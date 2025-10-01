Vaccinarea împotriva HPV devine gratuită până la vârsta de 26 de ani. Rata cancerului de col uterin în România, cea mai mare din UE

Vaccinarea gratuită împotriva infecţiei cu HPV este disponibilă până la vârsta de 26 de ani, începând de miercuri, 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila (PSD), care transmite că, în România, incidenţa cancerului de col uterin este cea mai ridicată din UE şi face peste 1.500 de victime anual.

„Extinderea vaccinării gratuite împotriva infecţiei cu HPV până la vârsta de 26 de ani pentru fete și băieți, începând de astăzi, 1 octombrie, reprezintă o măsură importantă care continuă eforturile profesioniştilor din sănătate de a creşte accesul şi încrederea în vaccinare. Proiectul a fost iniţiat în anul 2018, la iniţiativa Societăţilor Profesionale de Microbiologie, Epidemiologie şi Medicină de Familie”, afirmă fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Rafila precizează că, în faza iniţială, părinţii puteau solicita medicilor de familie vaccinarea gratuită a fetelor între 11 şi 14 ani.

„Pasul decisiv a fost făcut în anul 2023, în timpul mandatului meu de ministru, când vaccinarea a fost compensată integral pentru fete şi băieţi până la 18 ani, iar pentru femeile de 19 până la 45 de ani compensată 50%”, subliniază Alexandru Rafila.

El declară că vaccinarea împotriva HPV este esenţială pentru prevenirea cancerului de col uterin şi a altor tipuri de cancer asociate acestui virus. Este o investiţie în sănătate pe termen lung, oferind protecţie eficientă.

„În România, incidența cancerului de col uterin este cea mai ridicată din UE ŞI FACE PESTE 1.500 DE VICTIME ANUAL ÎN RÂNDUL FEMEILOR. Construirea aderenţei şi a încrederii în vaccin se realizează numai prin informare corectă şi prin decizii administrative comunicate transparent, astfel încât atât beneficiarii direcţi, cât şi populaţia să înţeleagă importanţa acestui tip de prevenţie”, transmite fostul ministru al Sănătăţii.

