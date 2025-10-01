Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate

Ministerul Sănătății reamintește importanța vaccinării antigripale, în special pentru persoanele din categoriile de risc, subliniind că imunizarea este accesibilă printr-un sistem bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis. Peste 1,1 milioane de români au beneficiat deja de vaccin în sezonul precedent, potrivit Registrului Electronic Național de Vaccinări, iar autoritățile încurajează populația să se adreseze medicilor de familie sau specialiștilor pentru prescripție.

Compensarea vaccinului variază între 50% și 100%, în funcție de vârstă și starea de sănătate, astfel încât protecția să fie disponibilă pentru cât mai mulți.

”Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populației la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmacii cu circuit deschis. Populația trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialiști pentru a primi prescripția pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează rețeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcție de categoria de eligibilitate”, precizează Ministerul Sănătății într-un răspuns transmis News.ro.

Vaccinul antigripal se ridică din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea se poate realiza la medicul de familie sau în unități medicale autorizate.

Cine beneficiază de compensare

Beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință al vaccinului persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice. Compensarea integrală se aplică în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni și mai mică de 19 ani și al gravidelor.

De asemenea, se aplică și pentru persoanele cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală.

Alți beneficiari ai compensării integrale a prețului vaccinului sunt: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea populației, mai ales a celor din categoriile de risc.

”În sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, din care 1.134.491 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat”, precizează Ministerul Sănătății.

