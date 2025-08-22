Trucul de călătorie pe care toată lumea ar trebui să-l știe: "Sunt agent de turism și am rezervat peste 6.000 de vacanțe"

Un agent de turism cu 35 de ani de experiență a dezvăluit trucurile de vacanță pe care fiecare călător ar trebui să le știe.

Claire Le Moigne, care lucrează ca manager retail TUI, a rezervat peste 6.000 de vacanțe de-a lungul carierei și a vizitat personal mai mult de 20 de destinații.

Pe parcurs, a adunat o mulțime de trucuri pentru a face călătoriile mai ușoare. De la tehnici de împachetat la reducerea produselor cosmetice, agentul de turism a dezvăluit sfaturile sale cele mai bune.

Claire spune: „De-a lungul anilor am făcut destule călătorii, dar am ajutat și toți clienții mei să se pregătească pentru vacanțele de vară. Am adunat multe trucuri legate de esențialele pe care trebuie să le luăm cu noi, dar am văzut și primele greșeli pe care le fac turiștii cu bagajele lor.”

O tehnică pe care Claire o recomandă cu încredere este împachetarea hainelor folosind metoda bundle pentru a evita călcatul în vacanță.

„Nimeni nu vrea să petreacă timpul călcând haine în vacanță”, explică Claire. „Îmi rulez întotdeauna hainele pentru a evita cutele și pentru a economisi spațiu. Dacă ai nevoie de o compresie suplimentară, poți încerca metoda bundle, în care împachetezi obiectele mai mari în jurul celor mai mici.”

Ea adaugă: „Totuși, dacă ești genul care nu vrea să despacheteze valiza la sosire, așezarea verticală a hainelor îți permite să vezi totul dintr-o privire – poate doar că vei avea nevoie de un fier de călcat!”

În ceea ce privește economisirea spațiului, Claire recomandă reducerea cantității de produse cosmetice pe care le iei cu tine. În schimb, agentul de turism sfătuiește turiștii să cumpere doar esențialele la destinație sau să folosească recipiente mai mici.

„În majoritatea destinațiilor găsești să cumperi șampon și gel de duș, deci nu e nevoie să iei întregul dulap cu tine”, spune ea.

„Înlocuiește sticlele mari cu recipiente de voiaj. Șervețele demachiante și cosmetice solide, cum sunt șampoane solide, pot economisi spațiu și preveni scurgerile. Dacă ai dubii, e util să învelești o sticlă într-o pungă de plastic pentru a evita vărsările în timpul transportului.”

Expertul în călătorii recomandă și împachetarea ușoară și are o tehnică pentru asta. Claire sugerează planificarea ținutelor de vacanță și fotografierea combinațiilor de haine pentru a ști exact ce ai la dispoziție.

Conform unui studiu realizat de TUI, 88% dintre britanici își iau haine pe care nu le vor purta în vacanță.

„Înainte să pui hainele în valiză, planifică ce poți purta în fiecare combinație și probează-le – fă o poză rapidă și vei putea să-ți amintești exact ce opțiuni ai”, explică agentul de turism.

„De obicei fac asta cu două săptămâni înainte de împachetat, pentru a fi pregătită și pentru ținutele de seară. Las întotdeauna suficient loc pentru pantofi! Este și o idee bună să împachetezi haine care se pot combina între ele. De exemplu, trei bluze diferite care se potrivesc cu două perechi de pantaloni scurți.”

Un alt sfat util pe care mulți călători îl neglijează este să iei o geantă suplimentară pentru suveniruri sau rufe murdare.

Claire dezvăluie: „Nu călătoresc niciodată fără o geantă pliabilă. Se strâng foarte compact, dar sunt extrem de utile pentru obiectele pe care le acumulezi pe parcursul zilei – fie că sunt suveniruri sau haine murdare ale copiilor. Fie că am nevoie de spațiu suplimentar în oraș, fie că vreau o geantă de plajă pentru o vacanță relaxantă, mereu îmi e de folos.”

Claire a împărtășit și obiectele esențiale pentru zboruri și cum să stai confortabil în avion.

„E evident că măștile pentru ochi, dopurile de urechi și căștile cu anulare a zgomotului sunt esențiale pentru confort, dar un lucru pe care mulți îl uită este sticla de apă reutilizabilă”, adaugă ea.

„O poți reumple după controlul de securitate, iar echipajul de cabină o poate completa și pe zborurile lungi – un truc excelent de economisire, ca să nu mai cheltuiești bani pe sticle de unică folosință pentru întreaga familie!”

Agentul de turism subliniază importanța hidratării în timpul zborului și spune că ia cu ea o mască facială la cursele lungi pentru a se simți mai proaspătă, potrivit dailymail.com.

