Răspunsuri la invidia românilor. De unde au unii bani să călătorească atât? "Tenerife, 2.100 de lei pentru 7 nopți, zbor, cazare în cameră dublă"

Din cauza scumpirilor, unii români au renunțat la vacanțe sau își permit cu mari sacrificii una pe an. La cealaltă extremă sunt cei care pleacă des în vacanțe mai scurte sau mai lungi, fără să omită să se laude pe rețelele de socializare cu destinațiile în care se află.

Astfel de situații îi intrigă pe oameni, stârnind invidie sau curiozități din categoria "De unde au bani".

Este tema de discuție deschisă recent de un utilizator pe Reddit.

"De unde au unii bani să călătorească atât?"

"Aici nu vorbesc de persoane cu job bine plătit, ci studenți sau persoane care lucrează pe un salariu mic-mediu. Sunt persoane care mereu se postează într-o țară străină (în special locații unde nu e ieftin să mergi) de mai multe ori pe an. Știu că biletele de avion pot fi foarte ieftine dacă ai noroc și prinzi preț bun, dar costurile de cazare, mâncare, intrare în anumite locuri și transport local rămân în continuare mai mari ca la noi", a scris acesta pe Reddit.

"Poți să te încadrezi destul de ok în 1.000-1.500 de lei de persoană"

Postarea sa a strâns peste 200 de comentarii în care utilizatorii platformei și-au exprimat opiniile.

Unii cred că dacă prinzi oferta potrivită, te poți încadra într-un buget modest pentru o mică vacanță în Europa.

“Mulți se duc doar 2-3 zile dar fac poze și video-uri pe care le postează pe parcursul a mai mult timp. Zborurile pot fi foarte ieftine după cum știi. Pentru multe excursii în Europa, dacă te duci doar câteva zile și prinzi bilet de avion ieftin, poți să te încadrezi destul de ok în 1000-1500 de lei de persoană."

Alții dau exemple concrete și se referă la sumele cheltuite de ei pentru un city break.

"Două persoane cu 3000 de lei (împreună, nu 3k fiecare) am băgat Istanbul 3 zile cu cazare airbnb în centru (studio) bilete de avion și bani de cheltuială".

“Am o cunoștință care a prins un weekend break super avantajos ca preț la Veneția... Ideea era că avea practic o singură zi de petrecut în oraș, că ateriza vineri foarte târziu și decola duminică la prima oră... 11 rochii diferite și-a luat, bineînțeles, 1000 poze pe insta."

"Prioritatea lor e să se plimbe"

Cineva crede că e vorba de ce e prioritar pentru fiecare, de fapt.

"Simplu, prioritatea lor e să se plimbe. A ta e să îți iei mașină, sau ce dracu faci tu cu banii. Când îți dorești ceva, chiar și din puținii bani care e fac în România, vei reuși".

"Studenții au multe reduceri și gratuități peste tot în Europa. Hostelurile sunt foarte accesibile. Biletele de avion luate din timp sunt ieftine. Prietenii ajută (poate știi pe cineva care știe pe cineva care stă la Paris). Burse.

Nu îți trebuie un salariu mare să călătorești. Îți trebuie dorința, motivație și o bună gestionare a timpului și a banilor. Skill-urile sociale sunt un plus."

"Dacă mi se pare prea scumpă cazarea, mă uit de bilete în altă parte"

Un utilizator a explicat cum procedează când planifică o vacanță.

"Nu ai întotdeauna nevoie de foarte mulți bani pentru a călători. Secretul e să vânezi ofertele și să nu rămâi fixat pe o locație anume; pentru mine important e să merg într-un loc în care nu am mai fost și să fie turistic. Caut bilete de avion ieftine, iar apoi mă uit de cazare. Dacă mi se pare prea scumpă cazarea, mă uit de bilete în altă parte până găsesc ceva convenabil din ambele puncte de vedere.

Cea mai scumpă vacanță a mea de până acum a fost în Tenerife (chiar luna trecută), 2100 de lei de persoană pentru 7 nopți (zbor, cazare în cameră dublă cu baie privată și mic dejun). Restul au costat sub 1500 de lei, iar acum 5-6 ani mă încadram în bugetul de 1000 de lei.

Menționez că întotdeauna am găsit cazări decente, curate, cu baie privată și situate în centrul orașului sau la 10-15 minute de mers pe jos de centru. Aproape de fiecare dată am avut mic dejun inclus și, în afară de un city-break de două nopți în Barcelona care a costat 600 și ceva de lei (aprilie 2021), restul vacanțelor au fost între 5 și 7 nopți.

Câteva dintre locurile vizitate astfel au fost: Berlin, Viena, Bruxelles, Roma, Sevilla, Salonic, asta că să vă faceți o idee unde puteți merge cu un buget redus.

Evident că la costurile menționate mai sus se adaugă următoarele:

Transportul în comun - alegând mereu locații centrale, l-am folosit în principal ca să ajung de la aeroport la hotel și retur, dar și pentru a ajunge în orașele vecine; în rest, rareori m-am plimbat cu autobuzul sau cu metroul pe unde am fost.

Mâncarea - cum sunt obișnuită să mănânc destul de rar în oraș, nu simt nevoia să mă lăfăi nici în vacanță, așa că pentru majoritatea meselor mă bazez pe cumpărături de la supermarket, iar prețurile nu sunt cu mult mai mari decât la noi (unele produse sunt chiar mai ieftine). Ce-i drept, am noroc că nici nu mănânc mult, iar dacă micul dejun e decent, deseori mai mănânc doar o înghețată sau niște fructe pe timpul zilei, iar la cină un iaurt și un sandwich sau ce îmi mai cumpăr de la supermarket.

Obiectivele turistice - sunt destule locuri care pot fi vizitate gratis, inclusiv muzee, iar de cele mai multe ori, o simplă plimbare prin centrul vechi sau pe faleză oceanului e o experiență în sine. În vacanță, îmi place să mă pierd pe tot felul de străduțe și să vizitez lejer pentru a mă bucură de loc și pentru a mă simți pentru câteva ore că un localnic. Nu prea obișnuiesc să alerg dintr-o parte în altă doar că să bifez pe fugă 100 de obiective, iar contra cost merg doar în locurile despre care cred că merită și care oferă o experiență deosebită, fără să arunc o căruță de bani. Decât să merg la un muzeu sau să vizitez un castel, prefer să folosesc banii respectivi pentru a merge o zi într-un oraș vecin unde pot să fac alte lucruri gratis sau chiar și contra cost dacă îmi face ceva cu ochiul.

În total, pe transport, mâncare, vizitarea obiectivelor turistice și mici cadouri pentru mine și pentru cei dragi, îmi ajung 100-150 de euro. De obicei, am la mine 200-300 de euro, dar mă întorc acasă cu jumătate din sumă.

Poate călătoriile low-cost nu sunt pentru toată lumea, însă eu nu simt că am nevoie de mai mult, cel puțin momentan. Nu mă consider zgârcită, ci doar chibzuită; până la urmă, dacă am vrut să vizitez ceva contra cost, am făcut-o. Nu m-am întors niciodată din vacanță cu gândul că puteam să bifez mai multe obiective, dar nu am făcut-o din cauza banilor.

Să călătorești nu e un lux, dacă nu vrei să mergi la all-inclusive la hoteluri de cinci stele. Până la urmă, depinde doar de tine ce anume îți dorești de la o vacanță.“

"Majoritatea românilor sunt iresponsabili financiar"

Sunt și persoane care cred că o parte dintre cei care călătoresc nu își permit cu adevărat și sunt doar iresponsabili.

"Majoritatea românilor sunt iresponsabili financiar".

"Mulți zboară cu low cost, urmăresc ofertele pe net, pleacă maxim 2 nopți."

"Nu e așa scump să călătorești. E scump să mergi la hoteluri scumpe și să mergi la restaurante. Dar așa, prinzi o cursă de avion ieftină și un airbnb mai departe de oraș și poți face o călătorie cu 600 de lei, city break. Mănânci de la supermarket."

"Eu stau cu ai mei și am undeva la 5 mii de lei/luna salariu, din care cheltui pe mâncare & distracție undeva la o mie. 4 mii/luna economisiți- un city break oriunde ar fi mă costă undeva la 2 mii de lei cu totul. Călătoresc undeva tot la câte 4 luni. Nu, nu fac foamea, stau în Airbnb's și mănânc o masă în oraș în fiecare trip. Trebuie doar să faci un pic de research.”