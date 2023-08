Vaccinurile care scad considerabil riscul de apariție a bolii Alzheimer. Ce a descoperit studiul despre antigripal

Vaccinarea prealabilă împotriva tetanosului şi difteriei, cu sau fără tuse convulsivă (Tdap/Td), a herpesului zoster (HZ), mai bine cunoscut sub numele de zona zoster, şi a pneumococului sunt asociate cu un risc redus de apariţie a bolii Alzheimer, la adulţii de 65 de ani şi peste, potrivit unei noi cercetări efectuate de UTHealth Houston, din Statele Unite.

Studiul a fost publicat online luna aceasta, în Journal of Alzheimer’s Disease.

Boala Alzheimer afectează peste 6 milioane de persoane care trăiesc în Statele Unite, numărul persoanelor afectate fiind în creştere din cauza îmbătrânirii populaţiei lumii.

Noile descoperiri vin la puţin peste un an după ce echipa a publicat un alt studiu care a constatat că persoanele care au primit cel puţin un vaccin antigripal au avut cu 40% mai puţine şanse decât persoanele nevaccinate să dezvolte boala Alzheimer.

„Aceste date au dezvăluit că mai multe vaccinuri suplimentare pentru adulţi au fost, de asemenea, asociate cu o reducere a riscului de Alzheimer”, a declarat dr. Paul E. Schulz, profesor de neurologie, autorul principal al cercetării şi director al Centrului pentru tulburări neurocognitive în cadrul facultăţii de medicină McGovern.

„Emitem ipoteza că sistemul imunitar este responsabil pentru provocarea disfuncţiei celulelor cerebrale în Alzheimer. Descoperirile ne sugerează că vaccinarea are un efect mai general asupra sistemului imunitar care reduce riscul de a dezvolta Alzheimer”, a precizat dr. Schulz.

Cercetătorii au realizat un studiu de cohortă retrospectiv care a inclus pacienţi care nu au suferit de demenţă în timpul unei perioade de doi ani, şi care aveau cel puţin 65 de ani la începutul perioadei de urmărire de opt ani.

Aceştia au comparat două grupuri similare de pacienţi folosind potrivirea scorului de propensiune, unul vaccinat şi altul nevaccinat, cu vaccin Tdap/Td, HZ sau pneumococic, şi au calculat riscul relativ şi reducerea absolută a riscului de a dezvolta boala Alzheimer.

„Acest studiu subliniază rolul esenţial pe care seturile de date observaţionale la scară largă îl joacă în cercetarea biomedicală”, au scris autorii studiului.

„Este deosebit de încurajator să observăm rezultate consecvente în numeroase baze de date medicale la scară largă”, au precizat aceştia.

Prin valorificarea modelelor moderne de analiză a datelor şi a bazei de date foarte mari de cereri de asigurări de sănătate, am obţinut informaţii valoroase cu privire la vaccinurile care ar putea proteja împotriva bolii Alzheimer şi, potenţial, am dezvoltat strategii de prevenire mai eficiente”, a declarat Xiaoqian Jiang, doctor în ştiinţe medicale, coautor al studiului, care deţine catedra in informatică biomedicală şi bioinginerie la facultatea de informatică biomedicală McWilliams.

Pacienţii care au primit vaccinul Tdap/Td au avut cu 30% mai puţine şanse decât persoanele nevaccinate să dezvolte boala Alzheimer (7,2% dintre pacienţii vaccinaţi faţă de 10,2% dintre pacienţii nevaccinaţi au dezvoltat boala).

În mod similar, vaccinarea împotriva HZ a fost asociată cu un risc cu 25% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer (8,1% dintre pacienţii vaccinaţi faţă de 10,7% dintre pacienţii nevaccinaţi).

În cazul vaccinului pneumococic, acesta a fost asociat un risc redus cu 27% de a dezvolta boala (7,92% dintre pacienţii vaccinaţi faţă de 10,9% dintre pacienţii nevaccinaţi).

Pentru comparaţie, trei noi anticorpi anti-amiloid utilizaţi pentru tratarea bolii Alzheimer au demonstrat că încetinesc progresia bolii cu 25%, 27% şi 35%, a precizat dr. Schulz.

Cercetătorii au emis ipoteza că riscul redus al bolii Alzheimer asociat cu vaccinurile se datorează probabil unei combinaţii de mecanisme.

Ei cred că vaccinurile pot schimba modul în care sistemul imunitar răspunde la acumularea de proteine toxice care contribuie la boala Alzheimer, cum ar fi prin creşterea eficienţei celulelor imunitare în eliminarea proteinelor toxice sau prin „perfecţionarea” răspunsului imunitar la aceste proteine, astfel încât „daunele colaterale” asupra celulelor cerebrale sănătoase din apropiere să fie reduse.

De asemenea, aceste vaccinuri protejează împotriva infecţiilor precum zona zoster, care pot contribui la neuroinflamaţie.

Autorii au explorat recent posibilele mecanisme într-un articol publicat în Human Vaccines and Immunotherapeutics.

Autorii studiului au declarat că cercetarea oferă o perspectivă unică asupra posibilului impact al anumitor tehnologii de vaccinare în protecţia împotriva bolii Alzheimer.

Vaccinul Tdap protejează împotriva tetanosului, difteriei şi tusei convulsive, cunoscută şi sub numele de pertussis, în timp ce vaccinul Td protejează împotriva primelor două.

Adulţii au nevoie de un vaccin de rapel Td sau Tdap la fiecare 10 ani pentru a menţine un nivel ridicat de protecţie împotriva tetanosului şi a difteriei, o infecţie bacteriană gravă care afectează de obicei membranele mucoase ale nasului şi gâtului.

HZ protejează împotriva herpesului zoster, o reactivare a virusului varicelei în organism care provoacă o erupţie cutanată dureroasă.

Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), din Statele Unite, recomandă ca adulţii cu vârsta de 50 de ani şi peste, precum şi adulţii cu vârsta de 19 ani şi peste care au sau vor avea un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli sau a unui tratament, să primească două doze de vaccin împotriva herpesului zoster numit Shingrix, vaccin herpes zoster recombinat, cu adjuvant.

De asemenea, vaccinul pneumococic protejează împotriva pneumoniei, meningitei, infecţiei sinusurilor, infecţiei sângelui şi infecţiei urechii medii.

Boala pneumococică este frecventă la copiii mici, dar adulţii mai în vârstă prezintă cel mai mare risc de îmbolnăvire gravă şi de deces; în consecinţă, CDC recomandă vaccinarea pneumococică pentru toţi copiii mai mici de 5 ani şi pentru toţi adulţii cu vârsta de 65 de ani şi peste, în Statele Unite.

„Această cercetare evidenţiază cât de important este ca pacienţii să aibă acces rapid la vaccinările de rutină pentru adulţi”, a declarat Kristofer Harris, manager de program în cadrul Departamentului de Neurologie al facultăţii de medicină McGovern, de la UTHealth Houston.

În ultimii doi ani, domeniul bolii Alzheimer s-a extins foarte mult, în special odată cu aprobarea recentă a medicamentelor cu anticorpi anti-amiloid de către FDA, spune el.

Totuşi, aceste medicamente necesită o infrastructură costisitoare pentru a fi administrate în siguranţă.

În schimb, vaccinurile pentru adulţi sunt disponibile pe scară largă şi sunt deja administrate în mod obişnuit în Statele Unite ca parte a unui program de vaccinare.

„Constatările noastre reprezintă o victorie atât pentru cercetarea privind prevenirea bolii Alzheimer, cât şi pentru sănătatea publică în general, deoarece acesta este încă un studiu care demonstrează valoarea vaccinării”, a mai precizat Harris.