autopsii din 1638), aflat în spectaculosul Archiginnasio (fostul sediu al celei mai vechi universități din lumea occidentală), Capela Bolognini din Biserica San Petronio (cu o pictură celebră în care apar Mahomed și Diavolul — dar nu vreau să-ți stric surpriza), interiorul bisericii San Domenico, al bisericii Santi Bartolomeo e Gaetano și grupul statuar Compianto sul Cristo Morto din Santa Maria della Vita, una dintre cele mai frumoase sculpturi din Italia.

În afara centrului, dacă îți place să mergi pe jos, nu merge doar la super-celebrul traseu spre San Luca, ci mergi și în natură, din centru până la vârful Villa Ghigi, 300 Scalini sau San Michele in Bosco (Google Maps îți va fi prieten) — acestea sunt cele mai bune puncte de belvedere asupra Bolognei.

Dacă îți plac cimitirele, Certosa este la fel de frumoasă ca majoritatea muzeelor de artă. Pentru vibe și viață de noapte, zona universitară e chiar la capătul străzii tale; de acolo, doar fă o plimbare și o să înțelegi."

2. Londra, Marea Britanie

„Londra este mult mai interesantă dacă sari peste centrul turistic (prin asta mă refer la Oxford Street, Leicester Square etc.) și te afunzi într-unul dintre numeroasele cartiere. De exemplu:

East London: Stai în zona Bethnal Green/Haggerston și petrece un weekend cu muzică live, berării, piețe și plimbări prin parcuri.

South East London: Stai în Peckham și fă cam aceleași lucruri ca în East, doar că versiunea SE.

West: Stai în Notting Hill/Holland Park și plimbă-te prin zonă și pe Portobello Road pentru shopping vintage.

South West: Stai în Richmond, închiriază o barcă, vizitează parcul, Petersham Nurseries și Kew Gardens.

Dacă vrei, acceptabile sunt câteva locuri semi-centrale: South Bank, Bermondsey, Angel și Exmouth Market, dar sincer aș sări peste restul. Chiar și Borough Market e de nesuportat acum, iar Shoreditch nu mai e ce-a fost.”

„În plus, evitați clar Camden Market. Magazinele vând aceleași lucruri, din nou și din nou, și foarte puține sunt unice. Mâncarea e mult mai bună în alte locuri. S-a simțit ca o adevărată capcană pentru turiști.”

3. Istanbul, Turcia

„Ca turc, îți recomand să eviți total Piața Taksim și strada Istiklal. Mizerie și pline de escroci, care te urmăresc la fiecare pas.

În schimb, mergi în cartierul Kadıköy. Foarte mișto, multe baruri și cafenele, artiști stradali și magazine. Are și o piață de pește foarte plăcută. E un loc mult mai relaxat pentru a simți vibe-ul real al Istanbulului.”

4. Milano, Italia

„Milano este un oraș în care nu prea ai ce face ca turist. Desigur, Duomo este incredibil și o vizită la Ultima Cină este obligatorie, dar în afară de asta… nu prea sunt multe. Și asta o spun ca cineva care locuiește aici.

În schimb, eu le spun turiștilor să facă o excursie de o zi în Bergamo sau Lago di Como, ambele la doar o oră distanță cu trenul și de mii de ori mai frumoase decât Milano.”

5. Montreal, Canada

„Dacă vii la Montreal, să sari peste Rue Sainte-Catherine. E doar un lung coridor de magazine și restaurante lanț pe care le găsești peste tot în America de Nord.

În schimb, explorează Plateau Mont-Royal, Mile End și Little Italy pentru cafenele locale, restaurante și vibe-ul real al orașului. Dacă vii vara, mergi la unul dintre multele festivaluri din oraș — sunt gratuite și extraordinare.”

6. Paris, Franța

„Sari peste Champs-Élysées. Este doar un bulevard enorm, sufocat de turiști, cu magazine pe care le găsești în orice mall din lume.

În schimb, mergi în Cartierul Latin, Canal Saint-Martin sau Le Marais. Sunt zone pline de cafenele, baruri, librării și atmosferă pariziană autentică. Dacă vrei un parc frumos, mergi la Parc des Buttes-Chaumont — mult mai liniștit și cu o priveliște superbă.”

7. Dublin, Irlanda

„Nu-ți pierde timpul la Temple Bar. Da, e faimos, dar este plin de turiști, scump și nu are nimic din ce face Dublinul special.

Dacă vrei muzică live și atmosferă irlandeză autentică, mergi la pub-uri din Camden Street sau Smithfield. În plus, recomand Howth pentru o excursie de jumătate de zi — un sat pescăresc superb, cu trasee de coastă incredibile și fructe de mare delicioase.”

8. Las Vegas, SUA

„Mulți turiști vin aici doar pentru Strip. Dar e o capcană turistică plină de cazinouri și hoteluri scumpe.

Dacă vrei să simți altceva, mergi în Fremont Street din centrul vechi al Vegasului. Atmosfera e mult mai autentică, cu baruri retro, muzică live și artă stradală.

Și, sincer, dacă tot vii până aici, fă-ți timp să mergi în Valea Focului sau la Red Rock Canyon — ambele sunt la mai puțin de o oră de condus și sunt spectaculoase.”

9. Washington, DC, SUA

„Dacă vii la DC, evident vei merge la National Mall, dar aș recomanda și câteva locuri mai puțin cunoscute:

1. Muzeele Smithsoniene mai obscure — cum ar fi National Museum of Asian Art (Freer Gallery) sau National Museum of African Art.

2. Rock Creek Park — o pădure imensă chiar în mijlocul orașului; perfectă pentru drumeții scurte.

3. Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception și Franciscan Monastery — superbe, liniștite și mult mai puțin vizitate de turiști.”

10. New York, SUA

„Mulți turiști merg doar în Times Square și Central Park, dar sunt atâtea lucruri mai bune de făcut:

New York Botanical Garden (mai ales în timpul expozițiilor speciale).

The Met Cloisters — un muzeu medieval în Manhattan de Nord.

Muralele din Bushwick.

Museum of the City of New York și zona Harlem Meer.

City Island — un mic orășel pescăresc în Bronx, cu vibe de New England.

Flushing Meadows — cu Unisphere și Queens Museum.

Brooklyn Museum și Biblioteca Brooklyn.

Excursii apropiate: Fire Island National Seashore.”

„Aș mai adăuga:

Pentru o priveliște grozavă a Manhattanului, mergi în Hoboken, NJ.

Tenement Museum pentru istoria imigranților.

Elevated Acre pentru un picnic urban inedit.

Evită sudul Central Park, mergi mai degrabă la Inwood Hill Park.

Dacă nu ai timp pentru Met, mergi la Frick Collection.

Pentru mâncare italiană autentică, mergi în Arthur Avenue (Bronx).”

11. Roma, Italia

„Toată lumea vizitează Colosseumul și Vaticanul (și merită), dar există și locuri mult mai liniștite și la fel de spectaculoase:

Villa Borghese— un parc imens cu Galleria Borghese, plină de sculpturi și picturi celebre.

Aventin — un cartier superb, liniștit, cu biserici istorice precum Sant’Alessio. Aici se află și celebrul Ochi al cheii de unde poți vedea Bazilica Sf. Petru.

San Luigi dei Francesi— o biserică discretă, dar unde găsești trei capodopere Caravaggio.”

„Una dintre cele mai frumoase zile ale mele la Roma a fost când am pornit de la Villa Borghese și am rătăcit prin cartierele din jur, fără un plan fix. Am descoperit locuri superbe și aproape niciun turist.”

12. San Francisco, SUA

„Dacă ești în San Francisco, într-o sâmbătă sau duminică, mergi în Mission District. Ia un burrito (în stil el dorado) și apoi petrece câteva ore în Mission Dolores Park. Vei găsi vibe-ul autentic al orașului.”

13. Țările de Jos

„Când vizitezi Olanda, încearcă să mergi în altă parte decât Amsterdam. Celelalte trei mari orașe — Haga, Utrecht și Rotterdam — au fiecare farmecul lor. În plus, sunt zeci de orășele și sate extrem de frumoase, cu lucruri noi și interesante de descoperit. Transportul cu trenul e ușor și rapid, așa că poți petrece chiar o săptămână explorând doar locurile mai mici.”

„Îmi plac mult orașele mici din Olanda și le-am vizitat de multe ori. Dar să spui că pot rivaliza cu Amsterdam este cam mult. Pentru dimensiunea lui, Amsterdam este un adevărat centru cultural, cu nenumărate opțiuni, atât de cultură ‘înaltă’, cât și de cultură urbană. Alte orașe sunt frumoase, dar comparația e ca și cum ai spune să sari peste New York și să mergi în Philadelphia”, crede altcineva.

14. Elveția

„Elveția înseamnă mult mai mult decât Zermatt, Zürich și Grindelwald. Toată lumea se înghesuie acolo, dar țara are peste 1.500 de lacuri și o mulțime de munți la fel de spectaculoși. În loc să vezi doar locurile celebre, alege o regiune și exploreaz-o mai în detaliu.

De exemplu: mergi în Ticino pentru un strop de atmosferă italiană, în Romandie pentru peisaje superbe și orașe pline de viață, sau caută evenimente locale și festivaluri — sunt experiențe unice.”

„Pentru o excursie de o zi din Zürich, ai multe opțiuni:

Lucerna, combinată cu orașe istorice precum Altdorf sau Küsnacht.

Solothurn, un mic oraș superb.

Neuchâtel sau Bellinzona, dacă ești dispus să mergi un pic mai departe.

Technorama, un muzeu al științei și tehnicii.

Fortăreața Full-Reuenthal, un muzeu-buncăr militar foarte interesant.

Sau, pentru relaxare, Alpamare, un parc acvatic uriaș.”

15. Quebec City, Canada

„Majoritatea turiștilor rămân doar în Old Québec (Frontenac Castle, Rue St. Jean etc.). Este frumos, și eu mai merg pe jos acolo din când în când, dar restaurantele sunt scumpe și nu este zona în care merg localnicii.

Zone mai bune: Saint-Roch (cu restaurante excelente) și Limoilou, un cartier simpatic. În afara orașului, există parcuri naționale foarte frumoase, precum St. Catherine de la Jacques-Cartier, ideale pentru cei care iubesc drumețiile.”

16. Coreea de Sud

„Dacă vrei să urci într-un turn pentru o panoramă a orașului, mergi la N Seoul Tower, nu la Lotte Tower. N Seoul Tower este clasic, în centrul orașului, cu priveliști superbe.

În schimb, Lotte Tower oferă un view meh și nu impresionează.

Palatele istorice merită vizitate, iar să încerci hanbok (costumul tradițional coreean) e o experiență plăcută. Piețele stradale sunt grozave, dar Myeong-dong e supra-aglomerat și scump, deci evită mâncarea de acolo.

Un lucru mai puțin cunoscut: băile publice coreene merită cu adevărat vizitate — complet diferite de cele japoneze, o experiență autentică.”

17. București, România

„Mulți turiști vizitează doar Palatul Parlamentului și se plimbă prin Centrul Vechi (unde mâncarea e scumpă) pentru o singură zi.

Centrul Vechi merită văzut, dar recomand să faci puțină cercetare pentru a descoperi mai multe obiective istorice și evenimente culturale în timpul vizitei.”

18. Melbourne, Australia

„Explorați suburbii din jurul Central Business District. Mulți turiști rămân în centru și merg doar la atracții cunoscute, dar suburbii precum Brunswick, Northcote, Preston, Richmond și mai ales Footscray oferă experiențe autentice: mixuri culturale, restaurante fantastice și baruri cool.

Pentru mâncare europeană, mergeți în Brunswick sau Northcote, pentru mâncare vietnameză în Richmond, pentru fructe de mare în Black Rock. Footscray este cartierul meu preferat — un vechi district industrial care se transformă, dar păstrează o notă autentică.”

19. Porto, Portugalia

„Evitați capcanele turistice din Ribeira și cozile interminabile la Livraria Lello.

În schimb:

Găsește o tasca locală (un fel de bistro tradițional).

Plimbă-te cu tramvaiul pe malul râului.

Prinde apusul din Jardim do Morro— priveliște superbă asupra orașului”.

