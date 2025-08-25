Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”

O postare a controversatei Flavia Groșan, în care aceasta spunea că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat, a devenit virală pe rețelele sociale, unde a fost aspru criticată, dar și ironizată. Medicul anestezist Iuliu Torje, care lucrează în prezent în Germania, a venit cu o serie de lămuriri în acest sens, criticând „inepțiile grosolane” care circulă online.

„Fenomenul 'Groșan' revine

Nu e posibil să asistăm pasivi cum asemenea inepții grosolane circulă online, adună mii de like-uri și share-uri și ajung să fie percepute de unii ca „adevăruri”. Problema gravă este că autorul nu e un anonim de pe Facebook, ci o doamnă doctor pneumolog care recidivează exact ca în pandemie, împingând în spațiul public aceleași minciuni periculoase”, scrie medicul.

Acesta explică că fenomenul de ”shedding” apare doar la vaccinurile cu virus viu atenuat (ex. vaccinul oral antipoliomielitic, scos din uz) și că vaccinurile anti-COVID nu conțin virus viu, deci nu pot transmite nimic altcuiva.

Medicul subliniază că a vorbi despre „shedding” în acest caz este „pură falsificare a terminologiei medicale”.

„Proteina spike transmisă prin fluide”?

Aberație. Proteina spike este produsă tranzitoriu, în cantități infime, doar pentru a stimula sistemul imunitar. Ea nu se „scurge” în parteneri și nu provoacă „ceață mentală” sau „oprirea respirației”. Din punct de vedere biologic, e imposibil”, scrie Iuliu Torje.

Acesta mai explică că genele nu „produc la infinit proteina spike”, așa cum scria Groșan, pentru că ARNm-ul din vaccin este fragil, dispare rapid și NU se integrează în genom.

„Oricine afirmă contrariul demonstrează o lipsă totală de înțelegere a biologiei celulare. Ceea ce este însă real și extrem de periculos este faptul că un medic răspândește asemenea aberații, subminând încrederea în vaccinare. Vaccinurile au salvat milioane de vieți în pandemie, reducând masiv formele grave și decesele”, a adăugat medicul.

El consideră că, în aceste cazuri, Colegiul Medicilor din România are obligația să ia atitudine.

„Un medic care intoxică publicul cu dezinformări repetate, exact ca în pandemie, devine un pericol public și își trădează jurământul. Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a răspândi minciuni medicale cu potențial letal. Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine alege să recidiveze cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare. Iar CMR are datoria să acționeze ferm”, subliniază medicul anestezist.

Ce declara Groșan

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscut pentru dezinformările lansate despre Covid și despre vaccinurile împotriva virusului, a lansat noi declarații care au devenit imediat virale și ironizate pe rețelele sociale.

Aceasta a dat exemplul unui bărbat de 32 de ani care ar fi avut simptome după ce ar fi avut relații intime cu o persoană care a fost vaccinată.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, scria Groșan.

