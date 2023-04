Destinația de vacanță în care mulți români visează să ajungă: "A spulberat topul preferințelor și a ajuns direct pe locul 1"

Imagine din vacanța cuplului de români FOTO Facebook/ Vacanțe do it yourself

Unii au făcut deja rezervări, în timp ce alții încă documentează, în căutarea celei mai bune oferte.

Grupurile de pe Facebook dedicate vacanțelor sunt pline de anunțuri. Printre cei care caută viitoare destinații își fac loc și cei care au încheiat de curând concediul. Relatările acestora sunt utile pentru cei dornici să descopere locuri noi.

Un tânăr a povestit despre vacanța petrecută îl luna martie în Nisa, una dintre cele mai populare destinații turistice din Franța, aflată pe Coasta de Azur.

Zona este o destinație de vacanță ideală pentru orice sezon al anului.

Pe lângă plajele sale frumoase, Nisa are multe alte atracții turistice, cum ar fi vechiul oraș cu străzi înguste și clădiri vechi de sute de ani, numeroase muzee și galerii de artă, precum și o gamă largă de opțiuni pentru cumpărături și divertisment.

În ceea ce privește cazarea, Nisa oferă o varietate de opțiuni pentru toate bugetele, de la hoteluri de lux până la hosteluri și apartamente de închiriat. În general, prețurile sunt mai mari în timpul sezonului turistic de vârf, care durează din iunie până în septembrie.

Ads

"A spulberat topul preferințelor"

Tânărul a relatat într-o postare pe Facebook care au fost costurile pentru cazare și transport, dar și obiectivele turistice pe care le-a vizitat alături de partenera sa.

"Prima vacanță din acest an a fost și cea care a spulberat topul preferințelor și a ajuns direct pe locul 1.

În ianuarie, când sunt super oferte la biletele de avion, am rezervat biletele pentru perioada 14-19 martie la Wizz pe care am achitat 380 de lei.

Cazarea a fost rezervată tot din ianuarie prin Air BnB, un studio la etajul 6 cu vedere la mare chiar pe Promenade des Anglais. Pentru 5 nopți am achitat 1.900 de lei."

"Prețul unei cartele de 10 călătorii a fost 10 euro"

Cei doi au folosit transportul în comun în timpul vacanței de 6 zile.

"Am ajuns la destinație la ora estimată pe bilet, am ieșit imediat din aeroport cu rucsacii în spate și am căutat aparatele pentru achiziționarea abonamentului de 10 călătorii pentru mijloacele de transport în comun. Aceste aparate se găsesc chiar la ieșirea din aeroport, pe peroanele stațiilor și acceptă doar plata cu monede sau card. Prețul unei cartele de 10 călătorii a fost 10 euro.

Ads

Cartela se taxează la fiecare urcare, de 2 ori dacă sunteți doi, ca noi, și are valabilitate 74 minute, dar chiar dacă se schimbă mijlocul de transport tot trebuie taxat, doar că nu îți mai ia din călătorii. (drumul nu trebuie să fie dus-întors pentru a fi în valabilitatea celor 74 min)."

"Obiectivele turistice pe care le-au vizitat"

"Am avut un Carrefour la parterul blocului, de unde ne-am aprovizionat cu cele necesare.

Apoi am luat puțin la pas promenade să ne acomodăm cu zona. Luați de val și fermecați de priveliște am mers 4 km pe faleză. În drumul nostru am găsit renumitul Hotel Negresco fondat de un român (este foarte frumos iluminat pe timp de noapte).

Am trecut apoi pe lângă Jardin Albert 1er și ne-am îndreptat către tramvai pentru a ne ușura drumul spre casă.

Ziua următoare am programat vizita la Cannes. Am făcut în jur de 1h și 30 min până la stația care avea să ne ducă în Marche Forville, piața din Cannes (deschide la ora 07:30 închide la ora 13). Ajunși la spartul târgului,în jurul orei 11:30 deja piață era aproape goală. Am luat-o la pas spre catedrala Notre-Dame d’Esperance situată pe colină.

Ads

De acolo am avut priveliștea asupra portului din Cannes cât și a orașului. Privit de sus era superb, dar trebuia luat și la pas bineînțeles. Coborând de pe colină, să mergem spre Palais des Festivals ne strecurăm la propriu printre o mulțime de oameni îmbrăcați la patru ace.

Mergând pe celebrul bulevard am ajuns până la Port Pierre Canto, acolo era mai liniște, am admirat yachturile apoi am luat-o înapoi tot pe bulevard dar pe partea cu magazinele de lux, toate brandurile exclusiviste s-au adunat acolo, erau vitrine cu produse ce depășeau zeci de mii de euro.

Am luat prânzul pe malul Port de Cannes, o priveliște splendidă, bărcuțe și mai mici și mai mari și uriașe, pești care se zăreau pe lângă mal iar noi savurăm în tihna merindele cumpărate de peste drum, de la Carrefour."

Ads

"Urma să ne vedem visul cu ochii"

Cei doi au făcut o vizită și în Monaco, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Nisa, pe Coasta de Azur a Franței.

"Joi urma să ne vedem visul cu ochii, celebrul Monaco! Același tramvai luat din fața blocului, de dată această în direcția opusă, spre Port Lympia de unde am schimbat cu autobuzul care ne-a dus la Monaco.

Aveam prima oprire din Monaco la stația Place d’Armes, apoi am urmat indicatoarele care sunt de foarte mare ajutor să ajungem la Jardin Exotique. Știam că este închisă dar am vrut să mergem înspre ea, știind că de acolo sunt peisaje minunate și nu ne-am înșelat.

De acolo am admirat Port de Fontveille cât și Port Hercule.

Palatul princiar era următoarea oprire, am ajuns în jurul orei 11, puțin cam devreme să așteptăm până la 12 când era schimbul de gardă.

Cathedrale de Monaco, o catedrală catolică dedicată Sf. Nicolae ne-a ieșit în cale în drumul spre Musee Oceanographique și să nu mai vorbim despre Jardin Saint Martin, parcul din față catedralei care ne-a dezvăluit niște priveliști panoramice fenomenale. Accesul în catedrală cât și în parc este gratuit.

Ads

La Oceanograf am cumpărat biletele de acces chiar de acolo, am achitat 19 euro/persoană.

Căutând apoi drumul către Casino, ne-am folosit tot de lifturile publice din parcare, până am ajuns la nivelul dorit, apoi am mers pe faleză, până la Theatre du Fort Antoine de unde am coborât spre Băteau Bus, taxi din port, care ne-a trecut pe partea cealaltă pentru 2 euro /persoană. De acolo am trecut pe lângă Yacht Club de Monaco și am mers la liftul public, care ne-a dus la nivelul unde am găsit casino-ul."

"Mașinile de lux fac paradă până ajung în parcarea din fața cazinoului"

Tinerii nu au ratat vizita la celebrul Casino de Monte-Carlo.

"Prima care ne-a întâmpinat a fost Opera de Monte-Carlo, mergând pe lângă ea, vedeam parcate mașini de lux pe partea stânga dar era doar un hotel de 5 stele Hotel de Paris Monte-Carlo, abia apoi am ajuns s la el…Casino de Monte-Carlo.

Mașinile de lux fac paradă până ajung în parcarea din fața lui, iar cele staționate sunt deliciul privitorilor! Ne-am încumetat, am urcat scările, ne-a fost permis accesul în holul lui doar trecând de controlul rucsacelor. Acolo se poate intră gratuit și se pot face fotografii, dar se poate continuă vizită după achitarea biletului de 17 euro/persoană din care 10 euro îi primești sub formă de tichet pentru a putea trăi experiența la maxim în zona jocurilor unde nu este permisă fotografierea. Bagajele se lasă la garderoba până la terminarea vizitei.

Clădirile sunt parcă din altă lume, aceleași branduri de lux adunate strategic la parterul lor, mașinile de lux la tot pasul, ambarcațiunile de milioane de euro, grădinile luxuriante cât și toată frumusețea locului ne-au marcat, Totul a fost prea frumos acolo!

Reveniți în Nice înainte de lăsarea serii am poposit puțin în Port Lympia admirând portul la apus și revenind ușor ușor cu piciorele pe pământ."

"Spectacole organizate cu viețuitoarele marine"

Spre finalul vacanței, cuplul a programat o vizită la Marineland Antibes, cel mai mare parc marin din Europa, cu o suprafață de peste 25 de hectare.

"Vineri am ales o zi mai ușoară, având deja peste 60.000 pași făcuți zilele trecute ne-am îndreptat către Marineland din Antibes.

Am luat biletele cu o seară înainte de pe site-ul Tiquets.com fiind mult mai ieftin decât biletul de pe site-ul oficial.

Am achitat 88 euro pentru 2 persoane pentru vizită la Marineland cât și pentru Villa Ephrussi de Rothschild. Am asistat la toate spectacolele organizate cu viețuitoarele marine, ultimul fiind cel al balenelor ucigașe", a scris tânărul pe grupul Vacanțe do it yourself.

Lista completă a locurilor vizitate și pozele făcute de cei doi pot fi găsite pe pagina În doi cu noi, de pe Facebook.