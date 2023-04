Cât cheltuiesc unii români pentru concedii la capătul lumii: "De departe aceasta e cea mai scumpă vacanță a noastră. O viață avem"

Destinațiile clasice de vacanță ale românilor sunt în țară, în Bulgaria, Grecia sau în alte țări europene.

Sunt puțini cei care ajung în zone exotice, iar mulți nu îndrăznesc nici să viseze la un astfel de concediu.

Cei care trăiesc astfel de experiențe le împărtășesc în mediul online. Este cazul unui cuplu care a petrecut luna de miere în peisaje de vis din Polinezia Franceză.

Aceștia au relatat cum a decurs vacanța și care au fost cheltuielile punctuale în cele 30 de zile.

"Ne permitem?"

"Toți am visat măcar o dată să ajungem în Bora Bora și probabil majoritatea ne-am lovit de întrebarea: ne permitem? Știm pentru că și noi ne-am întrebat același lucru și pentru că, de când am fost în călătoria asta și până în prezent, am primit zeci, dacă nu sute de întrebări despre buget. Când plănuiam vacanța asta, am căutat și eu online asemenea articole, dar nu am găsit. Așa ca scriu eu unul, în care notez TOATE cheltuielile pe care le-am avut într-o călătorie de o lună de zile, un cuplu în luna de miere, cu plecare din România.

Vacanță în care am locuit pe 8 insule din 2 arhipelaguri din Polinezia Franceză, am avut 13 zboruri, sau 20 zboruri dacă includem escalele, transferuri, mașini închiriate, scuter, bicicletă, benzină."

Ads

"Cazări și experiențe cu totul deosebite"

"Călătoria noastră a fost o lună de miere, așa că am avut câteva cazări și experiențe cu totul deosebite. Cu toate astea, cazările au fost de toate nivelurile: dintr-o cameră rudimentară a unei familii, la un bungalow pe propria insulă, la hotel de 5* cu propriul bungalow și piscină, pe plajă. Iar activitățile au fost și ele foarte diverse: vizite la ferme de perle, snorkeling, scuba diving, skydiving, hiking, puțin din fiecare.

Călătoria a avut loc în aprilie 2022, o lună între sezonul ploios si cel uscat (ultima din cel ploios, teoretic, dar a plouat o singură zi). Dar totodată, a fost luna Paștelui, iar 90% din turiști erau francezi în vacanța de Paște, deci prețurile erau ceva mai ridicate și disponibilitatea mai mică, în unele situații."

Cum să economisești mai mult

Ads

"Bugetul nostru e unul mediu – ca în toate călătoriile noastre, de altfel. Așa sunt toate bugetele de călătorii postate pe blog sau Instagram. Se poate plăti și mai puțin, dar și mult mai mult. Dacă doriți să economisiți mai mult, cam așa se poate:

Alegeți o perioadă în afara sezonului de vârf. Chiar și doar prețul internațional e mult mai ridicat atunci.

Limitați transportul între insule, e foarte scump. Alegeți doar câteva insule, din același arhipelag, dacă se poate. Noi am povestit deja într-un articol anterior despre transportul între insule.

Alegeți insule mai populare și ușor accesibile: Mo’orea și Tahiti sunt cele mai accesibile.

Alegeți cazările din timp. Noi am plănuit cam din scurt excursia, de teama restricțiilor și au fost câteva situații în care nu am putut alege ceva drăguț la preț decent – care știm că există pentru că le aveam salvate, dar nu mai aveau disponibilitate.

Rezervați și mașină și scuter din timp. Și aici am plătit extra sau am rămas chiar fără transport pe o insulă, pentru că nu am rezervat din timp. Resursele sunt limitate pe insule, mai bine să le ai asigurate din timp.

Ads

Apoi, lucrurile general valabile în orice vacanță, dacă vrei să economisești: fă activități gratuite, mănâncă din supermarket sau piața locală, fă ocazia etc.", au scris tinerii căsătoriți pe pagina Vacanțe do it yourself.

Care au fost costurile totale

Pe blogul lor, cei doi au detaliat toate cheltuielile pe care le-au avut.

"Acestea sunt toate costurile noastre, un cuplu în luna de miere, în 30 zile petrecute pe 8 insule și multe motus din 2 arhipelaguri, Polinezia Franceză, pe categorii. Totalul lor este de 16.178€. Nu este o sumă mică și nici pe departe cât cheltuim în mod normal, chiar și în călătorii așa de lungi. De departe aceasta e cea mai scumpă vacanță a noastră. Dar a fost luna de miere, am vrut să stăm în locuri drăguțe, să facem activități wow (doar skydiving-ul a fost peste 1000€) și să vedem cât de multe insule putem, că nu ajungem des în locuri atât de îndepărtate, zborul până acolo fiind și el aproape 1200€ de persoană. Dacă regretăm? Nimic, ne-am simțit excelent și asta e foarte important pentru noi. O viață avem."

Cheltuielile detaliate pot fi găsite AICI, pe umbluvandra.com.