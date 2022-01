Mii de oameni au ieșit pe străzile din Viena sâmbătă, 15 ianuarie, pentru a protesta față de intenția guvernului de a intoduce vaccinarea obligatorie.

”Guvernul trebuie să plece!”, a scandat mulţimea la protestul din centrul Vienei, devenit un eveniment de rutină pentru sâmbătă.

Thousands gather in Vienna, Austria, to protest the criminalization of bodily autonomy. pic.twitter.com/irnrKRspwP