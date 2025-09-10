Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"

Autor: Bogdan Atanasiu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:05
170 citiri
Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"
Vladimir Putin FOTO Hepta

Președintele Vladimir Putin nu își ia vacanțe și doarme doar „câteva ore pe zi”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat dacă președintele intenționa să se odihnească de ziua sa de naștere, pe 7 octombrie, Peskov a răspuns: „Nu, pur și simplu nu își poate permite o vacanță.”

Putin urmează să călătorească în Tadjikistan pe 9 octombrie pentru o vizită de stat cu președintele Emomali Rahmon.

„Sincer, uneori îmi este greu să înțeleg de unde își ia atâta energie,” a declarat Peskov pentru agenția de stat TASS. „Este întotdeauna la maximul de concentrare. Și doarme doar câteva ore pe zi, fără exagerare. Nici eu nu pot să înțeleg.”

Putin însuși a spus anterior că, de obicei, doarme aproximativ șase ore pe noapte, uneori chiar mai puțin.

Ultima sa vacanță cunoscută public a fost în 2021, când a călătorit de două ori în Siberia împreună cu fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu.

La acel moment, Kremlinul a publicat fotografii cu cei doi bărbați făcând drumeții în taiga și pescuind. Putin a susținut ulterior că au campat într-un cort „unde urșii s-au apropiat.”

De la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Putin nu și-a mai luat vacanță.

Peskov a declarat luna trecută că președintele nu mai are „pauze deplin funcționale”, deși reușește uneori să își ia câteva zile libere. Când programul îi permite, înoată în Marea Neagră la Soci, potrivit Kremlinului.

Putin dispare ocazional din atenția publică. În noiembrie 2024, nu a fost văzut la evenimente publice timp de aproape două săptămâni, într-o perioadă de tensiuni crescute cu Occidentul, după ce Washingtonul a autorizat Ucraina să folosească arme de lungă distanță pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei.

În aceste perioade de absență, se crede că Kremlinul menține aparența activității prin difuzarea de imagini cu întâlniri înregistrate anterior, scrie themoscowtimes.com.

Rusia a trecut la nivelul următor în controlul digital. Aplicația de comunicare, dezvoltată de stat, devine obligatorie
Rusia a trecut la nivelul următor în controlul digital. Aplicația de comunicare, dezvoltată de stat, devine obligatorie
Rusia a trecut la nivelul următor în controlul digital: aplicația de mesagerie „Max”, dezvoltată de grupul VK și sprijinită direct de stat, vine acum preinstalată pe toate telefoanele...
Un dialog despre nemurire, cenzurat de Beijing
Un dialog despre nemurire, cenzurat de Beijing
La recenta paradă militară de la Beijing, o conversație surprinzătoare între Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, înregistrată din întâmplare de microfoanele de fond, a devenit...
#vacante, #somn, #Kremlin, #putin , #stiri Vladimir Putin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"
  2. Profesor bătut de un elev chiar la început de an școlar. Motivul care a dus la agresiune
  3. De câte ori a fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, activat de Polonia după atacul cu drone rusești. România, printre țările care au apelat la acest articol
  4. Reacția Kremlinului după dronele rusești din Polonia. "Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări”
  5. România nu poate aplica legea privind doborârea dronelor, deși a fost promulgată încă din luna mai. De ce suntem în această situație
  6. Șapte epave de drone și părți ale unei rachete au fost găsite până în prezent în Polonia. 12.000 de polițiști caută acum toate resturile
  7. Premierul Ungariei, după ce mai multe drone rusești au ajuns în Polonia. „Încălcarea integrității teritoriale este inacceptabilă”
  8. Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești
  9. Șeful NATO, prima reacție la dronele rusești doborâte de Polonia. „Sistemele antiaeriene au apărat cu succes teritoriul NATO”
  10. Româncă găsită moartă într-un parc din Belgia. ”Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit”