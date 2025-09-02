Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate ACUM, CDC-ului și publicului, și să clarifice această MIZERIE”

Președintele SUA, Donald Trump, cere companiilor farmaceutice să publice datele privind produsele împotriva COVID, în contextul incertitudinilor care ar exista la CDC și în Departamentul de Sănătate. Trump susține că a primit date „extraordinare” de la unele companii, dar le acuză pe acestea că nu le-au arătat publicului.

„Este foarte important ca firmele farmaceutice să justifice succesul diferitelor lor medicamente COVID. Mulți oameni cred că sunt un miracol care a salvat milioane de vieți. Alții nu sunt de acord! Având în vedere că CDC este distrus din cauza acestei întrebări, vreau răspunsul și îl vreau ACUM”, scrie Trump pe Truth Social.

Președintele SUA susține că Pfizer și alte companii i-au prezentat date extraordinare, dar acuză faptul că acestea nu ar fi fost prezentate și publicului, ceea ce ar fi lăsat lumea în incertitudine.

„Mi s-au arătat informații de la Pfizer și de la alții, care sunt extraordinare, dar se pare că nu arată niciodată aceste rezultate publicului. De ce nu??? Merg la următoarea „vânătoare” și lasă pe toată lumea să se distrugă, inclusiv pe Bobby Kennedy Jr. și CDC, încercând să-și dea seama de succesul sau eșecul muncii companiilor farmaceutice COVID. Îmi arată cifre și rezultate EXCELENTE, dar se pare că nu le arată multor altora. Vreau să le arate ACUM, CDC-ului și publicului, și să clarifice această MIZERIE, într-un fel sau altul!!!”, mai scrie Trump.

Acesta susține că speră că operațiunea Warp Speed a fost la fel de „briliantă” pe cât spun mulți.

„Dacă nu, cu toții vrem să știm despre asta și de ce??? Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni foarte importante!”, a încheiat președintele SUA.

Operațiunea Warp Speed a fost un efort federal, din primul mandat al lui Trump, care a sprijinit mai multe companii pentru a accelera dezvoltarea de vaccinuri împotriva COVID-19. Aceasta a vizat un parteneriat între Departamentele de Sănătate și Servicii Umane (HHS) și Apărare (DOD).

În acest caz, companiile producătoare de vaccinuri au adoptat mai multe strategii pentru a accelera dezvoltarea vaccinurilor și a atenua riscurile.

Autoritățile SUA, sub mandatul lui Trump, au analizat candidații la producția de vaccinuri ai programului și au constatat că dezvoltarea lor a urmat practicile tradiționale, cu unele adaptări.

OWS a selectat candidați la vaccinuri care utilizează mecanisme diferite pentru a stimula un răspuns imun. Companiile producătoare de vaccinuri au luat, de asemenea, măsuri, cum ar fi începerea producției la scară largă în timpul studiilor clinice.

O altă măsură luată pentru urgentarea scoaterii pe piață a vaccinurilor a fost suprapunerea unor faze ale studiilor clinice. Două vaccinuri au fost autorizate pentru utilizare în situații de urgență.

