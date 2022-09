Fotbalistul batjocorit de Gigi Becali, despre experiența de la FCSB: „N-am înțeles nimic”

Moldoveanul Vadim Rață a revenit la FC Voluntari, după două săptămâni petrecute la FCSB, fiind trimis înapoi de patronul Gigi Becali.

Titular în partida cu Rapid, Rață a povestit experiența de la echipa lui Gigi Becali, din care a recunoscut că n-a înțeles nimic.

„Din presă am aflat ce mi se întâmplă. Antrenorul a vorbit a doua sau a treia zi cu mine.

Nu am putut să înțeleg nimic. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament și m-au băgat în meci. Apoi m-au băgat în spatele atacantului, al treilea meci am jucat în bandă. Asta e, au fost deciziile lor. De ce să fiu supărat? Am luat niște bani, am revenit să joc fotbal. Sunt un om fericit”, a spus Rață.

„Băieții glumeau spunând că am fost și eu suspendat puțin. M-am simțit bine astăzi, chiar dacă am ajuns în cantonament azi-noapte. Am fost pregătit, am vrut să ajut echipa.

Când m-am dus la FCSB am zis că ce o să-mi facă Gigi Becali? Să mă bată? Păi ce, m-a bătut? Eu puteam să rămân acolo, să fac antrenamente și să iau banii. Am vrut să joc fotbal! Nu mă interesează banii.

Dacă domnii de acolo așa au hotărât... E o dezamăgire, eu consider că puteam să fac față. Și fotbaliștii mai mari decât mine au nevoie de timp de adaptare. Nici măcar un agent imobiliar nu a putut să îmi găsească apartament să mă mut mai aproape de Berceni în două săptămâni”, a spus Vadim Rață la Orange Sport.

