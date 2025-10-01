Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 09:16
546 citiri
Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate
Ministerul Sănătății recomada vaccinarea antigripală FOTO Pixabay

Ministerul Sănătății reamintește importanța vaccinării antigripale, în special pentru persoanele din categoriile de risc, subliniind că imunizarea este accesibilă printr-un sistem bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis. Peste 1,1 milioane de români au beneficiat deja de vaccin în sezonul precedent, potrivit Registrului Electronic Național de Vaccinări, iar autoritățile încurajează populația să se adreseze medicilor de familie sau specialiștilor pentru prescripție.

Compensarea vaccinului variază între 50% și 100%, în funcție de vârstă și starea de sănătate, astfel încât protecția să fie disponibilă pentru cât mai mulți.

”Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populației la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis. Populația trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialiști pentru a primi prescripția pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează rețeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcție de categoria de eligibilitate”, precizează Ministerul Sănătății într-un răspuns transmis News.ro.

Vaccinul antigripal se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se poate realiza la medicul de familie sau în unități medicale autorizate.

Cine beneficiază de compensare

Beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință al vaccinului persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice. Compensarea integrală se aplică în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni și mai mică de 19 ani și al gravidelor.

De asemenea, se aplică și pentru persoanele cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală.

Alți beneficiari ai compensării integrale a prețului vaccinului sunt: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea populației, mai ales a celor din categoriile de risc.

”În sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, din care 1.134.491 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat”, precizează Ministerul Sănătății.

Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ministrul Sănătății, despre focarul de la Spitalul de Copii din Iași: „Inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsuri”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26...
#vaccinare, #ministerul sanatatii, #compensare, #vaccin antigripal , #imunitate vaccin
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul
ObservatorNews.ro
Epava de la Costinesti, considerata printre cele mai infricosatoare destinatii. Se aud "zgomote stranii"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
  2. Femeie găsită vinovată de cea mai mare escrocherie cu criptomonede din lume. Cum a acționat „Zeița Bogăției” FOTO
  3. Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate
  4. Patru țări europene care susțin Ucraina, dar care au plătit Rusiei mai mult pe gaz decât au oferit ajutor Kievului. Cea mai „bătăioasă” țară europeană e pe listă
  5. Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salariu din cauza unor erori de calcul
  6. Prințesa moștenitoare a Ţărilor de Jos va începe stagiul militar. Este prima femeie din casa regală olandeză care va merge în armată. Urmează epoca reginelor-soldat în Europa
  7. Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
  8. Ionică din Liceenii a împlinit 61 de ani: „M-a urmărit chestia asta toată viața mea"
  9. România, lăudată în Congresul SUA. "Toți experții care au luat cuvântul și care au fost audiați în această zi au vorbit la superlativ"
  10. Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile