Avertismentul ministrului Sănătății pentru medicii care pledează împotriva vaccinurilor. "Mă voi adresa Parchetului"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat joi, 11 septembrie, că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. ”Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să aleagă informațiile corect și complet”, a argumentat ministrul, subliniind că valul anti-vaccinare a fost instrumentat în scop electoral, iar astfel s-a ajuns într-o situație gravă.

”Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să aleagă informațiile corect și complet. Acest val de anti-vaccinare, de anti-tehnologie, de anti-medicină până la urmă, a apărut după pandemie când anumite formațiuni din zona politicului, în special, au început să speculeze și să utilizeze acest lucru în scop electoral. Iată că fenomenul ia o amploare foarte gravă. Dezinformarea medicală - o spun ca să audă toată lumea - dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni”, a declarat Alexandru Rogobete, joi seară, la TVR Info.

Ministrul s-a întrebat, retoric, cine este vinovat pentru copiii morți de rujeolă, din cauză că nu au fost imunizați prin vaccinare.

”Aș vrea să deschid un subiect greu și delicat. România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din Uniunea Europeană, nu doar la număr de cazuri, ci și la număr de decese. Morți care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare, nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 de ani sau de 30 de ani. Eu aș pune o întrebare simplă: de aceste decese, de acești copii morți de rujeolă, cine este vinovat?”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că, de fiecare dată când va constata că un medic pledează împotriva vaccinurilor, se va adresa parchetelor, subliniind că medicii respectivi riscă să piardă dreptul de liberă practică.

