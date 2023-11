Cum reușește o tânără să aibă 12 vacanțe pe an: "Fiecare ar trebui să-și ia o pauză de la muncă o dată pe lună. Fă-ți timp pentru tine!"

O tânără în vârstă de 24 de ani adoră călătoriile și și-a făcut o rezoluție de Anul Nou să viziteze o țară nouă în fiecare lună în 2023.

Mel Anyamene, din Croydon, Londra a cheltuit 9.000 de lire sterline pe 12 vacanțe în 12 luni.

După absolvirea unei licențe și a unui masterat în inginerie și obținerea unui loc de muncă în noiembrie 2022, Mel a dorit să se asigure că își ia o pauză bună în fiecare lună, hotărându-se să meargă în concediu de 12 ori într-un an.

Mel și-a rezervat prima călătorie în ianuarie la Malaga, Spania, și de atunci a fost în Dubai, Lisabona, România, Croația, Muntenegru, Miami, Nigeria, St. Lucia, Grenada și Cipru.

Mel a plecat în vacanțe cu prietenii și familia și spune că a putut să le își permită pentru că locuiește gratuit cu părinții ei.

Ea are o călătorie planificată în noiembrie la Milano, Italia, și alta în decembrie în Lagos, Nigeria, pentru a-și completa anul de vacanțe.

"Mi-am făcut o rezoluție de Anul Nou de a călători în 12 țări în 12 luni în 2023. Am vrut să explorez mai mult.

Am fost într-un proces continuu de învățare pentru foarte mult timp și deoarece tocmai începusem munca mea de absolvent - am crezut că ar fi modalitatea perfectă de a cheltui banii.

Banii se vor întoarce - experiențele nu o vor face. Ar trebui să mă bucur.

Toată lumea ar trebui să-și ia timp liber cel puțin o dată pe lună. Fă-ți timp pentru tine", a declarat Mel, analist de consultanță.

Mel pleca în vacanțe cu familia ei în fiecare an în copilărie și s-a îndrăgostit de călătorii.

"De la o vârstă fragedă, părinții mei m-au dus în diferite locuri. Obișnuiam să mergem într-un loc nou și niciodată nu ne întorceam în același loc."

Ea a folosit un card American Express British Airways pentru a aduna puncte și a obține zboruri mai ieftine către destinațiile sale viitoare și a putut să-și permită călătoriile deoarece locuiește cu părinții ei fără chirie.

Mel iubește să călătorească în 'lux accesibil' și a cheltuit 360 de lire sterline pe un hotel de lux boem - La Zambra, Malaga - și un zbor de întoarcere.

În martie, Mel a mers la Lisabona pentru o călătorie solo de weekend cu zboruri de întoarcere de 35 de lire și a participat la un curs de gătit.

I s-a oferit o călătorie sponsorizată în România și a putut să meargă gratuit și a călătorit în Dubrovnik, Croația, și Muntenegru în aprilie.

"Croația a fost absolut uimitoare. Am făcut întotdeauna o plimbare cu barca oriunde am putut."

Mel iubește să viziteze muzee interactive în călătoriile sale și a profitat la maximum de cele 30 de zile de concediu anual - care se întind din septembrie până în august - și de zilele libere de sărbătoare, plecând în weekenduri.

Ea a plecat spre Miami în iunie, înainte de a merge să-și vadă familia în Nigeria în august - folosind punctele acumulate de la British Airways pentru a obține un zbor de întoarcere pentru doar 100 de lire sterline.

"Am folosit o carte American Express British Airways și am început să adun puncte. Apoi am putut să plătesc cu puncte.", a explicat tânăra.

În septembrie, Mel a adăugat alte două țări pe listă - St. Lucia și Grenada - într-o vacanță cu familia.

A vizitat Cipru în octombrie și are o călătorie planificată în Milano, Italia, și Nigeria pentru ultimele luni ale anului.

Mel estimează că va cheltui în total 9.000 de lire sterline pe cele 12 călătorii din acest an - dar spune că se poate călători mai ieftin decât ea, scrie Dailymail.

În total, ea a vizitat 33 de țări de-a lungul anilor și deja are planificate câteva călătorii pentru anul viitor - în Grecia, Norvegia și Thailanda.

Cu toate acestea, nu își propune să facă la fel de multe vacanțe în 2024.

"Părinții mei spun că trebuie să mă relaxez. Am noroc că nu trebuie să plătesc chirie. Călătoria este o formă de educație. Sunt recunoscătoare că am avut această oportunitate".

