Vaccinurile ARNm împotriva Covid-19 au prelungit viața pacienților cu cancer. „Acționează ca o alarmă pentru a activa celulele imune”

Cele mai utilizate vaccinuri împotriva COVID-19 ar putea oferi un beneficiu surprinzător pentru unii pacienți cu cancer - stimulează sistemul lor imunitar pentru a ajuta la combaterea tumorilor. Persoanele tratate pentru anumite tipuri de cancer mortal au trăit mai mult dacă ar fi primit un vaccin pe bază de ARNm împotriva COVID-19 decât dacă nu ar fi primit-o, arată o analiză a dosarelor medicale.

Persoanele cu cancer pulmonar sau de piele în stadiu avansat care luau anumite medicamente pentru imunoterapie au trăit substanțial mai mult dacă au primit și un vaccin Pfizer sau Moderna în termen de 100 de zile de la începerea tratamentului, conform unei cercetări preliminare publicate miercuri în revista Nature.

Și nu a avut nicio legătură cu infecțiile virale. În schimb, molecula care alimentează aceste vaccinuri specifice, ARNm, pare să ajute sistemul imunitar să răspundă mai bine la tratamentul de ultimă generație împotriva cancerului, au concluzionat cercetătorii de la Centrul de Cancer MD Anderson din Houston și de la Universitatea din Florida.

Vaccinul „acționează ca o alarma pentru a activa celulele imune din tot corpul”, a declarat cercetătorul principal, Dr. Adam Grippin de la MD Anderson. „Sensibilizăm tumorile imunorezistente la terapia imună.”

Secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a stârnit scepticismul cu privire la vaccinurile ARNm, reducând cu 500 de milioane de dolari finanțarea pentru unele utilizări ale tehnologiei.

Însă această echipă de cercetare a constatat că rezultatele sale sunt atât de promițătoare încât pregătește un studiu mai riguros pentru a vedea dacă vaccinurile ARNm împotriva coronavirusului ar trebui asociate cu medicamente anticancerigene numite inhibitori ai punctelor de control - un pas intermediar în timp ce proiectează noi vaccinuri ARNm pentru utilizare în cancer.

Un sistem imunitar sănătos ucide adesea celulele canceroase înainte ca acestea să devină o amenințare. Dar unele tumori evoluează pentru a se ascunde de atacul imunitar. Inhibitorii punctelor de control înlătură această manta. Este un tratament puternic - atunci când funcționează. Celulele imunitare ale unor persoane încă nu recunosc tumora.

ARN-ul mesager, sau ARNm, se găsește în mod natural în fiecare celulă și conține instrucțiuni genetice pentru ca organismul nostru să producă proteine. Deși este cel mai bine cunoscut ca tehnologia câștigătoare a Premiului Nobel din spatele vaccinurilor COVID-19, oamenii de știință încearcă de mult timp să creeze „vaccinuri de tratament” personalizate cu ARNm care antrenează celulele imunitare să identifice caracteristicile unice ale tumorii unui pacient.

Noua cercetare oferă „un indiciu foarte bun” că ar putea funcționa o abordare standard, a declarat Dr. Jeff Coller, specialist în ARNm la Universitatea Johns Hopkins, care nu a fost implicat în această lucrare. „Ceea ce arată este că medicamentele ARNm continuă să ne surprindă prin cât de benefice pot fi pentru sănătatea umană.”

Grippin și colegii săi din Florida dezvoltau vaccinuri personalizate ARNm împotriva cancerului când și-au dat seama că până și unul creat fără o țintă specifică părea să stimuleze o activitate imunitară similară împotriva cancerului.

Grippin s-a întrebat dacă vaccinurile cu ARNm pentru coronavirus, deja disponibile pe scară largă, ar putea avea și ele un anumit efect.

Așadar, echipa a analizat dosarele a aproape 1.000 de pacienți cu cancer avansat care urmau tratament cu inhibitori de puncte de control la MD Anderson - comparându-i pe cei care au primit întâmplător un vaccin Pfizer sau Moderna cu cei care nu au primit.

Pacienții cu cancer pulmonar vaccinați aveau o probabilitate de aproape două ori mai mare de a trăi la trei ani de la începerea tratamentului împotriva cancerului decât pacienții nevaccinați. În rândul pacienților cu melanom, supraviețuirea mediană a fost semnificativ mai lungă pentru pacienții vaccinați - dar exact cât de mult nu este clar, deoarece unii din acel grup erau încă în viață când au fost analizate datele.

Vaccinurile non-ARNm, cum ar fi vaccinurile antigripale, nu au făcut nicio diferență, a spus el.

