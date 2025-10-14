Descoperire uriașă. Un vaccin experimental ar putea opri formele agresive de cancer

Oamenii de știință de la University of Massachusetts Chan Medical School au dezvoltat nanoparticule lipidice care transportă doi agenți imunostimulatori, numite „super-adjuvanți”, ce pot fi administrate împreună cu antigene tumorale sau lizat de celule canceroase.

Astfel, sistemul combină agoniști ai căii STING și ai receptorului TLR4 pentru a stimula producția sinergică de interferoni de tip I și alte citokine proinflamatorii în celulele care prezintă antigenul.

Respectivele nanoparticule au dimensiuni mici, de aproximativ 30-60 de nanometri, lucru care le permite să se dreneze repede către ganglionii limfatici și să fie absorbite eficient de celulele dendritice, potrivit Mediafax.

Rezultate remarcabile

Studiul a fost publicat în revista științifică Cell Reports. Sistemul a fost testat pe mai multe modele de tumori agresive la șoareci, cum ar fi malanom, cancer pancreatic și cancer mamar triplu negativ.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele au fost remarcabile. În cazul melanomului, 69% dintre șoarecii vaccinați au respins tumorile. La cancerul pancreatic, 88% dintre șoarecii vaccinați au eliminat tumorile, iar la cancerul mamar triplu negativ, 75% dintre șoareci au eliminat provocarea tumorală.

Nanoparticulele au condus la creșterea celulelor T polifuncționale, dar și a celulelor B, creând un răspuns imunitar amplu împotriva cancerului.

De asemenea, toți șoarecii vaccinați au supraviețuit provocării inițiale și au rămas fără tumori chiar și după a doua provocare sistemică cu celule canceroase.

Cercetătorii au testat sistemul și pe celule umane de la 3 donatori independenți și așa s-a confirmat capacitatea sa de a promova producția semnificativă de interferon, lucru ce extinde importanța și potențialul de aplicare clinică al acestei descoperiri.

Oamenii de știință precizează că platforma este modulară și personalizabilă, ea putând fi adaptată pentru diferite tipuri de cancer fără a fi necesară secvențierea întregului genom sau screeningul bioinformatic complex.

Chiar dacă rezultatele sunt remarcabile, cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru evaluarea completă a siguranței și efectelor pe modele animale mai mari înainte de a trece la studiile pe oameni.

