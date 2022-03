Tetiana Chornovol este o văduvă din Ucraina, cu pregătire militară, care de la începutul războiului face parte din unitatea de infanterie care se ocupă de distrugerea tancurilor ruse.

Tetiana Chornovol are 42 de ani și este fostă activistă, fost parlamentar de extremă dreapta și în 2020 a fost acuzată de omor după ce a aruncat cu cocktailuri Molotov, iar un om și-a pierdut viața în urma gestului ei. A fost plasată în arest la domiciliu, ulterior eliberată. Cazul ei nu a ajuns în instanță înainte să înceapă războiul, arată Libertatea.

În urmă cu 8 ani, după ce Rusia a atacat Ucraina, Tetiana a luptat cu soțul ei în Batalionul Azov, o grupare militară controversată din cauza acuzațiilor de neonazism. În timpul luptelor și-a pierdut soțul.

Tetiana Chornovol are pregătire de artilerie militară și este ofițer în rezervă și luptă împotriva forțelor ruse, scrie tvn24.pl.

Ea a povestit pentru Reuters cum a distrus singură un tanc rusesc: ”Am văzut tancuri pe monitor. Tocmai s-au apropiat de distanța de tragere. Am țintit și am distrus primul tanc. A explodat literalmente și a căzut într-un șanț”.

credit video: Twitter Reuters

