Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"

Președintele Vladimir Putin nu își ia vacanțe și doarme doar „câteva ore pe zi”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Întrebat dacă președintele intenționa să se odihnească de ziua sa de naștere, pe 7 octombrie, Peskov a răspuns: „Nu, pur și simplu nu își poate permite o vacanță.”

Putin urmează să călătorească în Tadjikistan pe 9 octombrie pentru o vizită de stat cu președintele Emomali Rahmon.

„Sincer, uneori îmi este greu să înțeleg de unde își ia atâta energie,” a declarat Peskov pentru agenția de stat TASS. „Este întotdeauna la maximul de concentrare. Și doarme doar câteva ore pe zi, fără exagerare. Nici eu nu pot să înțeleg.”

Putin însuși a spus anterior că, de obicei, doarme aproximativ șase ore pe noapte, uneori chiar mai puțin.

Ultima sa vacanță cunoscută public a fost în 2021, când a călătorit de două ori în Siberia împreună cu fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu.

La acel moment, Kremlinul a publicat fotografii cu cei doi bărbați făcând drumeții în taiga și pescuind. Putin a susținut ulterior că au campat într-un cort „unde urșii s-au apropiat.”

De la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Putin nu și-a mai luat vacanță.

Peskov a declarat luna trecută că președintele nu mai are „pauze deplin funcționale”, deși reușește uneori să își ia câteva zile libere. Când programul îi permite, înoată în Marea Neagră la Soci, potrivit Kremlinului.

Putin dispare ocazional din atenția publică. În noiembrie 2024, nu a fost văzut la evenimente publice timp de aproape două săptămâni, într-o perioadă de tensiuni crescute cu Occidentul, după ce Washingtonul a autorizat Ucraina să folosească arme de lungă distanță pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei.

În aceste perioade de absență, se crede că Kremlinul menține aparența activității prin difuzarea de imagini cu întâlniri înregistrate anterior, scrie themoscowtimes.com.

