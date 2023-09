Vaclav Havel va fi inmormantat vineri

Vaclav Havel, fostul presedinte al Cehoslovaciei si, ulterior, al Cehiei care a murit duminica, va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 23 decembrie, dupa cum a anuntat agentia CTK.

Data nu este fixa, mai anunta presa, care precizeaza ca sicriul cu trupul lui Havel va fi depus la Praga, informeaza Prague Daily Monitor.

Vaclav Havel a murit

Luni si marti siciriul va fi depus in Prague Crossroads, o fosta biserica ce a fost transformata in sala de sedinte pentru Havel si asistentii sai. Miercuri si joi va fi dus in Sala Vladislav din Castelul Praga.

Havel a murit duminica dimineata, dupa o perioada in care s-a luptat cu problemele pulmonare. El avea 75 de ani.

Cine a fost Vaclav Havel

Presedintele Cehiei Vaclav Klaus s-a intalnit duminica cu premierul Petr Necas si cu presedintii celor doua camere ale parlamentului ceh, Miroslava Nemcova si Stech Milano, pentru a discuta despre pregatirile etapelor urmatoare pentru a-i aduce un omagiu lui Havel.

E.C.

