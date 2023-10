”Va dispărea ca lepra”. Un vaccin eficient împotriva malariei a fost aprobat de OMS. Boala poate fi eradicată până în 2040

Malaria este o problemă gravă de sănătate publică, care provoacă aproximativ jumătate de milion de morți anual. Dar recent au apărut știri încurajatoare pe front împotriva bolii mortale: un nou vaccin dezvoltat de Universitatea din Oxford și Institutul Serum din India, numit R21/Matrix.

Acesta a fost aprobat de Organizația Mondială a Sănătății și ar putea fi un punct de cotitură în lupta împotriva acestei boli mortale, scrie The Conversation.

Vaccinurile anterioare împotriva malariei au avut rezultate mixte, cel mai bun fiind de aproximativ 50% eficiență într-un an. Vaccinul R21/Matrix prezintă un salt semnificativ, reducând cazurile de malarie cu până la 75%. Dar nu este vorba doar de eficacitatea sa; mai sunt doi factori importanti care disting acest vaccin: scara productiei si costul.

Institutul din India poate produce acest vaccin la scară masivă - sute de milioane de doze pe an. Prin comparație, vaccinurile anterioare au fost limitate la șase milioane de doze pe an între 2023 și 2026. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că aproximativ 40 de milioane de copii se nasc anual în regiunile africane afectate de malarie. Pentru a proteja acești copii, am avea nevoie de aproximativ 160 de milioane de doze pe an, iar cu vaccinul R21/Matrix, acest lucru este la îndemână.

În ceea ce privește costul, este de așteptat ca prețul acestui vaccin să fie de aproximativ 5 dolari pe doză în volume mari de producție. Având în vedere că regiunile cu venituri mici sunt cele mai afectate de malarie, disponibilitatea vaccinului la un cost scăzut este cheia utilizării și succesului pe scară largă. Toate acestea au jucat un rol important în decizia Organizației Mondiale a Sănătății de a aproba vaccinul.

Ads

Malaria nu este cauzată de un virus sau bacterii. Este un parazit mult mai mare și mai complex decât un virus normal. Complexitatea malariei se datorează ciclului său de viață multiplu și formelor diferite pe care le ia pe parcursul ciclului său de viață. Fiecare etapă necesită abordări diferite pentru combaterea acesteia, ceea ce o face o provocare dificilă pentru dezvoltatorii de vaccinuri. Vaccinul R21/Matrix vizează o formă specifică a parazitului malariei, încercând să o neutralizeze înainte de a trece la etapele ulterioare care provoacă simptome severe.

Dezvoltarea unui vaccin de succes împotriva malariei este departe. Încercările au început acum mai bine de 100 de ani. Primii cercetători au încercat să folosească parazitul în sine ca vaccin, similar cu modul în care au fost create înainte vaccinurile împotriva altor boli. Din păcate, aceste încercări s-au dovedit a fi ineficiente.

Datorită progreselor genetice din anii 1980, s-au reînnoit încercările de a crea un vaccin împotriva malariei.

Problema malarie este că o singură infecție nu garantează imunitatea împotriva infecțiilor ulterioare. În regiunile în care malaria este frecventă, copiii o pot contracta de mai multe ori într-o perioadă scurtă de timp. Adulții tind să dezvolte imunitate după ce au avut mai multe infecții de-a lungul anilor, așa că nu suferă atât de mult de această boală. Acest răspuns imun complex face ca dezvoltarea vaccinului să fie o sarcină extrem de dificilă.

Ads