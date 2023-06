Văduva unui soldat rus mort în Ucraina, ”foarte fericită” după ce a primit o mașină nouă drept compensație VIDEO

Mai multe văduve ale unor soldați ruși morți în războiul din Ucraina au primit, drept compensație pentru pierderea suferită, cheile unor mașini noi.

Una dintre femei a fost intervievată de propaganda rusă și s-a arătat foarte bucuroasă și mulțumită de cadoul primit.

”Serghei a fost devotat serviciului militar A fost distins pentru responsabilitate, datorie, profesionalism și patriotism. A fost tot timpul în centrul evenimentelor, în Cecenia, Siria, în zona operațiunii militare speciale. Și-a îndeplinit tot timpul misiunea cu responsabilitate, atât ca soldat, cât și ca jurnalist”, a spus tânăra din Rusia.

🤡 "I am very happy. Thank you very much!"

The widow of the occupier is happy that for her husband, who is now feeding worms somewhere near Bakhmut, she was given a new car. pic.twitter.com/DA1WQvzIFe