Vacanta la plaja in 2022 - tarile preferate de romani

Inflatia ajunsa la nivel foarte ridicat se reflecta si in preturile serviciilor turistice din Romania. In acest context, toate datele arata scumpiri ale pachetelor de vacanta pentru vara 2022 in statiunile turistice de pe litoralul romanesc al Marii Negre. Se estimeaza ca preturile ar putea fi cu 10-20% mai mari, mai ales ca multi operatori din turism acuza nu doar cresterile lor de costuri, ci si problemele financiare din anii trecuti, cauzate de restrictiile legate de pandemie. Evident, preturile nu cresc in mod unitar, dar tendinta generala este de a plati mai mult pentru orice produse sau servicii.

Cei mai multi romani aleg Romania pentru vacanta la plaja in 2022, asa cum se intampla in fiecare an. In ultimii ani, cererea pentru vacante in statiunile din tara noastra a crescut masiv tocmai in contextul special al crizei din domeniul sanatatii publice. A devenit mai dificil sa pleci in strainatate, iar concediile petrecute in tara au mai putine riscuri legate de formalitati, legislatie, restrictii locale.

Im materie de vacante externe cu sejur pe litoral, cele mai alese destinatii de catre romani sunt Bulgaria, Grecia si Turcia. Evenimentele speciale de pe continent ar putea genera modificari si pe piata turistica. Mai putini oaspeti rusi in aceste tari veniti in vacanta la plaja ar insemna in principiu costuri mai mici percepute in general de operatorii din turism. Totusi, inflatia este un fenomen international in acest moment, iar scumpirile serviciilor turistice se pot consemna si pentru unele vacante externe.

Daca mergi in concediu pentru a te bucura de plaja in Grecia sau Bulgaria, partea buna este ca distantele sunt mici. Scumpirea carburantilor va determina insa costuri ceva mai mari pentru transport. In Turcia, unde este nevoie inclusiv de pasaport pentru romani, este de asteptat ca preturile serviciilor turistice sa nu creasca semnificativ fata de anii trecuti. De altfel, in cazul celor mai multe destinatii, cresterile de preturi nu vor depasi, in medie, 5-10%.

Tot mai multi romani aleg si alte destinatii de vara pentru sejururi cu plaja, de exemplu Italia sau Spania. Tenerife, cea mai mare insula din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, este o prezenta de top in ofertele multor agentii de turism din Romania. Tenerife apartine Spaniei, deci romanii pot calatori aici doar cu buletinul, fara a fi nevoie neaparat de pasaport.

Bugetul de vacanta pentru vara 2022 poate fi, in principiu, unul obisnuit, eventual cu pana la 10-20% mai mare fata de anii trecuti, daca nu se doresc schimbari importante ale profilelor de calatorii. Este indicat sa economisesti pentru vacanta de vara cu cat mai mult timp inainte. Unele agentii de turism permit plata in rate sau si mai simplu si flexibil este sa apelezi la un credit de nevoi personale. Mai departe, iti vei putea construi planul de calatorie fara a depinde de anumiti furnizori de servicii de turism. Multi calatori prefera sa rezerve pe cont propriu cazarea, transportul si alte servicii turistice din mediul online, evitand intermediarii sau alegand cel putin platformele internationale care, prin prisma volumelor mari, pot oferi prețuri minime.