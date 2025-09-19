Antivaccinismul câștigă în SUA. Imunizarea copiilor mici cu RORV nu va mai fi recomandată. Specialiștii reclamă o strategie pentru a speria părinții

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 12:54
690 citiri
Robert F. Kennedy Jr și Donald Trump Foto: X/@RobertKennedyJr

Experții numiți de secretarul american pentru Sănătate din administrația președintelui Donald Trump au votat joi, 18 septembrie, pentru modificarea recomandărilor de vaccinare împotriva rujeolei, contrar avizului unor oameni de știință și medici, într-un context marcat de temeri legate de viitoare modificări.

Rezultatul acestui vot, care a avut loc într-un context extrem de politizat, a fost urmărit cu o deosebită atenție, grupul de experți fiind recent reorganizat de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., un sceptic în privința vaccinurilor.

Invocând riscul de efecte secundare, deși acestea sunt minime și fără gravitate, asociate vaccinului combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei (RORV), noul Comitet consultativ privind practicile de vaccinare (ACIP) din cadrul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a decis să nu mai recomande vaccinarea copiilor cu vârste sub patru ani.

„Este o nouă strategie menită să sperie părinții”, a declarat în fața jurnaliștilor Sean O'Leary, un specialist în boli infecțioase și pediatrie.

Vaccinarea copiilor din această categorie de vârstă împotriva acestor boli va fi de acum înainte privilegiată prin două vaccinări separate: o injecție împotriva primelor trei boli (vaccinul ROR) și una împotriva varicelei.

Mai mulți specialiști au avertizat însă împotriva unei astfel de măsuri care, în opinia lor, ar semăna inutil îndoieli și ar complica accesul la aceste vaccinuri.

„Acuzații false”

„Orice schimbare ar trebui să consolideze, nu să slăbească sistemul care garantează sănătatea copiilor noștri”, a declarat Syra Madad, un medic epidemiolog.

Cu atât mai mult cu cât ratele de vaccinare din SUA sunt în scădere după pandemia de COVID-19, ceea ce a dus la temeri legate de o revenire în forță a bolilor contagioase mortale, precum rujeola. Aceasta a provocat deja trei decese în 2025 în țară, o situație fără precedent în ultimii 30 de ani.

Modificarea adoptată joi ar putea fi urmată și de altele: același comitet a analizat totodată vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B și intenționează să examineze vineri vaccinurile împotriva COVID-19.

Alte vaccinuri, în special pentru femeile însărcinate, vor fi reexaminate ulterior, a anunțat Martin Kulldorff, biostatisticianul care conduce grupul de experți. El a deschis ședința de joi într-o tonalitate defensivă, dând asigurări că acest comitet este „pro-vaccinare”, contrar unor „afirmații false” din presa americană.

„Atunci când există opinii științifice divergente, aveți încredere doar în oamenii de știință care sunt dispuși să dialogheze și să dezbată public”, a declarat el.

Această declarație l-a înfuriat pe Wilbur Chen, un specialist în boli infecțioase: „Ei nu au intenția de a dezbate pe baza unei științe solide. Ei nu fac altceva decât să repete informații eronate și falsificate”.

„Îndoieli nejustificate”

În cadrul reuniunii de joi, mai mulți specialiști au prezentat pe rând date și opinii cu privire la vaccinurile examinate, unii dintre ei insistând să nu se modifice recomandările actuale.

„Vă bazați pe date foarte limitate și oferiți o imagine falsă a modului în care vaccinurile funcționează”, a declarat Jason Goldman, un reprezentant al unei asociații de medici.

Cody Meissner, profesor de pediatrie la Dartmouth College și singura voce disidentă din comitet, și-a exprimat la rândul său reticența, în special cu privire la o modificare referitoare la vaccinul împotriva hepatitei B, care urmează să fie votată vineri.

„Acest vaccin este absolut sigur” și, procedând astfel, „vom crea noi îndoieli nejustificate în mințile oamenilor”, a avertizat el.

Recomandările formulate de acest comitet dictează, în special, acoperirea sau nu a costurilor vaccinurilor de către anumite asigurări medicale și programe de vaccinare. Este vorba despre un detaliu foarte important într-o țară în care prețul unui singur vaccin poate ajunge la câteva sute de dolari.

În acest context tensionat, Academia Americană de Pediatrie (AAP) și mai multe state federale americane conduse de opoziția democrată au decis recent să publice propriile recomandări privind vaccinarea, considerând că cele emise de comitetul ACIP nu mai pot fi considerate fiabile.

La sfârșitul lunii iunie, comitetul ACIP, recent reorganizat, stârnise deja critici puternice prin promovarea unor teze antivacciniste.

#vaccinare, #recomandare vaccinare, #SUA, #administratia Trump, #Robert F Kennedy Jr, #antivaccinist, #ROR , #SUA
